诺基亚携手高通完成5G新空口网络及终端设备关键基础测试

诺基亚宣布已与高通公司全资子公司高通科技公司，基于全球3GPP 5G NR R15标准（于2017年12月正式确认），通过诺基亚商用AirScale基站和高通科技公司的终端设备原型机，在3.5Ghz和28Ghz频谱中成功完成互操作测试。

诺基亚宣布已与高通公司全资子公司高通科技公司，基于全球3GPP 5G NR R15标准（于2017年12月正式确认），通过诺基亚商用AirScale基站和高通科技公司的终端设备原型机，在3.5Ghz和28Ghz频谱中成功完成互操作测试。

诺基亚和高通科技公司在位于芬兰奥卢的诺基亚5G创新中心进行了基于新空口（NR）技术的相关测试，旨在推动5G技术实现商用，这将为两家公司在2018年与运营商开展5G NR外场测试奠定基础。诺基亚、高通科技公司以及BT/EE、德国电信（Deutsche Telekom）、Elisa、KT、LGU+、NTT DOCOMO、Optus、SKT、Telia和沃达丰集团（Vodafone Group）等运营商*已经开始着手5G NR技术的验证和测试工作。而这一系列工作都将基于诺基亚和高通科技公司针对其灵活5G NR接口（可支持广泛的5G服务和各种部署场景），所成功完成的互操作测试。

诺基亚与高通科技公司于2017年9月宣布就5G NR开展合作，并在近期成功完成多项测试，接下来，两家公司将继续紧密合作，加速行业发展进程，进而推动符合3GPP标准的5G基础设施和终端设备在2019年实现大规模部署。这将确保商用网络能够在2019年顺利推出，特别是在美国、中国、日本、韩国和欧洲等国家和地区。

诺基亚移动网络总裁Marc Rouanne表示：“诺基亚与高通科技公司联合开展的这些测试对于5G演进而言有着重要意义。值得一提的是，在测试中我们通过诺基亚AirScale基站（已向100多家客户供货）及高通科技公司的UE原型机，快速应用了于去年12月份确定的3GPP R15规范。接下来，我们非常期待与运营商开展基于标准的无线5G NR测试。”

高通公司总裁Cristiano Amon表示：“高通与诺基亚成功完成的这一项基于全球5G NR标准的端到端互操作性连接测试，为在2019年顺利推出5G NR商用网络和终端设备奠定了坚实基础。在实现商用5G的进程中，我们期待与诺基亚和全球运营商就符合3GPP标准的外场测试展开进一步的合作。”