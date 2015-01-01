强基达标 提质增效 看沈阳铁路局如何华丽转身

当前，随着路网规模不断扩大和社会对铁路运输服务质量要求不断提高，已有的铁路信息系统正面临着新的挑战，如何以创新的信息化技术更好地服务于铁路信息化建设将是必经之路。

今年年初，中国铁路总公司在工作会议上将“强基达标、提质增效”确定为全年工作主题并要求全路认真学习、全面落实，以奋力开创铁路安全稳定、改革发展新局面。沈阳铁路局一直深入贯彻铁路总公司“强基达标 提质增效”的指导方针，一方面激活科技、人才和标准等创新要素，一方面强力推进信息化、自动化和智能化的建设，通过释放深化改革的动力和效应，最终落实党中央 “稳中求进”的工作总基调。

东北铁路素来历史悠久，从1891年清政府修筑关内外铁路起，迄今已有120多年。新中国成立前和成立初期，东北铁路以路网形成最早、布局最密、运输能力最强，在中国铁路发展史上占有十分重要的位置。

当前，随着路网规模不断扩大和社会对铁路运输服务质量要求不断提高，已有的铁路信息系统正面临着新的挑战，如何以创新的信息化技术更好地服务于铁路信息化建设将是必经之路。

沈阳铁路局作为全国十八大路局中站点最多、体量最大的路局，其整体的信息化建设对于整个路局“强基达标 提质增效”的方针落实尤其重要。沈阳铁路局着眼未来积极推进信息化建设，大大提升运输生产效率，建设高效便捷的交通为东北经济振兴发展提速。

从2M到千兆，老数据网的“华丽转身”

由于历史原因，沈阳铁路局同时并存着多张数据通信网，这对于沈阳铁路局信息化建设的统一化、集中化、高效化产生了很大的阻力。其中有两张数据承载网最为典型，也是最为重要。一张是2014年新建的基础数据网，是由铁路总公司批准，按照通信标准建设，具有通道资源丰富、高带宽特点的新建网络系统。另外一张是以TIMS为基础发展起来的综合计算机网，是目前沈阳路局覆盖最广、应用最广泛的一张网络系统。

由于沈阳铁路局基础数据网新建后，带宽可以实现千兆，并且现有链路带宽资源较为丰富，而TIMS计算机网建设时间较早，并且一直承载在传输的2M链路上，无法满足未来车间联网、班组新建网络系统的需求，所以2016年年底，沈阳铁路局决定推动TIMS计算机网由传输的2M链路上迁移到基础数据网上，实现站段“两网融合”，将站段带宽由2M升级为千兆，满足沈阳铁路局未来站段的信息化建设需求。

为满足沈阳铁路局的需求，华为公司通过多次实地调研，技术交流和方案论证， 积极提供方案，在方案中，华为公司在沈阳铁路局直属站及大站部署了2台核心路由器AR3260、2台核心交换机S5720-36C-EI-28S，2台防火墙USG6550，在小站同样部署了2台核心路由器AR2240C，2台核心交换机S5720-36C-EI,通过核心路由器的双主控、热插拔实现核心设备的可靠冗余，通过对路由器部署VRRP和对交换机部署CSS堆叠技术实现链路的可靠性，通过防火墙的策略隔离做好整网的信息安全防护。

通过此次两网融合的改造，华为公司帮助沈阳铁路局客户将TIMS业务切换到基础数据网上，将之前的2M带宽一次性的升级到1000M，不仅满足未来五到十年的业务发展，还为沈阳铁路局贯彻党中央“稳中求进”的方针，实现“强基达标 提质增效”的目标，做好支撑和保障。

两地双活，为铁路调度上了“双保险”

随着近几年来铁路交通安全事故的频繁发生，铁路调度指挥受到的关注也越来越高。铁路运输的责任就是把旅客和货物安全、准点地送达目的地，这需要铁路这个巨大而庞杂的系统内部相互协调配合来完成，而铁路调度指挥系统就是整个系统的中枢大脑，它的正常运转是铁路安全运行的关键。

沈阳铁路局作为全国十八大路局中站点最多，体量最大的路局，其每年承担着上亿人次的旅客发送和上百亿吨的货物周转。为了保障铁路局调度系统持续、稳定、可靠的运行，沈阳铁路局不断加快信息化建设的步伐，决定要对其调度大楼数据中心进行搬迁新建，但提出要确保铁路调度指挥、运输生产等重要业务系统不能够中断运行的要求。

为满足沈阳铁路局调度楼数据中心新旧两楼“两地双活”要求，华为公司经过专家的设计研讨和反复验证后，提出了在保证调度系统稳定可靠的前提下，采用业界最先进的“VS+VXLAN”方案。

在核心交换区，将每个机房的内的核心交换机两两堆叠，然后将堆叠后的设备划分为三个VS，隔离开办公区和生产区，并划分单独的VS作为机房互联使用，最后在两个机房间区域内的网关部署VRRP实现新老调度楼之间双活。

华为公司此次为沈阳铁路局提供的双活解决方案，主要有以下三个设计优点：

第一：冗余备份设计。华为提供的解决方案采用CSS、M-LAG、VRRP等技术实现设备、链路、Server的冗余备份，从而将设备故障对用户业务的影响降低到最小，实现可靠性最高。

第二：层次化设计。华为提供的解决方案将设备层次划分为L2、L3、L4~L7，通过层次化设计，分别在L2层部署跨设备链路困绑，在L3层部署网关冗余域快速倒换，在L4~L7层部署链路、服务负载均衡器，将风险进行分散，通过每个业务层面上保证高可用性，最终保证数据中心基础网络的可靠性。

第三：模块化设计。华为提供的解决方案按照不同的功能区域等将网络划分为多个模块，模块之间松耦合，通过弱化不同模块间的相互依赖，实现一个模块的异常不影响另一个模块，最终保证数据中心基础网络的可靠性。

华为双活数据中心解决方案帮助沈阳铁路局提高了重要信息系统的容灾能力，确保了铁路调度指挥、运输生产、客货服务等重要业务工作的连续不中断。此次沈阳铁路局调度楼双活方案建设成功后，成为了继郑州铁路局后，全国十八路局中第二个实现两地双活方案的路局。沈阳铁路局也将通过此次新建的调度楼系统，持续地为东北人民美好生活提供便捷高效的保障。华为公司也将通过与沈阳铁路局的连续数年的良好合作，为东北经济振兴添砖加瓦。