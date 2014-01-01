打造智能配电网灵活光纤接入系统

江苏省主要供电区域PON光纤技术采用“手拉手”拓扑结构形成光通道自愈保护，通信配电终端ONU可以延生至城市甚至农村的每个环网柜，对环网柜内设备进行统一调度，实现远程的遥测、遥控、遥信的“三遥”功能。

江苏省为全国用电大省，全省10（20）千伏线路共30058条，已建成配电自动化线路12551条，配电自动化覆盖率41.76%，江苏省用电负荷也领跑全国，为了提高供电可靠性、保证供电质量 、提高服务质量，江苏省电力公司在配网光通信侧，采用了光纤PON及工业以太网交换机技术，实现配网自动化需求。

华为主要为江苏省无锡、徐州、镇江、盐城、连云港、宿迁六地市的提供先进配网解决方案，并配合通信公司和运检部开展终端通信接入网建设工作，终端通信接入网主要覆盖10KV或者35KV配电网开关站、配电室、环网单元、柱上开关等，承载配电自动化业务，并为用电信息采集终端（集中器、专变终端）提供远程通信通道。江苏省电力公司克服配网建设时候老旧城区有线施工难，交通枢纽供电不允许中断，大型工业区供电质量要求高等诸多挑战，打造全国配网自动化示范工程。

江苏省主要供电区域PON光纤技术采用“手拉手”拓扑结构形成光通道自愈保护，通信配电终端ONU可以延生至城市甚至农村的每个环网柜，对环网柜内设备进行统一调度，实现远程的遥测、遥控、遥信的“三遥”功能。

高可靠

配网子站通信设备OLT，通过双主控、双电源、双上行提供高可靠的链路保护，当某节点链路故障，设备可快速完成设备上行链路的切换，当其中一个主控板或者电源板出现故障，设备可以启动备份单板。配网终端通信设备ONU采用工业级设计，6KV防雷、IP67防护等级，ONU上行提供两个PON端口，当某端口故障后，能快速切换到备用端口上。

可演进

目前现有配网子站通信设备OLT上行提供GE接口，考虑后续业务带宽的发展，华为OLT能平滑升级到上行10GE接口，满足未来大带宽的上行需求；配网终端通信设备ONU通常使用FE /RS485/RS232接口，未来可演进到GE接口，满足未来多种业务类型的接入，大带宽的支持可以将配网自动化向网络IP化演进，同时向物联网时代靠拢。

统一网管

华为提供的强大网管解决方案，采用通信终端接入网PON设备及工业以太网交换机设备、传输网络MSTP/OTN设备统一管理，做到端到端业务拉通处理，降低了运维难度，减少了内部沟通成本，未来将接入江苏省电力公司接入网管理子系统（AMS）系统，更好的配合AMS系统实现对终端通信接入网通信设备运行状态的实时监视、资源数据管理及维护接入网运行管理。

未来华为公司将会配合江苏省电力公司提升配网自动化覆盖率，提升带宽和可靠率，提高配电网运行监测、控制能力，实现配电网可管可控，与江苏省电力公司一起积极探索电力光纤通信全业务和增值信息服务模式，全面支持智能电网最后一公里的建设。