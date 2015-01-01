诺基亚携手Facebook扩展60 GHz频段固定无线接入的生态系统

诺基亚宣布携手Facebook加速部署60 GHz固定无线接入技术，旨在更快地交付千兆服务并连接更多用户。

诺基亚宣布携手Facebook加速部署60 GHz固定无线接入技术，旨在更快地交付千兆服务并连接更多用户。60 GHz频段可使城市或郊区实现高速宽带连接，是现有光纤网络的重要补充。诺基亚将结合其全球交付能力和无线无源光网络（WPON）以及Facebook的Terragraph技术，在2018年与特定客户开展全球千兆宽带测试。

诺基亚的无线无源光网络（WPON）技术可为住宅提供无线千兆比特网速的宽带接入网络。Facebook 的Terragraph技术是一种60 GHz多节点的无线系统，通过提供低成本解决方案可实现高速无线接入。通过将WPON与Terragraph的网状路由（mesh-routing）和多跳（multi-hop）能力相结合，宽带服务提供商能够为更多区域提供可靠性极高的无线千兆服务，并满足市场对超宽带接入日益增长的需求。

诺基亚与Facebook还将利用诺基亚的无线无源光网络创新技术WPON和Terragraph的高效TDMA调度能力，合力加速IEEE 802.11ay工业标准的制定。双方的目标是通过创建一个强大的平台和生态系统，来快速将60GHzTerragraph认证的解决方案推向市场，并为更多的用户提供千兆服务。

诺基亚于去年推出无线无源光网络（WPON）解决方案，进一步扩展了其能够实现最经济光纤部署的（fiber-to-the-most-economical-point）产品系列。无线PON基于802.11ad WiGig技术，为光纤到家网络提供无线连接。接入点可轻松安装在电线杆、路灯或建筑物立面上，为可自主安装的WPON家庭设备单元提供千兆速率。作为补充的接入方式， WPON解决方案可以帮助宽带提供商降低前期投资成本并实现快速部署。

Ovum下一代基础设施实践部首席分析师Julie Kunstler表示：“诺基亚与Facebook强强联手，双方解决方案的有力结合将使其能够快速为更多用户提供千兆宽带。随着光纤网络的部署愈加深入，与住宅或公寓进行物理连接将会使用更多的资源。将诺基亚的WPON解决方案与Facebook的Terragraph60 GHz技术相结合，可以确保推出满足未来需求的带宽，同时加快上市时间并降低成本。”

Facebook连接部副总裁Yael Maguire表示：“ Terragraph技术的目的是帮助运营商为城市地区的用户提供快速可靠的连接。我们与诺基亚的合作，将通过基于60GHz技术的互操作性商用解决方案构建一个稳健开放的生态系统，进一步促进Terragraph技术的发展。”

诺基亚固定网络总裁Federico Guillén表示：“诺基亚与Facebook在创新实力上的强强联合将为市场带来全新的技术，我们感到十分振奋。固定无线接入技术稳步发展，完美补充了我们的多技术组合，将能够快速为更多用户提供千兆宽带。”