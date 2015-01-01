华为助力湖北气象 打造智慧气象

湖北气象采用华为IT整体解决方案，依托高端存储和高性能计算平台，搭建云平台，部署桌面云，实现业务管理智能化。云管理平台聚焦于数据中心虚拟化资源管理、自动化运维发放、并对企业IT管理提供开放的管理接口。

湖北气象采用华为IT整体解决方案，依托高端存储和高性能计算平台，搭建云平台，部署桌面云，实现业务管理智能化。云管理平台聚焦于数据中心虚拟化资源管理、自动化运维发放、并对企业IT管理提供开放的管理接口。云管理系统将整个数据中心云化，并对系统中用户可见的资源抽取出来纳入统一的资源池管理，为用户提供一体化的资源管理，自动资源发放。华为大数据平台为气象海量数据提供存储、治理和挖掘能力，服务于气象业务创新。

项目背景

根据国务院批准的《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》确定的山洪工程总体建设目标，以及中国气象局印发的《山洪地质灾害防治气象保障工程2016年建设实施方案》要求，在湖北气象信息与技术保障中心开展集约化基础设施资源池建设，作为湖北省2016年山洪地质灾害防治气象保障工程中重要的组成部分之一

2016年，根据中国气象局《气象信息化行动方案（2015-2016年）》的统一规划布局，建设湖北省气象信息化省级统一资源池，为山洪地质灾害防治气象保障服务提供信息化支撑。同时湖北气象通过此次云大数据中心的建设，完成集成资源集约化，同时构建面向大数据应用创新的服务能力。

面临的挑战

湖北气象信息化建设主要面临以下几个方面问题：

原设备老旧需更新：湖北气象部门业务系统有一定的存量旧服务器。原来硬件设备老化、利用率低、管理复杂、运行成本居高不下、能源消耗不断攀升、机房空间日趋饱和等问题正逐渐显现。

基础资源逐渐不足：从2013年起经过几年时间初步搭建了湖北省气象云试验平台，实现服务器虚拟化和桌面虚拟化，试用效果良好，但由于规模小，逐渐无法满足业务需求。

系统安全可靠性不足：安全防护设备已运行多年，性能瓶颈逐渐显现，已经老化并进入了故障多发期。一旦这些设备出现故障则面临着无法维修或者无法更换合适的配件，急需提升安全整体防护能力。

传统办公电脑，管理困难：传统PC分散在各个办公位置，部署复杂，管理难度大；且资源未得到充分利用。

缺乏海量数据处理能力：随着业务系统逐渐增加，气象数据呈现高速增加，针对海量的气象非结构化数据，缺乏良好存储扩展和大规模计算的能力。围绕大数据开展创新应用，更好服务新型气象系统也成为急需解决的问题。

华为解决方案

华为基于对气象需求的了解和在云计算和大数据方面的积累和能力，以基础资源整合和数据业务创新支撑为目的，为湖北气象客户提供大数据云的整体解决方案，从基础云平台建设、资源统一管理、大数据业务创新和桌面云等建设打造湖北智慧气象基础平台。平台保持良好的兼容性，不仅对原有设备良好利旧，同时与国家局及江苏局的良好对接，构建国家与省两级云资源基础池。

构建多级分布式资源池，统一呈现和管理

开展资源池分布式跨域监视管理系统调研、开发及试验，实现部门内国家、省级地理分布的多个资源池的统一监视与呈现。

实现不同地理位置的多资源池统一告警、拓扑、性能、报表等管理信息统一展示。研究开发面向用户和管理员、值班员的服务及监控门户，为用户提供了解资源池使用的入口。资源服务系统需实现不同权限、角色的用户定义及管理，实现不同用户与资源基础架构的对应关系。资源监控系统实现物理资源和异构虚拟化资源的配置信息、运行状态的实时监控，以及统计分析功能。实现对各类软硬件资源的精细监控，支持资源与用户业务的关联及业务状态监控。通过制定灵活可控的告警策略，为管理员提供实时而准确的告警通知和详尽清晰的报表分析数据，帮助运维人员随时掌握资源池的运行状况，降低运维管理复杂度，提高效率。

多种资源融合管理

资源池解决方案将物理分散的数据中心资源进行逻辑统一管理，在分布式资源池的基础上通过统一云管理形成全局融合资源池，提供多数据中心的统一运维和运营管理能力。全局融合资源池将分布在多个数据中心的计算、网络、存储等资源统一进行管理和池化，通过灵活的资源调度策略，实现应用的跨资源池和数据中心的部署。同时，资源池解决方案提供强大的异构虚拟化资源统一管理，异构虚拟化的统一运维能力，兼容业界主流的VMWare和华为FusionSphere虚拟化解决方案。在集中运维时，根据用户的角色，提供灵活的用户视图，从而让不同用户更加聚焦于自己的业务。

桌面云数据中心：所有桌面数据在数据中心进行集中化管理，通过华为FusionAccess分发虚拟化给不同终端，实现统一运营、管理；气象信息中心、气候中心的办公场景， 搭建280端办公云平台，替换PC机，满足基于Windows操作系统的日常需求；提供任意时间、任意地点、任意终端接入，随时随地访问业务系统，实现了移动办公需求。

大数据支持业务创新：华为大数据平台提供的高性能大规模的数据计算能力的同时，提供与湖北气象联合创新的机制，帮助客户原有数据应用业务逐步迁移到平台，同时加强与气象单位合作，通过研究公开的气象数据，开发深度分析挖掘的数据算法，赋能精确研判天气情况和天气预测等领域。

项目成效

华为FusionSphere+ManageOne云数据中心的建设，实现数据及设备资源整合和业务应用系统的集约整合，构建了统筹集约的气象信息业务支撑体系。可弹性伸缩、水平可扩展的IT基础架构，能够快速满足业务需求，响应资源高效利用、数据充分共享、流程高度集约、标准系统完备的气象业务。项目的实施将极大提高山洪地质灾害防治气象保障服务信息化水平，确保工程建设在山洪地质灾害防治中发挥作用。同时为智慧气象的未来规模化创新应用和标准化资源建设奠定了坚实基础；