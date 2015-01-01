华为eLTE无线专网助力国网天津市电力公司建设智能电网

基于华为eLTE无线专网，国网天津市电力公司面向运检、营销、物资、基建、能源互联网的五大领域，开展用电信息采集，充电桩在线检测，配电环境和安防监测等，总计十四项创新应用，对实际业务的提升作用显著。

国网天津市电力公司是国家电网公司的子公司，负责天津市电网规划、建设和运营，辖区供电面积1.19万平方公里，供电服务人口超过1500万。

近年来，国网天津市电力公司坚持以卓越运营为主线，以创新发展为动力，持续建设以具有信息化、自动化、互动化特征的智能电网。然而，随着智能电网建设的不断深化，在应急抢修、配网自动化、用电信息采集、以及充电桩管理等最后一公里建设时，遇到一些传统方式难以解决的困难:

· 光缆不易敷设，建设成本高，容易被破坏

老城区改造困难，尤其是交通要道，古建筑区，不允许施工；而农村，郊区铺设性价比低；同时已铺设的光缆易受到外力破坏导致通信中断。

· 公网GPRS承载电力业务安全性不够，可靠性差

基于运营商的GPRS公共网络，没有专用无线通信资源，系统的安全性、稳定性均不足；同时公网GPRS技术属于2G通讯技术，面临设备更新换代，且时延较大，性能难以承载“三遥”。

· 用电信息采集频率不够

当前电表信息采集系统，采用两级采集方式，电表信息需要通过集中器进行中转，通信环节多；同时采用串行执行，线路的干扰和通信速率低，实际电表采集频率比较低，一般只能用来采集日冻结数据，难以满足“全费控”精细化运营以及进行低压供电可靠性分析的要求。

为更好推进智能电网的建设，解决配用电业务承载网络最后一公里覆盖难题，满足配电自动化，智能抄表，在线监控，视频监控，以及指挥调度，移动作业等场景的数据、视频传输的要求。国网天津市电力公司选择了华为eLTE无线解决方案。

该解决方案的组网结构如下图：

华为eLTE智能无线专网解决方案是基于4.5G通信技术，融合授权频段eLTE-L（1.8GHz TDD）、免授权频段eLTE-IoT（470MHz）和eLTE-U（5.8GHz）三种无线接入技术，突破电力专网建设频率受限的瓶颈，提供电信级可靠性和安全性、一站式解决配电自动化、智能抄表、配网线路故障检测、视频监控、移动作业等终端的综合接入问题。该解决方案具备以下特性：

· 高安全、高可靠的无线网络连接;

eLTE全面继承了LTE双向多级鉴权、端到端256位加密和完整性保护机制，终端芯片专用加密内核存储用户秘钥，双向鉴权机制保障用户接入安全，传输网IPSec加密，并可对接第三方鉴权系统。

通过先进算法和创新技术，如eLTE-L采用多天线技术、PowerBoosting技术，eLT-IoT采用的上行跳频、FEC、Slot ALOHA技术，以及eLTE-U的 FAIC、IRC技术，极大的提升无线覆盖范围与抗干扰能力，提供可靠性的无线连接。

· 扁平化AMI组网结构，易部署、易维护

基于eLTE-IoT的AMI系统组网架构，实行一跳到表远程直抄，不需要经过集中器中转。eLTE-IoT技术覆盖范围广，对于典型的弱覆盖场景，如地下、竖井，楼道深处等，还可提供D2D通信方式解决室内补盲，实现远程抄表“全覆盖”。

电表内置eLTE-IoT的通信模块，免配置，上电即可使用，降低建网成本和运维难度。

· 丰富、开发的无线终端，健康生态

提供室内、室外小型化终端，可内置于电力终端柜中，即插即用，无需设备改造便可直接对接电力设备；

同时为便于基于无线专网在电力行业进行应用创新，构筑端到端的健康生态，华为提供了开放网络终端通信模组，助力行业业务的创新和扩展

国网天津市电力公司从2016年下半年开始试点建设4.5G的eLTE无线专网，将集中器回传通道转移至无线专网，进一步提升了数据的安全性；同时开展了基于eLTE-IoT技术的电表直抄试点验证，这是国内首个基于eLTE无线专网和eLTE-IoT的AMI系统架构，实现了每15分钟上报一次三相电表数据，长期测试上报成功率高达99.85%。

基于华为eLTE无线专网，国网天津市电力公司面向运检、营销、物资、基建、能源互联网的五大领域，开展用电信息采集，充电桩在线检测，配电环境和安防监测等，总计十四项创新应用，对实际业务的提升作用显著。国网天津市电力公司相关项目负责人表示，华为的eTLE无线专网解决方案很好的满足了项目需求，未来还将在智能变电站、智慧电力园区、电力传输线检测领域进行更广泛的应用。