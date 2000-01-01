华为智慧校园解决方案助力重庆大学智慧校园建设

华为敏捷网络解决方案为重庆大学打造的高可靠、大带宽、易管易维、无覆盖盲区的敏捷校园网络，高效承载了学校的教学、科研和管理，使得广大师生有线接入带宽提升10倍，无线接入带宽高达100倍的提升，维护工作量下降50%以上。

重庆大学创办于1929年，是教育部直属的全国重点大学，国家首批“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学，共有A、B、C和虎溪四个校区，校园环境优雅，彰显深厚底蕴，享有“嘉陵与长江相汇而生重庆，人文与科学相济而衍重大”的美誉。目前重庆大学已获国家、省部级（科技）奖1000余项，国家级教学成果奖近50项、省级教学成果奖190余项。

重庆大学致力于充分利用物联网、云计算、大数据、移动互联等先进的信息和通信技术，实现信息空间与物理空间的深度融合，在“数字校园”建设成果的基础上，打造一个理想的“智慧校园”，从而使得人才培养更加人性化，学校治理更加科学化和智能化，校园服务更加移动化和感知化，用信息化建设带动学校的教育改革和快速发展，全面提高人才培养的质量。

重庆大学“智慧校园”建设的总体目标是，到2020年，全面完成《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》所提出的教育信息化目标任务，形成与重庆大学“建设成为一所世界高水平的研究型综合性大学”的战略发展目标相适应的信息化环境，重点实现四个“深度融合”，即信息技术与人才培养的深度融合，信息技术与学术研究的深度融合，信息技术与学校治理的深度融合，以及信息技术与公共服务的深度融合。

华为基于重庆大学“智慧校园”的建设需求和目标，为其提供了三套解决方案，即敏捷校园，数据中心双活和模块化机房解决方案，为重庆大学智慧校园基础设施建设增砖添瓦。

其中针对重庆大学的网络现状，华为为其提供了高带宽、高可靠、易管易维的敏捷校园网络解决方案。该方案创新的主控1+N备份，保障了校园网络的可靠性和优质的新ICT业务体验，同时也保障了学校在线教学、移动教育及高清视频等业务的顺利开展；并且实现了有线无线用户认证和策略控制的一体化。

众所周知，核心层的可靠性是校园网络正常运行的重中之重。华为敏捷交换机S12700独有的CSS2交换网硬件集群技术，创新主控1+N备份，系统中只要保证任意一框的一个主控板运行正常，多框业务即可稳定运行，集群系统的可靠性得到更高的保障；同时还可提供业界最低的4μs跨框时延，保证流量跨框转发时更流畅。

在构建双活数据中心方面，华为凭借1套虚拟化网关OceanStor VIS6600T对接现网友商存储设备，实现异构接管，并通过与虎溪校区新启用的1套OceanStor S5600T阵列与1套虚拟化网关OceanStor VIS6600T构建4节点镜像集群，打造了双活数据中心；实现虎溪校区新上的1套OceanStor S5600T阵列作为主存系统，最后统一为四个校区建设业务数据的集中备份。

面对旧机房扩容困难，整体协调性差，冷热气流相互混合的问题，本项目采用了华为FusionModule2000整体模块解决方案，供配电、制冷、机柜等系统都集成于模块内；部件及监控线缆进行工厂预制，让现场安装十分简单，极大的减少了业务的上线时间。同时在后期业务量增长时即可简单复制，分期部署、按需扩容，分期投资，提高资金的利用率。

面对旧机房下送风空调送风距离长，下送风导致制冷量利用率不高导致运行电费居高不下的问题，本项目采用行间空调配合密闭通道的方式，使精密空调的制冷量利用率得到了很大的提高，降低了机房运行能耗。其中行间空调布置与机架排列内与服务器机柜并排安装，冷通道送风、后由热通道回风的水平送风方式，避免了传统开放式制冷方式的冷热气流相互混合的问题，实现冷通道内冷量均匀分布，机柜的下端与机柜上端冷量基本保持一致，保障了服务器机柜温度的均匀，最大程度解决了局部热点的问题，提高了机房内核心设备的运行可靠性。

此外，原旧机房采用工频UPS，UPS的设备体积庞大，占用了大量的机房空间；并且在低负载的情况下UPS的效率低，消耗大量的电能，不符合新一代数据中心节能减排的要求。因此在本项目中采用了华为模块化UPS高可靠供电解决方案；高效UPS在最常用负载率（20%-40%）达到最高效率（95%-96%），相比传统UPS节能10%以上。同时模块化UPS低占地面积可为机房节省宝贵的空间，相比传统塔式UPS，模块化UPS为数据中心的灵活扩展带来更多的可能。

华为敏捷网络解决方案为重庆大学打造的高可靠、大带宽、易管易维、无覆盖盲区的敏捷校园网络，高效承载了学校的教学、科研和管理，使得广大师生有线接入带宽提升10倍，无线接入带宽高达100倍的提升，维护工作量下降50%以上。

同时构建的双活数据中心充分保障了业务的可靠连续性，实现数据“零”丢失，业务无中断；资源达到最优化利用，两个站点实现负载均衡，充分合理应用两套数据中心，且原有存储设备可正常使用；三地数据集中备份，简化了系统运维管理，管理成本下降30%；设备利旧，保护投资避免重复浪费。并且，华为双活数据中心解决方案可以进行平滑过渡，扩展为两地三中心解决方案。

而模块化数据中心的成功交付，将原有高达2.0~2.2的PUE值降至1.6左右，极大缩减了机房运行电费；并且整体美观大方与旧机房形成鲜明的对比。

华为提供的三大解决方案，为重庆大学教育信息化建设提供了坚实的基础，进一步提高了该校的教育信息化程度，为重庆大学智慧校园建设奠定了坚实的基础。学校对此给予了高度的评价，相关项目负责人唐老师表示：“华为智慧校园解决方案使我校的人才培养更加信息化和人性化，治理更加科学化和智能化，校园服务更加移动化和感知化，用信息化建设带动学校的教育改革和快速发展，全面提高了人才培养的质量。”