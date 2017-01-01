基于平台的联合交付，构筑滴滴出行强大信息化支撑平台

在滴滴出行APP里，今天的你可以使用满足各种场景的出行需求，在这背后是巨大的数据量和与日俱增的大数据处理。每日处理千万级订单，分析数据量几十万TB，路径规划服务请求百亿条，这是一个庞大的数据王国

“滴滴一下，让出行更美好”，滴滴出行是涵盖出租车、专车、快车、顺风车、代驾及大巴等多项业务在内的一站式出行平台，业务覆盖超过400个城市3亿多用户。

在滴滴出行APP里，今天的你可以使用满足各种场景的出行需求，在这背后是巨大的数据量和与日俱增的大数据处理。每日处理千万级订单，分析数据量几十万TB，路径规划服务请求百亿条，这是一个庞大的数据王国，支撑数据采集、存储、分析、汇总的是滴滴出行构建起来的强大的信息化网络支撑平台。

华为作为滴滴公司的供应商之一，荣获“2017年度最佳交付奖”：

滴滴出行高级副总裁章文嵩为华为北京企业业务部交付与服务部部长南志刚颁奖

这正是华为 “平台+联合”交付策略的完美体现：一方面，为确保交付产品达到滴滴的供应标准，不断改善生产流程，持续加强产品质量管理，全力提高生产供货效率，全面加强交付团队能力提升，交付过程中严格管理，保障项目按时交付；另一方面，与北明软件（五钻华为认证服务伙伴）联合交付，发挥华为的交付平台能力以及北明软件现场交付能力，共同为滴滴提供优质的交付服务，确保滴滴业务的快速部署和发展。

华为北京企业业务部交付与服务部部长南志刚谈到：“2017年在滴滴的北京、内蒙、广州机房进行了华为服务器的批量部署，整个交付周期中，严格按照滴滴出行的服务器交付规范进行交付，交付期间未发生一起设备交付物理损坏以及机房环境破损情况；每一次交付按照要求，完成了预到货文件的发送、货物的准时送达、安全装卸、设备上架、标签识别等工作，为保证当天到货的设备按时上架，华为在服务器交付数量控制、物流安排、交付人员配置上进行了精确控制；其中，4月份更是顺利完成了数千台服务器的批量交付。”

项目的专业化、高效率交付，离不开过去30年华为构建的标准化交付流程和各类交付平台与工具。

设备管理，精准可视

项目要交付，离不开设备，设备是否按时达到，是关系到项目按时交付的关键之一。华为设备供应平台，从订单获取、设备备货、设备运输到设备到达的全流程贯通，保障设备全程可控并缩短货期。

专业工具，高效交付

以前的项目交付工程，项目经理要完成各类交付表格，保证交付进度可管可控。现在，通过eSales、ERP、eISDP、eCare等IT工具平台，对合同信息、物流信息、交付进度、问题管理等全流程拉通与集成，实现端到端可视化管理。

资源聚合，联合交付

交付资源是核心资产，是保证项目交付的关键。交付资源的管理包括华为自有交付资源与伙伴交付资源的管理。华为通过资源管理平台如iFriends、eChannel、iResource等，实现对华为资源和合作伙伴资源实时有效管理，提升交付效率。

特别值得一提的是，在企业市场，华为一直秉承“平台+生态”战略，与合作伙伴在交付上的联合，是华为面向行业客户不同交付诉求，着力推行的基础交付策略。