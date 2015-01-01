华为发布AUTIN解决方案，助力运营商实现数字化、智能化运维

在2018世界移动大会，华为发布数字化运维服务解决方案AUTINTM，助力运营在复杂ICT混合环境下的高效运维管理。

至顶网网络频道 02月28日 综合消息： 在2018世界移动大会，华为发布数字化运维服务解决方案AUTINTM，助力运营在复杂ICT混合环境下的高效运维管理。AUTINTM将在数字世界，给运维注入自动化、智能化的翅膀，通过数字化的平台Operation Web Services (OWS)，数字化的员工，以及开放的生态，构建可视化、自动化、智能化运维。

华为全球技术服务部副总裁、管理服务与网络保障服务部总裁沈惠丰

Ovum分析到超过60%的运营商维护着众多孤立的OSS系统，数字化运维演进阻力很大； 70%运营商缺少集中的数据源；60%运营商的运维则是“黑匣子”做不到端到端的可视。 Analysys Mason认为传统电信行业正处于重大转折点，运营商开始意识到或有的已启动数字化运维的转型。NFV/SDN, IoT及5G带来的挑战，当下的运维模式已不能达到运营商向数字化业务提供商的战略转型，要构筑面向未来的软件定制的新运维模式应对当前物理网络及未来持续演进的混合及虚拟网络架构下运维的需求。

AUTINTM蕴含自动化（AUTomation）和智能化(INtelligence)运维，自动化是把简单重复性的工作交给机器来解决，基于运维标准化和专家经验总结的规则；智能化是引入大数据分析和机器学习，不断完善和丰富规则，一方面使能自动化效率更高，另一方面把复杂的人处理不了的运维交给机器，降低对专家的依赖，做到预测预防。华为数字化运维服务AUTINTM包括运维咨询服务（Operation Consulting）和运维云服务（SaaS）。

华为全球技术服务部副总裁、管理服务与网络保障服务部总裁沈惠丰讲道：“数字化运维服务AUTINTM的发布翻开了运维新篇章，运营商可以通过AUTINTM，连接到行业领先的数字化运维平台，快速获取自动化及分析与智能化的能力。华为AUTINTM将运维从线下搬到线上，实现全在线管理；AUTINTM希望借鉴华为在全球160多张网络的经验，开放13年多的运维资产与能力，分享最佳实践，邀请全球运营商、合作伙伴一起构建一个合作、开放、共赢的生态；吸收业界先进理念在数字化运维云平台OWS上一起创新，共同向数字化运维演进，一起领导这个行业走向智能化运维。”

华为数字化运维服务让运维工程师，最了解的业务的人，通过拖拉拽的方式快速迭代开发APP，将日常工作自动化，截止目前，全球有超过6000多“运维人员即开发者”共同努力，建立起一个开放、共享的开发者生态，开发了超过900个已上线APPs，最佳实践快速复制到全球，持续构建起面向未来网络的数字化运维能力，助力运营商向数字化运维的转型。

2018世界移动大会于2月26日至3月1日在西班牙巴塞罗那举行。华为展区位于Fira Gran Via 1号馆1J50展区、3号馆3I30展区和4号馆创新城市展区。



