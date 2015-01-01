诺基亚贝尔携手中国联通在中国七省份部署AirGile原生云核心网络

诺基亚贝尔近日宣布携手中国联通，在中国七个省份部署一张基于诺基亚AirGile技术的原生云核心网。这一网络具有全新的敏捷性，能够交付高质量的语音服务并为未来向5G演进奠定基础。

至顶网网络频道 02月06日 综合消息： 诺基亚贝尔近日宣布携手中国联通，在中国七个省份部署一张基于诺基亚AirGile技术的原生云核心网。这一网络具有全新的敏捷性，能够交付高质量的语音服务并为未来向5G演进奠定基础。

部署诺基亚原生云核心网之后，中国联通将能够通过单一平台交付VoLTE及VoWiFi服务，以及“多设备一号通（one-number, multi-devices）”等新服务。因此，用户在中国联通的4G网络与Wi-Fi接入点之间切换时，将可以获得高清语音通话、快速建立呼叫和无缝连接等卓越体验，此外，他们还能够在多个连接设备上接听电话。

诺基亚贝尔将在四川、内蒙古、吉林、海南、云南、甘肃及湖南等七个省份展开技术部署，这其中包括了国内主要的工业中心与旅游中心。这一网络将包含诺基亚AirGile原生云核心技术、诺基亚AirFrame数据中心、NetAct、CloudBand及会话边界控制器。此外，诺基亚贝尔还将提供产品与系统集成服务。

一张原生的云核心网络将为中国联通等运营商提供灵活性、响应性及适应性，从而交付超大规模物联网和5G所需的高性能、超可靠性及低时延等特性。通过部署原生云核心网络，诺基亚贝尔和中国联通将为未来网络演进奠定基础。

2017年，诺基亚贝尔携手中国联通启动了与其他厂商的设备互操作运行，使中国联通成为首家部署三层解耦网络架构的运营商。该架构通过网络功能虚拟化技术对硬件和软件进行解耦，同时，为实现每个网络层的独立演进提供灵活性。

诺基亚贝尔中国联通客户业务团队负责人高波表示：“诺基亚贝尔将凭借深厚的技术和服务专业知识，为中国联通交付端到端原生云核心网络。该网络可为中国联通提供更高的性能，助力其加速推出新服务，此外，其全新敏捷性还将为未来向5G网络的平滑演进奠定基础。”



