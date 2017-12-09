2018中国IT市场年会暨赛迪生态伙伴大会召开在即

“2018中国IT市场年会暨赛迪生态伙伴大会”将于2018年3月22日在北京隆重召开！本届年会由中国电子信息产业发展研究院主办、赛迪顾问股份有限公司承办，以“人工智能开启数字经济新时代”为主题，科学展望未来IT产业发展新变革，准确把握IT产业发展新机遇！

至顶网网络频道 03月06日 综合消息： “2018中国IT市场年会暨赛迪生态伙伴大会”将于2018年3月22日在北京隆重召开！本届年会由中国电子信息产业发展研究院主办、赛迪顾问股份有限公司承办，以“人工智能开启数字经济新时代”为主题，科学展望未来IT产业发展新变革，准确把握IT产业发展新机遇！深度解读人工智能等数字技术发展趋势，主动掌握市场变革新动向！密切关注世界创新发展新态势，充分挖掘融合创新下新价值！

2017年是人工智能应用元年，从“阿尔法狗”以3比0战胜了被誉为围棋天才的柯洁，到“女性”仿真机器人Sophia与人类随意攀谈互动，被授予国籍，人工智能正以不可思议的速度攻破人类智力的堡垒。此外，无人超市、自动驾驶、城市大脑等“黑科技”也在整个行业掀起了巨大的热潮，人工智能已经让世界发生了深刻的改变，从生活到工作无不被之影响。与此同时，随着新一轮信息技术革命的爆发，制造业、消费等领域都在发生“数字蝶变”。数字技术与行业应用价值不断释放，以人工智能、大数据为代表的新技术不断应用于工业、金融、物流、商贸、能源、教育、农业等行业，其作用不断凸显。中国特色社会主义进入了新时代，以“数字经济”为代表的创新性新兴产业以融合的方式推动产业转型，加速产业升级，成为经济发展新动能。

在经济转型，产业交叉融合升级的时代，如何掌握人工智能加速变革产业生态新动向，把握未来发展机遇；如何快速抢位布局数字经济，推动企业先行占领技术前端，立足未来；如何洞察新技术与传统产业结合新契机，不断释放应用价值。本届年会将由“人工智能开启数字经济新时代”主论坛，“人工智能、工业互联网、信息安全、大数据与云计算”四大高峰论坛及一场未来之夜暨赛迪生态伙伴晚会组成。邀请政府领导、业界专家、投资机构、企业领袖及行业用户等各方人士齐聚一堂，展开深入探讨。年会将发布200+领域及行业前瞻性研究成果，成立TMT投资家联盟，提供人工智能同声翻译、体验机器人服务、观看无人机展示、UR直播等新科技服务。这将是一场IT界变革创新的盛世大典、一个IT界高端碰撞的交流平台、一场IT届思维融合的高端聚会，一个IT届龙头企业齐聚的欢乐盛宴！



