受大型云客户延迟部署影响 瞻博网络降低第一季度前景预测

瞻博网络公司（Juniper Networks）表示，大型云客户部署的延迟对第一季度业绩造成打击。瞻博网络发布的第四季度财报和销售报告好过预期，但瞻博网络降低今年第一季度的前景预测。

至顶网网络频道 01月31日 综合消息： 瞻博网络公司（Juniper Networks）表示，大型云客户部署的延迟对第一季度业绩造成打击。

瞻博网络发布的第四季度财报和销售报告好过预期，但瞻博网络降低今年第一季度的前景预测。

瞻博网络发表的声明表示，由于大型云客户“持续延迟部署”，第一季度的业绩将受到打击。瞻博网络补充表示，旗下的大型云客户正在经历架构转型。瞻博网络的一些客户正在过渡到瞻博网络下一代平台。

瞻博网络表示，由于旗下产品组合和销量较低迷，预计毛利率有压力。瞻博网络表示，第一季度的收入可望达10.5亿美元左右，加减3000万美元。第一季度非美国通用会计准则（GAAP）每股盈利25美分，加减3美分。

华尔街之前曾预测第一季度非GAAP每股收益为42美分，收入为11.5亿美元。

该前景预期证实了业界对瞻博网络第一季度业绩的担忧。 Cowen分析师保罗?西尔弗斯坦（Paul Silverstein）在收益报告发布前曾表示：

我们认为日益加剧的挑战性竞争格局并不仅仅是服务提供商路由选择，对瞻博网络在云市场获得和维持市场份额也是一个重大挑战，我们看到了这一点。

瞻博网络第四季度业绩报告方面，由于税收费用，本季度净亏损1.481亿美元，合每股亏40美分。第四季度非GAAP收益为每股53美分，收入为12.4亿美元。

华尔街曾预测瞻博网络第四季度的非GAAP每股收益为52美分，收入为12.3亿美元。

瞻博网络2017年全年净收入为3.062亿美元，合每股80美分，收入为50.3亿美元。细节可参看下表。



