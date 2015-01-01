华为助力三通两平台建设 促进哈尔滨教育信息化发展

哈尔滨市教育局提出以“互联网+”思维加快转变教育改革和发展理念，搭建先进、高效、便利的教学服务环境。加大基础设施建设力度，用互联网平台思维建设哈尔滨市教育云平台，为各类应用提供支撑。

教育部《国家教育事业发展第十二个五年规划》和《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》中提出，到2020年基本实现教育信息化，而以“教育管理公共服务平台、教育资源公共服务平台和宽带网络校校通、优质资源班班通、网络空间人人通”为核心的“三通两平台”则是我国教育信息化建设的重要内容。

哈尔滨市教育局提出以“互联网+”思维加快转变教育改革和发展理念，搭建先进、高效、便利的教学服务环境。加大基础设施建设力度，用互联网平台思维建设哈尔滨市教育云平台，为各类应用提供支撑。

但是由于历史和技术发展原因，现有的哈尔滨各区、县（市）及中小学校的教育信息网络，缺乏统一的标准和规范，自成一套体系，形成了“数据孤岛、应用孤岛、硬件孤岛”三大孤岛；并且架构陈旧，性能很难满足全市优质教育资源共享的需求。主要表现在以下几个方面：

1、业务繁杂，数据激增。教育局三通两平台的业务系统承载的数据业务包含门户、OA、教育资源公共管理系统、教育资源公共服务系统等。业务项目多而繁杂，数据需求量的急剧增加，原有存储系统的可靠性和扩展能力均有限，无论IOPS，还是存储容量，已满足不了现有业务需求。

2、业务系统存在壁垒。现有城市教育资源平台与区县教育资源平台的无法互通，导致优质教育资源无法共享，无法服务于各级各类教育，难以实现教育公平；同时由于信息壁垒难以打破，还造成了管理困难。

3、业务上线缓慢。传统IDC数据中心难以支撑新业务应用的快速上线，且会造成大量IT资源的浪费，给客户带来不必要的损失。

基于客户业务痛点，华为提供了云数据中心解决方案，通过部署华为高性能服务器RH2288 V3构建基础硬件平台，同时搭配华为虚拟化软件平台Fusionsphere形成统一计算资源池，在虚拟资源池上部署教育应用系统，使得业务平滑迁移，实现统一运维管理；同时考虑到哈尔滨未来师生扩展的数量，通过分布式存储软件使RH2288 V3成为可扩展的存储节点，满足了未来使用的需求；并通过部署华为OceanStor 5300 V3实现了统一部署、管理、监控。此外，该方案还有效降低网络投资，减少骨干网压力以及网络故障影响，同时提升存储数据可靠性。而特别值得一提的是，华为存储系统提供了阵列控制器的冗余技术，可有效避免单点故障，同时支持IP SAN和FC SAN两种组网方式，可灵活应对业务诉求，并且具有数据主动保护技术，大大提高了业务系统的可靠性，还支持磁盘阵列本身的数据主动保护技术。

综合来看，华为通过提供灵活、稳定的云计算平台，实现了教育资源的按需使用，形成了未来可扩展的“三通两平台”。同时支持扩展性超强的分布式存储系统，为云盘服务提供存储空间。而借助华为整体端到端的解决方案，还有效降低了设备运维管理难度、降低了TCO、节省了客户运维成本。

客户表示，依托华为打造的信息化平台，完美落地“三通两平台”的建设目标，为区域内中小学教育提供全面的信息网络服务，对包括教务信息的管理、教学资源的分享传播、教学业务以及教学安全的管理控制等提供坚实的信息化基础保障。