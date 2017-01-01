MWC 2018：华为推出“意图驱动的智简网络”

本周在巴塞罗那举行的2018世界移动通信大会（MWC）上，华为公布了Intent-Driven Network（意图驱动智简网络），称该解决方案将打造一个物理网络基础设施的数字孪生世界。

至顶网网络频道 02月27日 国际消息： 本周在巴塞罗那举行的2018世界移动通信大会（MWC）上，华为公布了Intent-Driven Network（意图驱动智简网络），称该解决方案将打造一个物理网络基础设施的数字孪生世界。

据华为介绍，Intent-Driven Network具有五个关键特性，其中包含利用大数据和人工智能（AI）进行故障预测和自动优化性能修复。

其余四个功能是开放的API接口，以支持第三方大数据和云平台连接；识别和预防安全威胁；跨架构、协议和基站的内置操作和维护自动化；“超宽带”技术，实现低延迟和高带宽连接。

华为表示：“华为的Intent-Driven Network解决方案将使运营商和企业能够提供诸如5G承载网络、家庭宽带网络、企业专线、校园网络、数据中心网络、IP和光传输网络以及安全等解决方案。”

“Intent-Driven Network可以准确地读取用户的意图并使其发生，因为网络配置是自动化的，这些网络还可以实时感知用户体验的质量，并执行预测分析，以便他们可以主动地优化性能。”

华为网络产品线总裁Kevin Hu表示，华为认为该解决方案可跨企业和运营商使用，这两个细分领域都在向自主智能网络发展。

“这些技术将使软件定义网络（SDN）演进为意图驱动的网络，”华为解释说，他们已经在全球部署了超过380个SDN。

华为还利用MWC 2018推出了新的全闪存阵列（AFA）——OceanStor Dorado18000 V3，据称该阵列主要面向“关键任务企业服务”。

华为IT产品线副总裁Joy Huang说：“这个全新高端智能的OceanStor Dorado18000 V3全闪存阵列专为运营商的关键任务服务量身打造，提供闪电般高速度和坚如磐石的数据体验。”

这款全闪存阵列采用华为专有的闪存芯片组和FlashLink算法，延迟0.5毫秒，IOPS性能达到700万，号称在全闪存存储市场排名第一。

这款阵列还采用SAP认证的HyperMetro双活技术来提供全天候服务。

“Dorado18000 V3采用了最新的Flash-Ice技术，该技术在SSD上采用了石墨烯散热技术（GDT）和动态热平衡算法，将散热能力提高了500倍，并将SSD的寿命延长了20％，”华为并表示该阵列非常适合承载实时计费、CRM和ERP系统，“支持从数千万用户到数亿用户的平稳扩展”。

“这款存储即服务（STaaS）解决方案支持内部和外部数据的自由移动性和统一管理，可在任何地方灵活部署客户的应用。”

Dorado18000 V3还采用华为智能eService管理系统。

“eService可以利用人工智能和大数据技术优化存储管理，实现业务自动部署、适配和预测性维护，例如eService可以预见性能和容量方面的瓶颈，并快速提供最佳解决方案。”华为表示。

上周日，华为宣布推出第一款5G客户端设备（CPE），这是一款支持3GPP 5G标准并配有华为开发的Balong 5G01芯片组的终端设备，是其完整端到端5G解决方案的一个组成部分。

据这家中国网络巨头称，这是全球首款支持在亚6GHz和毫米波（mmWave）频段上实现高达2.3Gbps下载速度的商用3GPP 5G芯片组。



