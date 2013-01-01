齐鲁石化企业园区网跨入40G时代

齐鲁石化园区骨干网采用华为40GE PTN进行网络改造至今已投运将近两年时间，在这两年的实际运行中较为全面的检验了上述优点。

中国石化齐鲁石油化工公司（简称齐鲁石化）是中国石化集团公司直属的特大型石油化工联合企业，位于山东省淄博市临淄区。是一家集石油化工、盐化工、煤化工、天然气化工为一体的特大型炼油、化工、化肥、化纤联合企业。随着石化行业自动化生产的大力推广，以及企业综合管理水平的不断提升，企业信息化逐渐由辅助保障的角色转变为企业生产管理效率持续提升的推进剂。为此，齐鲁石化结合自身当前的信息化实际情况，决定从基础网络着手开始进行全面的信息化改造。

齐鲁石化当前的园区网络为如下图所示的交换机架构的树形网络。主干网络带宽为千兆，各信息点为百兆接入，这样的网络带宽已难以支撑视频会议、视频监控等新业务的日益增长，急需提升骨干网络的带宽。另外，由于现有的网络设备在网运行的时间较长，以及当前大二层的网络架构导致现网还存在故障定位困难的问题，给运维人员带来了较大的工作量。

针对齐鲁石化园区网络的现状，华为提出了采用PTN 40GE组建一张园区骨干网络的解决方案。

40GE PTN骨干，网络带宽一步到位

如上图所示，华为依托机关信息大楼、老区信息机房、新区信息机房和炼油厂信息机房为骨干节点为针对齐鲁石化园区搭建了PTN骨干环网，使网络带宽由原来的千兆网直接提升到40GE；与此同时，各分区汇聚环采用10GE接入，各信息点带宽可提升至GE。通过此次改造升级，一步到位的提升了园区网络的带宽容量，为齐鲁石化未来五至十年的信息化提升奠定了坚实的基础。

可视化管理，简化网络运维

由于PTN设备面向连接和类似SDH的运维管理特性，使得网络管理人员能实现逐条业务的端到端可视化管理，包括网络结构分层，故障界面清晰呈现等，让网络故障定位更简单、网络运维更高效。

PTN环网保护，业务更安全

基于PTN环网保护，可实现骨干网络抵抗一次断纤不中断业务。

精细化QOS管理，业务可管可控

华为PTN可提供先进的精细化5级 QoS，从而保证关键业务优先调度,业务质量可控、可管。同时端到端HQoS机制为高可靠性业务提供了专用通道：即使发生网络拥塞，也不会出现关键业务掉线事故。

齐鲁石化园区骨干网采用华为40GE PTN进行网络改造至今已投运将近两年时间，在这两年的实际运行中较为全面的检验了上述优点。齐鲁石化李主任对于在华为PTN园区骨干网解决方案表示高度认可，同时还透露目前齐鲁石化正计划在现有的PTN骨干环网基础上做进一步的扩容优化，使得园区网络更加符合企业信息化发展的长远需要。