诺基亚发布2017年第四季度及全年财报

以非国际财报准则（non-IFRS）计算，诺基亚2017年第四季度的净销售额为 67亿欧元（2016年第四季度的净销售额为67亿欧元）。

财务亮点

· 以非国际财报准则（non-IFRS）计算，2017年第四季度的净销售额为 67亿欧元（2016年第四季度的净销售额为67亿欧元）。以国际财报准则计算，2017年第四季度的净销售额为67亿欧元（2016年第四季度净销售额为67亿欧元）。以非国际财报准则（non-IFRS）及固定汇率计算，净销售额同比增长5%，以国际财报准则及固定汇率计算，净销售额同比增长6%，其中，诺基亚通信净销售额同比增长2%，诺基亚科技净销售额同比增长80%。

· 以非国际财报准则（non-IFRS）计算，2017年第四季度毛利率达到41.4%（2016年第四季度毛利率为42.2%），运营利润率达到15.1% （2016年第四季度运营利润率为14.0%），增长主要得益于诺基亚科技的优异表现以及诺基亚网络业务的回升。以国际财报准则计算，2017年第四季度毛利率达到39.0%（2016年第四季度毛利率为40.3%），运营利润率为6.3%（2016年第四季度运营利润率为4.8%）。

· 以非国际财报准则（non-IFRS）计算摊薄后，2017年第四季度每股收益为0.13欧元（2016年第四季度每股收益为0.12欧元），2017年度每股收益为0.33欧元（2016年度每股收益为0.22欧元）。以国际财报准则计算摊薄后，2017年第四季度每股收益为-0.07欧元（2016年第四季度每股收益为0.11欧元），2017年度每股收益为-0.26欧元（2016年度每股收益为-0.13欧元）。2017年第四季度，税率变更（主要是美国）导致递延所得税资产重新计量，从而使以国际财报准则计算摊薄后的每股收益减少约0.13欧元。

· 2017年第四季度现金表现强劲，总额达45亿欧元。得益于强大的净营运资金管理，净现金实现18亿欧元的连续增长。

诺基亚通信

· 得益于IP网络与应用及超宽带网络的业务表现，以固定汇率计算，2017年第四季度净销售额同比增长2%。外汇汇率同比变动幅度较大，对以国际财报准则计算的净销售额产生了负面影响，导致净销售额同比下降4%。

· 凭借稳健有序的运营管理，2017年第四季度毛利率高达37.6%，运营利润率为11.1%。

· 2017年全年财务表现（以固定汇率计算，全年净销售额同比下降4%；全年运营利润率达8.3%）符合我们制定的全年指导目标。

诺基亚科技

· 2017年第四季度净销售额同比增长79%，运营利润率同比增长146%，主要得益于最新签署的授权协议。2017年第四季度净销售额（2016年第四季度净销售额中无非经常性收入）中近2.1亿欧元为非经常性收入，来自于之前季度的净销售额增补，其中约8千万欧元来自2017年，1.3亿欧元来自2016年。

· 2017年度净销售额同比增长57%，运营利润率同比增长94%，主要得益于新授权协议的签署及仲裁案的解决。2017年度净销售额（2016年度净销售额中无非经常性收入）中近3亿欧元为非经常性收入，来自于之前年度的净销售额增补。

诺基亚2018 & 2020业绩展望

· 诺基亚计划在以非国际财报准则（non-IFRS）计算摊薄后，2018全年实现每股收益0.23到0.27欧元，2020全年实现每股收益0.37到0.42欧元的目标

诺基亚总裁兼首席执行官苏立（Rajeev Suri）表示：

诺基亚第四季度业绩表现强劲，为2017年画上了一个完美的句号，为此我深感欣慰。我们五大网络业务集团中，有三个实现了销售额持续增长，且诺基亚科技增长强劲。尽管中国市场的激烈竞争导致了收益被冲减，但集团在本季度以及2017年全年的盈利能力均实现增长，网络业务的毛利率保持稳健。

这一强劲表现，不但体现出了我们自2017年第三季度以来在移动产品组合上所获得的进展，同时还体现出我们面向5G转型所做的定位非常正确。我们最近发布的4G/LTE软件是我们有史以来发布的最佳品质产品；我们的AirScale 5G就绪基站批量生产，并在该领域取得了良好的成绩；在为核心客户进行产品迁移的执行力方面，我们也取得了大幅进展。第三季度结束后不久，我们便推出了面向移动产品的革命性全新芯片系列ReefShark以及端到端5G Future X架构。这些都为诺基亚带来了强大的竞争优势。

此外，我们在本季度持续推进战略实施的成效也十分显着。我们的核心运营商业务保持着强劲的发展态势；我们在目标垂直市场上获得了良好的增长前景；我们的软件业务不断增长并已为后续发展打下了坚实的基础；此外，我们在本季度还与另一家中国企业签订了授权许可协议，我们的授权业务正按照既定战略路线不断推进。从现在起到2020年底，经常性授权收入的复合年增长率预计可达10%，因此我们坚信，授权业务仍将为诺基亚的发展提供强大的价值驱动力。

在网络业务方面，预期在2018年，我们在该领域的增速仍将呈现放缓，但基于北美市场早期回暖迹象，这一放缓速度将略低于此前的预期。在2019年和2020年，我们的市场状况预计将随着5G网络的全面推出而明显好转。随着5G网络陆续推出，诺基亚将不断获得重大优势。与前几代技术不同的是，5G网络需要实现所有网络元素的协调统一，而远不仅限于无线领域范畴。而我们的端到端产品组合和5G Future X架构恰恰能够满足这一要求。

5G商用部署在即，为把握这一机遇，我们不断加大对5G的研发投入，这也将在一定程度上影响我们2018年的运营利润率。随着我们不断增加5G投入，并持续推进“向新垂直市场不断拓展、建立强大独立软件业务、实现授权业务价值最大化”的战略，在2020年，我们将可确保实现改善市场状况的目标。有基于此，在2018年，诺基亚董事会拟继续派发增长型红利。

预计2020年全年，我们将实现：0.37~0.42欧元的每股收益、稳健积极的正自由现金流，以非国际财报准则（non-IFRS）计算的集团运营利润率将达到12~16%。如果我们的战略能够完美实施，那么实现这一利润区间里的高位运营利润率是绝对有可能的。

为大幅提升业绩，我们将采取一种非常诺基亚的独特方式：严格保证执行力，高度重视成本管理，积极致力于为满足客户需求而不断进行创新并保持技术领先地位。

大中国区2017四季度业绩抢眼，合并第一年全年实现稳健运营，大幅增加5G研发投入支持中国引领

2017年第四季度，诺基亚通信大中国区净销售额为6.54亿欧元，相较去年的6.13亿欧元增长7%（固定汇率计算增长13%），环比增长4%（固定汇率计算增长3%），区域同比增幅在诺基亚通信全球业务范围内领跑。具体业务方面，在这一季度，诺基亚通信大中国区超宽带网络业务净销售额为2.78亿欧元，同比增长17%（固定汇率计算增长24%）；全球服务业务净销售额为2.3亿欧元，环比增长20%（固定汇率计算增长19%）；IP网络与应用业务净销售额为1.45亿欧元，同比增长7%（固定汇率计算增长13%），环比增长29%（固定汇率计算增长29%）。

稳健的发展态势与业绩，以数据印证了上海诺基亚贝尔股份有限公司（下文简称“诺基亚贝尔”）的高效运营实力。公司长期投入的多轮驱动业务架构，在本季度收获了丰硕成果。

一方面，在无线网络通信端，诺基亚贝尔宣布与中国联通达成了合作协议，双方将携手在国内多省市部署诺基亚Flexi Zone小站及AirScale低功耗射频单元。并且，2018年诺基亚贝尔还会携手中国联通，在中国七个省份部署一张基于诺基亚AirGile技术的原生云核心网，使得运营商可以通过单一平台交付VoLTE及VoWiFi服务，以及“多设备一号通（one-number, multi-devices）”等新服务。

另一方面在固网侧，中国移动2017~2018年OTN设备（新建）、中国联通省内10G紧凑型波分设备两项集中采购，诺基亚贝尔均位居第一中标候选人。与此同时，在中国联通2017年100G波分设备集中采购，中国移动2018年GPON、EPON设备扩容项目上，诺基亚贝尔也都有所斩获。

同时，在面向未来的5G建设过程中，诺基亚贝尔将全面加大对中国5G研发和测试的投入：针对6GHz以下低频段的5G产品路标完全由中国市场主导，2018年中正式发布完全符合3GPP R15标准的预商用版本，支持由工信部主导、运营商负责落实的大规模外场测试，2019年一季度发布面向商用的5G19版本，完全支持5G扩大规模外场测试和商用部署；已在中国设立5G核心产品的研发总部并任命中国研发团队负责人为总指挥；已在本地5G研发测试团队的帮助下改善测试结果，并成立快速响应团队；将大幅增加5G研发人员及资金投入。诺基亚贝尔总裁王建亚在本季度末举行的2017中国通信产业大会上表示：“诺基亚贝尔将充分发挥10000多名研发人员及贝尔实验室（中国）的研创能力，进行从光、IP到无线接入、固定接入、终端平台等端到端的创新研发工作，支持中国引领全球。”

2017年不懈的耕耘以及卓越的运营成果，让诺基亚贝尔得到了来自权威第三方的认可。在2017中国光通信发展与竞争力论坛暨2017中国/全球光通信最具竞争力企业10强评选活动颁奖典礼上，诺基亚及诺基亚贝尔分别荣获了“2017年全球光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强”和“2017年中国光通信市场最具品牌竞争力企业10强”称号。同时，诺基亚IMPACT物联网平台也荣获了《人民邮电报》编辑推荐“最佳智能物联平台奖”。诺基亚贝尔在《通信产业报》2017中国通信产业金紫竹奖评选中，获得物联网安全领军企业奖。

此外，在《通信世界》杂志颁布的2017 ICT龙虎榜上，诺基亚贝尔荣获了“ICT综合实力奖”、 “5G创新实践奖——Cloud RAN云化平台”、“企业信息化转型创新奖——全光企业网”三项殊荣。基于2017年在公司整合期间的高效治理，以及对诺基亚贝尔这家全新央企的成功运营，诺基亚贝尔总裁王建亚被《通信世界》杂志评为“2017年ICT十大影响力人物“。

如今，作为国务院国资委直接监管的中央企业中唯一一家合资企业，诺基亚贝尔已经承担起了中外合作桥梁的角色，在包括5G、物联网、网络信息安全等多个方面，通过全球前沿的技术实力，助推国家经济的发展与革新。伴随着中国特色社会主义进入新时代，诺基亚贝尔也在实现新的作为和突破，“创新在中国、为中国、为世界”。