华为加码IBN 意图驱动的网络价值有多大？

如果说理解业务意图是IBN实现的第一阶段，那么未来IBN理解商业意图则带来了更多的想象力。现在，这种想象力正逐渐变为现实。在正在召开的2018世界移动大会上，华为正式发布了基于意图的网络，称之为意图驱动的智简网络（Intent-Driven Network）解决方案。

要说起近几年来网络领域的创新点，很多人会异口同声地指向SDN。的确，SDN为推动网络变革发挥了巨大的作用，至今这种变革效应还在持续中。不过要问SDN之后，网络领域发生的下一个大事件是什么？Gartner给出了它自己的答案——Intent-based Networking（IBN，基于意图的网络）。

Gartner研究副总裁Andrew Lerner指出IBN将是网络领域的“The next big thing”，甚至有厂商指出IBN将重新定义未来30年的网络。IBN提供了一种搭建和运维网络的新方法，与传统方式相比它提升了网络的可用性和敏捷性。

在2017年初Gartner发布的《Innovation Insight: Intent-Based Networking Systems》报告中，定义了IBN应该具备的四种能力：转译和验证、自动下发与执行策略、网络状态的察觉、精确诊断以及动态的优化和补救。简单地理解这四种能力，也就是将意图转换为网络可操作执行的路径，例如将意图转化为网络能理解的语言——策略(policy)，并根据网络的状态实时验证该策略的有效性；转译出的策略在通过验证后由IBN自动下发到网络基础设施上，并自动执行等。

“意图”这个词听起来有点高深莫测，实际上说成某个希望实现的业务更容易理解，或者称之为“业务意图”。例如让网络可以理解业务的意图，从而加速业务上线的速度。如果说理解业务意图是IBN实现的第一阶段，那么未来IBN理解商业意图则带来了更多的想象力。

华为网络产品线总裁胡克文在MWC2018发布华为意图驱动的智简网络（Intent-Driven Network）

现在，这种想象力正逐渐变为现实。在正在召开的2018世界移动大会上，华为正式发布了基于意图的网络，称之为意图驱动的智简网络（Intent-Driven Network）解决方案。

华为希望为网络植入智能基因，让网络理解商业意图，简化网络的管理和运维，帮助企业将更多的时间投入到创新中去，提升最终用户和企业IT管理员的体验。

成就商业智能的华为智简网络

传统的网络依赖人们输入具体的策略执行命令。在IBN中，管理员将不必直接输入策略命令，而转为输入期望达到的“意图”，网络则自动转译并自动化完成后续的操作，进而实现“意图”。

华为智简网络则实现了这一理念，华为网络产品线总裁胡克文表示，“智简网络不仅能够准确识别用户意图，实现网络的端到端自动化配置，还可实时感知用户体验，进行预测性分析和主动优化。”以用户的商业逻辑和业务策略意图为驱动，华为智简网络具备五大特征：

· 具有预测性分析的能力，基于大数据和人工智能技术，可以提前识别网络故障，并进行主动的体验优化和故障修复。

· 实现架构、协议、站点、运维的全面简化，推动网络的全生命周期自动化。

· 引入全新的超宽带技术，实现海量连接、超低时延、超大带宽。

· 开放API接口，实现与第三方大数据平台和云平台的对接，构建可持续发展的产业生态。

· 提前识别安全威胁，实现主动防御，为网络的智能化和自动化提供安全保障。

毫无疑问，在传统复杂的网络中，无论是IT管理员还是业务人员都面临很多困扰，华为智简网络所具备的特质将消除这些困扰：例如将复杂的网络策略部署自动化，减少人为错误带来的潜在风险和网络问题；动态地监测并识别网络故障和问题，并且可以自我优化；主动地预测潜在的威胁和风险，并且通过AI的方式将未知的威胁在未发生之前即将其隔离，从而提高威胁发现的效率；智能地理解业务意图，加速业务上线速度等等。

为智简网络装上洞悉商业意图的智能引擎

让网络为企业商业目标服务，华为智简网络能够洞悉商业意图的能力来源于哪？核心在于华为为其意图驱动的智简网络装上了一个基于意图的引擎——Intent Engine。

华为智简网络包含三层架构：极简的网络架构、洞悉商业意图的智能引擎、面向行业开放的平台

Intent Engine是一个面向业务的输入平台，也是一个业务语言到网络语言的翻译器，其核心价值在于使用业务语言，高效准确地设计、部署、维护网络及使用网络应用。譬如，你能告诉网络，我需要将某几个区域设置为信息安全高敏感区域，安全级别设置到最高；你也能告诉网络，明天上午9-12点有公司级重要会议，这些群组里的用户的WeLink视频流要以最高级别通过广域网络，带宽和质量都要保证，如果有应用侵占带宽需要进行策略控制；对于数据中心网络，你也可以告诉它，我们1200台工作中的服务器需要保证其高可靠性。

配合Intent Engine完成工作的Intelligent Engine、Automation、Analytics组件实现了网络生命周期管理中的设计、配置、变更和运维等过程的自动化，即从一条意图被录入系统开始，系统各个流程实现持续运行的闭环。例如Intelligent Engine利用AI和ML的算法和建模，根据特定的业务需要，对分析器当前和过去的连接数据进行分析，用于运维、高级威胁分析或商业意图支撑。

如此实现的IBN价值有多大？2017年Gartner曾在报告中指出，一套IBN系统的部署可以减少50%-90%的网络基础设施交付时间，同时可以减少至少50%的宕机发生次数和时长。在华为看来，智简网络可以带来38%的新业务上线缩短时间、网络运维Opex降低80%、网络问题自主解决率达到99%，以及未知威胁检出率提升至99%。

华为认为，意图驱动的智简网络将开启网络发展的新纪元，未来IBN所发挥的更大能量我们拭目以待！