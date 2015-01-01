盘点MWC 2018最热门的5G发布

本周举行的2018年世界移动通信大会（MWC）有数十个与5G相关的发布，包括设备、调制解调器、无线电、计划、频谱和试验。

至顶网网络频道 02月28日 国际消息： 本周举行的2018年世界移动通信大会（MWC）有数十个与5G相关的发布，包括设备、调制解调器、无线电、计划、频谱和试验。

本周我们收集了巴塞罗那MWC大会期间最重要的几个5G发布，以及我们从运营商、供应商和网络公司那里获得的信息。

英特尔正致力于开发5G手机和PCS

英特尔已经与戴尔、惠普、联想和微软展开合作，利用英特尔XMM 8000系列商用5G调制解调器为Windows PC带来5G连接。

在MWC上，英特尔展示了自己第一款支持5G技术的二合一概念PC，这款PC采用第8代酷睿i5处理器和早期的5G调制解调器，预计2019年下半年英特尔把5G连接PC推向市场。

英特尔还宣布与展讯开始“多年合作”，计划在2019年下半年之前使用英特尔的XMM 8000系列调制解调器和展讯的应用处理器生产一个5G手机平台。

“我们对这一进展感到非常兴奋，这是一次很好的机会，可以将XMM 8000系列带入我此前提到的个人计算机中，而且也融入到移动设备和智能手机中，”英特尔5G高级技术负责人Rob Topol这样向媒体表示。

“我们将在展台上展示首个支持5G二合一概念的芯片组。”

华为发布其首个5G客户端解决方案设备（CPE）

华为推出了首款商用5G CPE，这是一款支持3GPP 5G标准的终端设备，采用华为开发的Balong 5G01芯片组，成为华为端到端5G解决方案的一个组成部分。

据华为称，这是全球首款支持亚-6GHz毫米波（mmWave）频段的下载速度高达2.3Gbps的商用3GPP 5G芯片组，。

华为表示：“巴龙5G01使华为成为第一家通过其网络、设备和芯片级功能提供端到端5G解决方案的公司，”华为表示，CPE采用亚6GHz模式和毫米波模式，以及室内和室外单元。

“华为低频5G CPE体积小，重量轻，与4G和5G网络兼容，测试下载速度高达2Gbps，这是100Mbps光纤的20倍。它提供超快的体验，让用户享受VR视频和游戏，或者在一秒钟内下载一部电视节目。”

华为宣称自己是唯一一家推出完整5G端到端解决方案的公司，并提到了2018年整体5G产品组合：Massive MIMO，包括AAU5612、AAU5310i和HAAU5213；大规模MIMO极地站点，包括HAAU5112和EasyBlink；小型基站，包括5G Lampsite产品；设备，包括5G CPE；基带，包括BBU5900和CBU5900；运输，包括微波、IPRAN、FO OTN和WDM产品；核心，由其基于云的产品组成。

中兴计划今年底推出5G智能手机

与华为一样，中兴的5G CPE也已经在开发中，中兴表示将在2018年底或2019年初推出5G智能手机和平板电脑。

中兴进一步表示，将在明年上半年在商用5G网络上部署网络产品，中国电信技术提供商也表示“已经做好了帮助运营商部署5G的准备”。

中兴表示：“随着为商业化准备就绪，中兴的5G解决方案即将推出。作为5G时代的先锋，中兴把推出5G解决方案作为核心目标。”

除了本周发布的支持1.2Gbps的智能手机之外，中兴还在帮助合作伙伴通过所谓的“目前最具商业可行性的5G现场测试网络”进行技术验证。

Telstra将在2019年推出5G

澳大利亚运营商Telstra最终宣布了其5G发射计划，目标是到2019年底之前使用亚-6GHz和mmWave频谱为主要城市和地区提供5G。

根据Telstra的5G路线图，2018年将在城域部署1000多个小型区域以增加容量，与爱立信、英特尔和高通进行4G和5G集成试验，包括互操作性测试。

“我们的目标是引领5G的发展，成为澳大利亚推广5G的领导者，但这并不仅仅是要成为第一家，而是要确保拥有一个完全集成的、广泛的5G产品组合，”Telstra首席执行官Andy Penn在MWC上表示。

“我们一直是科技的领导者，并且将继续如此，正如我所说的，除了树立旗帜，但更重要的是，我们为客户提供了一整套5G解决方案并且我们也将继续投资和发展4G。”

“因为最终，5G可能会在2019年商用，但实际上不是每个人都会突然转向5G，4G上仍然会有很多客户。”

Sprint宣布首批采用5G的6个城市

Sprint在今年MWC大会上宣布将首先将5G网络带到美国洛杉矶、华盛顿特区、亚特兰大、芝加哥、达拉斯和休斯顿这六个城市，这几个城市将从4月份开始体验“类似5G的能力”。

这次升级将从洛杉矶、芝加哥和达拉斯部署Massive MIMO开始，今年晚些时候进一步扩展到其他市场。

Sprint将部署数以千计的爱立信、诺基亚和三星的Massive MIMO无线电，以及40,000个户外小型蜂窝解决方案，15,000个立式小型蜂窝电话和100万个Sprint Magic Boxes（号称全球首款无线小型基站）到基站塔。

Sprint首席执行官Marcelo Claure表示：“5G的竞争正在升温，让我很清楚这一点：今天的发布是Sprint向率先提供5G移动网络迈出的重大一步。”

“我们的深度频谱定位为我们带来了与其他美国运营商所不具备的优势，我们正在利用最先进的技术进行重大投资，并与领先的芯片和手机合作伙伴合作，为我们的客户提供令人难以置信的下一代网络。”

爱立信CEO称5G将带来数百亿美元收入

爱立信公司首席执行官B?rjeEkholm公布了这家瑞典网络巨头关于电信运营商如何在向5G过渡期间实现收入最大化的指南，并预测到2026年实时自动化的收入潜力将达到1010亿美元。

据爱立信称，增强视频服务排在第二位，潜在收入为960亿美元，不过Ekholm认为增强型移动宽带将成为5G的首批商业部署。

谈到网络中立性时Ekholm表示，虽然爱立信支持非歧视性地访问信息和数据，但他补充说“并非所有的流量都是平等的”——而且一旦关键应用（如远程手术）在5G以上进行，那么就应该优先于其他流量。

他还表示，各国政府应该通过提供新频谱并提供“稳定的监管环境”和更快的许可流程来推动5G的实现。

NTT DoCoMo与英特尔合作为2020年东京奥运会提供5G

英特尔宣布将与日本电信运营商NTT DoCoMo合作，为2020年东京奥运会提供5G覆盖和技术。

据英特尔预测，2020年东京奥运会的部分应用包括360度8K视频流和实时广播，包括VR应用；配备高清摄像头的无人机；智能城市传感器和互联汽车，这将在整个东京实现更好的交通选择；运动员的奥运训练期间更好地访问数据和分析。

“当我们展望2020年的时候，英特尔很高兴今天宣布与2020年东京奥运会国家合作伙伴NTT DoCoMo的合作，为下届奥运会提供5G技术。英特尔希望建设有望将成为全球最大的5G商用网络，”英特尔高级副总裁兼首席战略官Aicha Evans说。

英特尔称，2020年东京奥运会的还将是2022-23年技术原型的前瞻。

AT&T称其5G领导力源于对虚拟化和边缘计算的专注

美国运营商AT＆T承诺今年年底前将在12个市场推出5G网络，因此可以说AT&T绝对是领跑者。AT&T公司无线网络架构和设计高级副总裁Elgal表示，这部分是由于AT&T对边缘计算和网络虚拟化的专注。

“由于我们在SDN方面的经验、在5G和边缘所做的工作，让我们拥有独特的优势，”他在MWC上表示。

“从这三个维度来看，我们在任何一个维度都非常活跃；我们相信独特的不仅是机会，而且在于我们如何看待网络以及部署方式。”

Elbaz还指出，AT＆T本月早些时候收购了FiberTower，“这让我们达到一个我们需要达到的高度”，从推动毫米波频谱的发展。他补充说，重点不仅是参与并且推动5G标准的向前发展，同时对技术进行测试也使其处于部署的首要位置。

“这就是为什么我们认为我们可以成为第一，因为我们在标准方面非常活跃，除了我们在16和17年做了很多试验之外，我们对标准非常积极，我们相信这么做是正确的，事实上我们已经加快了速度，”他说。

AT＆T尚未公布与哪家厂商合作，也没有说今年年底前其他实现5G的城市都是哪些， Elbaz表示将在下个月公布更多相关信息。

华为和英特尔展示5G互操作性

华为和英特尔在今年MWC上做全球首个使用新3GPP 5G NR非独立（NSA）标准的5G New Radio（5G NR）空中互操作性的公开演示。

“这将是一个完全合规的连接，这很重要，因为标准在12月刚刚投票通过，显然用了这么长时间才能够开发出支持并完全合规的解决方案，”英特尔5G先进技术总经理Rob Topol告诉媒体。

早在9月份，华为就宣布与英特尔就基于3GPP标准的互操作性测试展开合作。

三星5G固定无线套装获得FCC认证

三星在MWC上宣布，其完整的商用固定无线接入（FWA）5G解决方案已成为全球首个获得美国联邦通信委员会（FCC）批准的解决方案。

这个端到端的5G FWA解决方案运行在毫米波段，包括商用的室内和室外5G家庭路由器和CPE；5G无线电接入网络（RAN），涉及无线电接入单元和虚拟化RAN（vRAN）；下一代核心；人工智能驱动的3D无线电频率规划服务和工具。

这些设备和解决方案上周得到了FCC的批准，三星表示这要归功于“与FCC工程与技术办公室的密切合作”。

“自2012年5G研究开始以来，三星公司一直站在相信毫米波频谱潜力的行业参与者立场上，”三星电子总裁、网络业务负责人Youngky Kim表示。

“我们推进这项技术的努力将在今年将看到曙光，使5G成为现实，为消费者、运营商和企业开辟新的领域。”



