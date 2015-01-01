成功建设智慧城市要具备哪些核心要素？

至顶网采访了中电科新型智慧城市研究院有限公司总经理孟建和华为EBG中国区智慧城市业务部总裁张延德，来看看他们眼中的未来新型智慧城市建设新思路。

2017年12月8日，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习，会上明确提出要以推行电子政务、建设智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，推动技术融合、业务融合、数据融合，打通信息壁垒，形成覆盖全国、统筹利用、统一接入的数据共享大平台。

毫无疑问，国家大数据战略为如火如荼的智慧城市建设提供了新的思路和方向。作为智慧城市的重要参与者和实践者，至顶网采访了中电科新型智慧城市研究院有限公司总经理孟建和华为EBG中国区智慧城市业务部总裁张延德，来看看他们眼中的未来新型智慧城市建设新思路。

智慧城市建设要有“生态”支撑

2015年12月世界互联网大会，中国电科同深圳、福州、嘉兴签署打造新型智慧城市标杆市的战略合作协议，并联合华为等国内外优势企业和研究机构、高校共同组建新型智慧城市建设企业联盟。2016年7月，华为发布智慧城市生态圈行动计划，中国电科同样作为首批成员加入。无论是中国电科的新型智慧城市产业联盟还是华为的智慧城市生态圈，它们均释放了一个信息：智慧城市建设光靠一家企业不可能实现，必须要有生态支撑。就像孟建所说，“新型智慧城市是一个复杂的巨系统，建设新型智慧城市不是一项工程，而是一个过程，所以需要联合产业链各环节力量共同来建设。”

中电科新型智慧城市研究院有限公司总经理孟建

以推进国家治理体系和治理能力现代化，协同共建新型智慧城市，形成更多创新产业生态为初衷，新型智慧城市建设企业联盟自2015年成立以来，目前已吸纳新型智慧建设领域国内外优势企业、科研院所73家。一直以来，新型智慧城市建设企业联盟一直坚持新型智慧城市“六个一”的理念，依托中国电科顶层设计下的城市运行中心平台，发展新型智慧城市产业生态。据悉，新型智慧城市建设企业联盟未来5年的目标是发展超过200家成员单位，带动新型智慧城市产业3675亿元。

同样在不遗余力推进智慧城市产业生态形成的企业还有华为。从2016年7月，华为智慧城市生态圈行动计划发布以来，华为不遗余力去推动生态建设，目前已经聚集了30家业界一流的企业，包括资金、总集、运营、业务应用等合作伙伴。2017年新发展的生态圈伙伴包括国家开发银行、泰华智慧、银江股份、太极云软、立得空间、敦煌智旅等。

华为EBG中国区智慧城市业务部总裁张延德

张延德表示，华为坚持“平台+生态”战略，做好“生态的土壤”，在”黑土地”结出更多果实。在为智慧城市建设提供云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等信息通信技术的基础上，华为通过开放平台的能力，聚合产业链合作伙伴，可以实现城市数据融合，进而实现多部门业务联动。

作为紧密的生态伙伴，华为和中国电科在多个智慧城市项目中展开了深度合作，例如在中国电科主导打造的三个新型智慧城市标杆（深圳、嘉兴、福州）中，华为提供了业界领先的ICT基础设施。孟建指出，在智慧城市的技术和方案层面，双方也在保持定期的交流和沟通。

在智慧城市领域，华为旨在联合广大合作伙伴，构建智慧城市建设所需要的全场景解决方案。张延德说，“华为在生态建设的整体目标是，在未来3年支撑100家伙伴实现收入超过1亿元，发展超过1200家解决方案伙伴。”

目前，通过华为OpenLab开放实验室，华为联合生态圈合作伙伴推出共24类100多种联合解决方案，覆盖智慧城市建设的方方面面。2017年到2019年底，华为计划投入2亿美金，再建15家布局全球的OpenLab，总数将增加到20家。张延德表示，在业界有做物联网的企业，有做联接的企业，有做云计算与大数据的企业，有做人工智能的企业，但这四个领域都能做的只有华为。华为有信心，也有能力为智慧城市建设打造全球领先的神经系统，从而联合生态伙伴助力城市数字化转型。

成功建设智慧城市的核心要素

在智慧城市提供方来看，成功建设智慧城市需要有生态支撑。对于智慧城市产业和用户来说，成功建设智慧城市又该具备哪些核心要素？张延德道出了华为在丰富的实践中总结出的经验：即“一把手”工程、强有力执行团队、扎实的投资和起到引领作用的数字伙伴。

首先，一定是“一把手”工程。智慧城市要成功的核心要素之一是要实现数据共享，过去以部门为单位的烟囱式业务流程建设，阻塞了数据的联通与分享。只有“一把手”亲自主导才能打通数据、实现共享。

其次，需要一个强有力的执行团队。智慧城市的建设是对城市治理的根本性变革，一定会碰到很多困难，这就需要一个常设的团队，在建设过程中不断优化、迭代。

第三，智慧城市不能仅是门面工程，不能是仅仅做几个大屏，搞几个演示，而必须要真正触及到城市建设的根本，而这必然需要扎实的资金投入。当然，智慧城市投入并不仅是投入，而是带来更大的回报。华为全球联接指数（GCI）报告中指出，如果把同样2000万金额投到工业设备、地产建设等传统的‘二产’领域里，带来的GDP提升是5000万；而如果投到数据中心、物联网等信息产业领域，所带来GDP提升是1.8亿，同时新增387个就业岗位。由此可见，在数字经济时代，投资带来的红利是传统经济的3到5倍。

最后，成功的智慧城市，背后都有一个起引领作用的数字伙伴。智慧城市是一个复杂的系统工程，需要具有各种能力的公司齐心协力，这就需要一个起引领作用的数字伙伴，以业务需求为驱动，从顶层设计入手。而且这个数字伙伴必须要为客户建设一个开放而不是封闭的生态系统，否则这个系统是不可持续、没有生命力的。

张延德表示，华为在智慧城市的战略定位是聚焦ICT基础设施，助力客户打造智慧城市神经系统；通过开放能力聚合合作伙伴，推动新型智慧城市生态圈的良性发展，共同为客户提供新型智慧城市整体解决方案。

目前，华为智慧城市解决方案广泛服务于全球40+国家，120+城市。2017年，华为参与了北京、深圳、敦煌、桂林、潍坊、益阳、高青等48个智慧城市项目，与80个城市签署智慧城市战略合作。

华为致力于成为在智慧城市建设中起引领作用的数字伙伴，提升城市公共服务能力，增强市民幸福感，促进城市产业发展。