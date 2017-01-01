山西电网的融合通信之路

华为助力山西电力IMS系统的上线，实现了山西电力语音网络同数据网络的IP承载融合，丰富了传统的通信手段；并在满足现有提供语音呼叫基础上，扩展了企业小交业务和音视频会议功能...

国网山西省电力公司（以下简称“山西电力”）是国家电网公司的全资子公司，下设11个市供电公司、99个县级供电公司，供电区域覆盖107个县(市、区)，肩负着向全省3664万用户供电的重任，并承担着向京津唐、河北、江苏、湖北等地外送电力的重要任务。IMS（IP Multimedia Subsystem）称为IP多媒体子系统，是一种全新的多媒体业务形式，它能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求。

·IMS是电力客户需求和技术发展的完美契合山西电力现网分析

山西电力经过多年发展，已成功构建了一个覆盖山西省电力公司各部门的专用网络，现网每个地市具备一套C&C08程控交换系统，已在网运行十多年；同时，基于内部数据承载网在省中心部署了一套AL的NGN系统，约一万用户，和C&C08共同承担全公司的行政电话业务。

·山西电力业务发展面临的挑战：

首先，传统的电路交换技术已经不能满足现有业务的需求，作为固定的时隙交换技术，为每一种业务指定固定带宽，呼叫控制及业务提供均集中在一个交换系统中，这大大限制了业务的灵活开发和基于分组的业务的灵活应用，对于电力系统中很多以突发的、非对称的数据为主的业务而言，传输和交换的效率很低。

其次，随着各类业务的增长，现有网络将日趋复杂，语音、数据、视频三网融合难以实现，提供业务的同时，必须考虑承载业务的网络方式，新业务的生成受到原有网络接口的各种限制。同时各种业务独立组网，不能动态分配带宽，因此也造成了资源的严重浪费。

第三,在长期的应用实践中，电力用户对通信业务提出更高要求，除了基本的前传、限呼、等待、转移等基本呼叫业务外，群组呼叫、企业秘书、同组代答等PBX业务、一号通业务、多媒体会议业务也有了愈加清晰的诉求。因此，山西电力在进行现代化语音通信系统的选择和决定时，需立足长远，更多的考虑基于开放平台和网络的IP语音通信系统，最大限度考虑采用可支持更多丰富应用的IP电话终端、PC终端、手机终端。

第四，电力是关系国计民生的基础设施，山西电力在建设信息系统时对安全的需求远高于一般商用机构；同时作为国网的基础通信系统，语音系统对于安全性的要求也更高。因此，山西电力国网在考虑新科技带来的便利的同时，更需要充分考虑系统的安全性和可靠性。

华为公司在同山西电力信通公司反复沟通，充分理解客户诉求基础上，经过详细分析，给客户提供了针对性的解决方案——IMS，既能满足客户当前的业务需求，又能为后续潜在需求保留足够的扩展空间；同时在系统的安全性和可靠性上提供多种保障；另外，还从保护客户投资角度出发，对现有设备做了最大化的利旧设计。

华为IMS助力山西电力实现通信融合

·更为合理的综合组网方式

在本项目中，采取了省中心集中部署功能平台，地市公司分布式接入的“总——分”式架构，从功能角度实现了四层划分：

其中在IMS 核心层: 通过部署IMS核心网元CSC3300，提供全省用户的呼叫控制等功能；通过部署边界会话管理控制服务器SBC，提供数据用户接入能力；通过部署中继对接网关MGW，提供E1中继与运营商PSTN互通，实现对外呼叫。

在IMS接入层：根据各地市的实际情况及需要选择对应的接入方式，华为提供了企业小交IP PBX（Private Branch eXchange）、综合接入网关IAD、IP话机三种方式供地市选择。

在IMS业务层：通过部署业务管理服务器提供基本语音呼叫、会议业务和其他IP业务，并提供业务开发调用接口，供用户个性化业务定制以及同办公系统的集成。

在IMS运营层：通过部署网管，业务发放系统等网元，提供计费、网管、业务发放功能，实现运维能力。

·丰富的应用提升办公效率

基于IP交换的特点，结合山西电力的通信诉求，华为IMS为电力用户提供了丰富的业务支撑，大大方便了山西电力客户的办公，提升了办公效率。这些业务包括：

一号通业务：面向个人或家庭的群组类业务，由一个主号码和若干关联号码构成一个群组，在与外界的通讯中，该群组实现顺振、同振、统一显示等功能。

企业通讯录：该部分为公共功能，以组织机构为单位展示机构下的人员列表，其中包括人员的电话、手机、传真、EMAIL等信息。

语音会议：语音会议业务是指可以让用户进行多连接呼叫，即允许三个或更多的用户同时通话。

统一通信业务：融合即时消息、两方会话、群组会话、文件传输、收发表情和图片、自定义头像、个人签名等功能，将单纯语音沟通扩展到语音数据融合通信。

多媒体会议：多媒体会议是指语音会议的基础上，提供视频、桌面共享、文件传输、电子白板、文字交流等丰富的会议协同功能。

·全方位立体安全防护

鉴于电力客户对安全的担心，华为IMS方案中充分考虑了系统可能遇到的攻击，向山西电力提供了全方位立体的安全策略：

华为IMS系统在设计时站在使用者的角度立场，按照用户，控制和管理三个平面进行规划：

·用户使用安全，通过设备安全，用户合法性认证，业务使用权限认证，用户数据流加密四类措施保证合法访问及用户数据安全。

·系统控制平面，通过通道加密传输，SIP信令加密，接入信令代理等手段保证数据流安全流动。

·管理平面安全，通过缜密的认证权限设置，通道安全管理规定，以及对话单安全的存储传输使用保障计费安全性，整体实现整个系统管理无漏洞。

另外，华为还从系统运行角度出发，自下而上从设备安全，网络安全和业务安全三个层级设置三类11项防护措施，确保系统安全运行。

山西电力IMS系统三层级三类11项防护措施

华为IMS解决方案提供的分平面、分层级的全方位立体化安全解决方案，确保国网山西省电力公司通信安全，免于受外力攻击。

·开放业务模型支持未来演进

不同的企业具有不同的业务使用习惯，华为IMS业务平台支持将丰富的通讯能力开放给国网山西省电力公司，以实现自定义业务。其中网络侧可通过API业务开放接口向上将业务开放给企业应用；而在终端侧，可通过软件SDK的方式将通讯能力向下开放，将通讯能力集成到终端设备。

向上开放API，更简单的通信和业务流集成

通过提供简单、通行的Web开放方式（REST/SOAP/Java Script等），把业务能力开放给国网电网，或者第三方进行业务流集成和行业应用开发，包括呼叫控制、PGM、鉴权、会议和协作、编解码转换、录播等；

向下开放SDK，贴近国家电网使用习惯

华为提供软终端SDK给第三方设备厂家，把通讯能力集成到任何有CPU的设备。SDK支持业界主流Codec (G.711, G.728, H.263, H.264, iLBC…)，主流平台(Android, IOS, Windows, WebRTC)和音视频质量保障，并支持终端管理，可实现无忧运营。

华为助力山西电力IMS系统的上线，实现了山西电力语音网络同数据网络的IP承载融合，丰富了传统的通信手段；并在满足现有提供语音呼叫基础上，扩展了企业小交业务和音视频会议功能，不仅方便了员工的日常办公，更有助于向查号系统、故障申告受理系统、号线管理系统和计费系统等现网业务输送更丰富和强大的信息沟通手段，改善面向最终用户的服务体验；同时总分式的架构简化了山西电力公司通信系统运营维护，使集成业务人员解放精力，更加聚焦于本质业务的开展；开放IMS的架构为山西电力融合通信提供了广泛的扩展空间，也丰富了山西电力新通信手段的创新。