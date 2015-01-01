中国移动携手诺基亚展示基于5G网络切片的工业自动化应用场景

在今天正式开幕的“2018年世界移动通信大会（MWC 2018）”上，中国移动与诺基亚共同展示了5G网络切片在工业自动化领域的应用场景。

至顶网网络频道 02月26日 综合消息： 在今天正式开幕的“2018年世界移动通信大会（MWC 2018）”上，中国移动与诺基亚共同展示了5G网络切片在工业自动化领域的应用场景。长期以来，中国移动与诺基亚一直在5G的产业化和行业化应用方面保持着紧密合作，本次展示是双方共同响应未来业务多元化市场需求的重要协力成果，旨在通过定制化的5G网络切片服务于特定的行业应用。

移动互联网的发展，正在为传统产业和新兴行业注入活力。与此同时，市场需求的变化也在为面向未来的5G网络技术提出全新的多元化要求。在高带宽、低时延特性之外，多样化的5G网络业务承载，已经对单一物理网络的弹性、易用性以及业务调配、资源下发能力等提出了更高要求，5G网络的精细化运维已经势在必行。

借助于中国移动与诺基亚的共同努力，通过网络切片技术，5G网络已经可以实现针对不同行业的精细“量身定制”。网络切片作为5G的核心使能技术，可以灵活根据不同业务场景需求定制专用逻辑网络，以实现资源的定制与隔离，同时兼顾高性能，高可靠和低成本特性。

在MWC 2018的现场，中国移动与诺基亚通过移动网络实现了液压自动化高精度控制和作业场地实时监控的业务演示， 展示了5G网络切片技术在工业自动化领域的应用实践：

· 工业自动化的工业控制作为垂直行业中的特殊应用之一，需要端到端毫秒级的超低时延和接近100%的 高可靠性通信，5G网络切片技术可以为工业应用分配专属的低时延高可靠切片，并通过切片内部参数监控，实现可根据业务需求变化自动优化网络参数，并可针对不同企业的多样产品需求进行更细粒度切片, 从而可以较低成本满足垂直行业需求，拓宽新的盈利模式。

· 实时高清视频监控场景也是工业自动化的典型应用场景之一。5G网络可生成高带宽、低时延的切片，以满足作业场地的实时高清监控，并可根据用户需求灵活动态地调整带宽，从而保证视频效果不受环境因素影响。即使是在移动播放场景下，5G网络也可通过切片内边缘业务的连续性机制，保证稳定的用户体验。

中国移动研究院副院长杨志强表示：“在可以预见的未来，5G网络将会在我们的工作和生活中发挥巨大作用，中国移动致力于联合产业合作伙伴共同推动5G相关应用的落地。本次联合展示，是借助于5G网络切片技术在工业自动化领域的一次重要尝试。我们期望将来能够为工业制造等多个垂直行业的发展和变革提供强大的推动力，在提升生产效率的同时，助力产业与行业的转型和升级。”

诺基亚贝尔执行副总裁、中国移动业务集团负责人于晓晗表示：“作为中国移动长期的合作伙伴，诺基亚与中国移动一直在5G网络方面进行着深入的技术合作。在本届MWC 2018上，我们所共同展示的5G网络切片场景，为5G行业化应用提供了卓越的参考实践。作为5G技术领域的领导者，诺基亚正在利用高科技手段为人们的生活提供便利，拓展人类的无限可能。”



