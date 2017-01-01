中国民生银行与华为达成战略合作 携手打造数字化智能银行

2月8日，中国民生银行与华为技术有限公司在北京签署战略合作协议，双方将携手构建“科技+金融”的数字化智能银行新生态，充分发挥各自优势，提升研发创新效能、改善客户服务质量、增强经营管理能力。

至顶网网络频道 02月08日 综合消息： 2月8日，中国民生银行与华为技术有限公司在北京签署战略合作协议，双方将携手构建“科技+金融”的数字化智能银行新生态，充分发挥各自优势，提升研发创新效能、改善客户服务质量、增强经营管理能力。双方将重点开拓云计算、大数据、人工智能、物联网等领域的智能化金融产品和服务创新，推进传统金融行业转型升级，更好地普惠民生、服务大众。中国民生银行董事长洪崎、行长郑万春，华为常务董事、战略Marketing总裁徐文伟，华为EBG中国区总裁蔡英华等领导出席签约仪式。

签约仪式现场

根据双方签署的战略合作协议，民生银行的科技金融战略、数字化智能银行建设将得到华为公司更加全面、有力的支持。民生银行与华为公司将本着互惠双赢的原则，在金融云、大数据、人工智能、物联网等新技术领域，共建联合创新试验室，共同探索面向同业特别是中小金融机构的智能化金融云服务模式，孵化新型的大数据技术产品，通过物联网等新技术提升供应链金融的管理效率和用户体验，提升金融运营服务的智能化水平，助力普惠金融发展，服务实体经济。华为公司将为民生银行打造新一代绿色环保智能数据中心提供更优质的产品和服务。同时，双方将加强未来技术趋势研究、企业管理和企业文化等领域的信息分享和培训交流，为高层决策提供规划建议。

中国民生银行董事长洪崎表示：“创新引领、智慧共赢，是未来经济发展的大势所趋。民生银行与华为公司将顺势而为，并肩携手，共同建设‘科技+金融’的数字化智能银行，为广大客户提供更具价值的高科技服务。”

华为常务董事、战略Marketing总裁徐文伟表示：“当前，金融行业正面临深化体制改革、推进普惠金融、提升服务水平、健全金融监管体系等重要变革，通过信息技术推进金融行业数字化转型已迫在眉睫。民生银行一直以来高度重视信息化建设，不断践行行业ICT架构的创新实践。华为希望通过自身在通讯、云计算、大数据、物联网等领域的技术与研发优势，以及在金融行业ICT创新方面的成功经验，为民生银行构建面向未来商业模式的ICT架构，共建数字化智能银行。”

此次战略合作协议的签署，实现了金融与科技行业的跨界融合、协同发展，对于发挥双方各自的行业资源和技术优势，为用户提供更便捷、高效、多样化的优质科技金融服务，为合作伙伴提供更广阔的“科技+金融”新生态，增强核心竞争力，具有重要意义。



