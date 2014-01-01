华为GSM-R解决方案助力铁路450M无线列调改造实现跨越式发展

华为GSM-R解决方案还为合福高铁保驾护航。这是我国首条时速300公里穿越山区的高速铁路，是我国目前标准最高、地形最为困难的一条山区高速铁路，隧道桥隧比高达85.8%。

我国作为地域辽阔、人口众多的大国，铁路历来是国家最重视的基础设施投资建设行业之一，在我国综合交通运输体系中处于骨干地位。特别是进入21世纪后，我国铁路迎来建设发展的高速期，从京津城际到广深港，从京沪高铁到哈大高铁等。高铁网络的规划已发展到八纵八横，时至今日，宏伟的高铁建设发展蓝图仍在继续中。预计到2030年，我国铁路运营总里程将突破20万公里。

2017年是实施“十三五”规划的第二个年份，按照铁路信息化“十三五”规划阐述的铁路发展形势对信息化的要求，以改革创新为动力，以发展现代物流为主攻方向，坚持一体化运作、集约化发展，专业化管理，推动铁路向现代物流转型发展，建设智能化的铁路，促进业务创新和企业创新，将成为铁路信息化的首要任务。

告别模拟无线列调系统，拥抱GSM-R

当前我国普速铁路运输系统（既有线）所采用的传统无线通信系统，即450M模拟无线列调系统，在并行调度、集中调度、可靠性、安全性和数据传输能力等多个方面已经开始显露出不足，成为影响铁路运营效率和铁路业务拓展的“瓶颈”。

具体来说，我国450M模拟无线列调系统存在以下几个问题：

第一，单频单工，同频干扰严重，语音质量差，存在安全隐患；

第二，其系统基于民用对讲机技术，技术基础特别是制式落后，FDMA制式性能一般，抗干扰能力弱，可靠性低；

第三，功能简陋，无法支持铁路新增业务；

第四，没有核心网，无法系统组网，无法切换，业务难以连续等等。

更为重要的是，该模拟无线系统所使用的450M频段已超期使用，将被工业与信息化部收回，这也导致了该无线产业链加速萎缩，未来的系统维护也将成为难题。因此，对当前我国既有线所使用的模拟无线系统进行升级换代已经迫在眉睫，而GSM-R网络正是最为理想的替代者。

华为GSM-R系统解决方案，给予既有线改造有力的支撑

华为通过综合核心网、无线网、终端、传输、数据通信、配套等优势产品，携手行业顶级配套产品供应商，打造具备安全可靠、降低造价、优化设计、平滑演进、多场景支持、兼容性强等诸多特性的GSM-R通信解决方案，旨在助力铁路行业客户构建一个更安全、更可靠、可演进的现代化无线通信系统。

安全可靠，华为是业界唯一能提供GSM-R网络端到端冗余备份解决方案的供应商。其中BSS可支持BSC备份、BBU备份等多种冗余方案；并可支持RRU共小区，解决交叉并线小区切换难以控制的场景；而NSS则可支持CS核心网的DualHoming和HLR的1+1备份方案。

降低造价，包括减少站点数量，即通过合理部署大功率宏基站、分布式基站的方式，节约站点配套和主设备成本；同时减少土建费用，对区间既有站点尽可能利旧、并灵活部署室外型机柜、电源柜，解决个别站点土建施工成本高昂的问题。

优化设计，对于沿线的无线覆盖，采用华为针对铁路设计的GSM-R基站，沿线合理拉大基站间距，减少站点总数；尽量利用原无线列调系统站址，优化新建配套投资。对于在平原或丘陵等没有强阻挡地形下的车站，部署大功率宏基站，辅以高增益天线，满足绝大多数车站间距离的连续覆盖，减少站点数量以降低总造价。对于线路区间，部署分布式基站,其发送功率及性能等指标均优于直放站，可减少区间站点数。当然，考虑到个别车站站间距过大，区间可以采用射频单元RRU补盲；同时对于隧道、路堑等弱场，也可以采用RRU覆盖。

平滑演进，基于华为无线SingleRAN方案，GSM-R基站与LTE基站共硬件平台，可提供面向LTE-R平滑演进的解决方案。

多场景支持，针对既有线路山区、隧道、路堑等弱场区域较多的情况，华为GSM-R通信解决方案可提供宏基站、分布式基站、漏缆等不同组合方式来满足各种场景需求。举例来说，借助分布式基站DBS3900（具有网络性能运行稳定、可靠性极高、安装灵活、适应性强等优点），其射频拉远技术使射频模块RRU分散安装，能够很好地实现特殊区域覆盖，非常适合铁路沿线覆盖，尤其适合隧道、桥梁等复杂环境。

兼容性强，华为GSM-R解决方案适用开放兼容的策略，在网络接口，和第三方配套设备及信号系统接口上与业界主流厂家均实现兼容。

选华为GSM-R系统解决方案，收获更多价值

2002年以来，华为致力于为铁路行业客户提供安全、可靠的GSM-R解决方案，集成铁路信息系统、软件应用和服务于一体，拥有十余年铁路工程交付经验，现已取得业界领导地位——连续四年国内新增市场份额第一，目前已服务国内超2万公里GSM-R线路。其中华为GSM-R解决方案凭借分布式基站完美实现大秦重载隧道灵活覆盖，为客户实现了全网元冗余备份，让无线网络固若金汤，行车安全无忧；而值得一提的是，此次设备升级、现网改造对铁路业务0影响。

华为GSM-R解决方案还为合福高铁保驾护航。这是我国首条时速300公里穿越山区的高速铁路，是我国目前标准最高、地形最为困难的一条山区高速铁路，隧道桥隧比高达85.8%。针对合肥枢纽交叉并线等复杂场景，存在频率规划困难，切换频繁，QoS指标低等问题，同样借助华为分布式基站，并使用多站点共小区技术，不仅解决了频率规划难题，更减少了高速情况下的小区切换，极大提升网络QoS指标，保证列车控制业务的安全、可靠承载，为合肥至福州的旅客运输和区域经济带的发展起到助推作用。

这样的案例还有很多，包括晋鲁豫、石太、温福、甬台温、福厦、成灌、广深港、广珠城际、哈大、杭长、兰新等重大项目，背后都是华为GSM-R解决方案提供的安全、可靠的无线通道，助力这些铁路完成升级。

综合来看，无论在技术、设备还是工程交付上，目前华为已成为铁路行业最值得信赖的合作伙伴。与此同时，华为还在加大对铁路行业的投入，以推动铁路向智慧智能方向发展。