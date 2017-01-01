华为融合指挥解决方案，守卫城市安全

华为通过二十多年对视音频业务的积累创新，积极构建适合公安行业客户需求的融合指挥解决方案。目前融合指挥解决方案已服务于北京市、上海市和深圳市等地区的应急指挥中心，华为将一如既往的积极推动公安行业信息化建设，保障社会的长治久安。

随着国内经济的飞速发展，各类犯罪形式不断呈现。如何快速抓捕违法犯罪分子，保护公民的人身财产安全，维护社会稳定等，是公共安全部门亟待解决的问题。公安警力任务繁重，各级公安机关、各警种跨部门跨区域协同作战、情报收集、案例分析、信息共享已成常态，这意味着公安指挥系统要朝着技术扁平化、一体化的方向发展，建设一套可视化、简单易用的公安融合视频指挥通信系统势在必行。然而，我国很多城市的视频会议系统、视频监控系统和无线集群系统相互独立，无法协同作战、运维成本高。

华为融合指挥解决方案效果图

融合指挥解决方案是华为推出的业界第一套专业可视指挥调度解决方案，将指挥调度推向全面可视化时代。它可实现指挥调度中心与被指挥点之间的双向视频通信，领导瞬息之间即可巡视各方，如同亲临现场，提高决策效率。

华为融合指挥解决方案组网图

华为融合指挥解决方案是一套专业的可视指挥调度系统，以可视化调度台为核心，同时集成录播服务器、多方视频会议、远程监控、无线手持终端等应用功能，系统兼容IP或专线方式网络部署，提供了一体化的视频通信应用平台。华为融合指挥解决方案具备高质量的视音频传输特性，可实现传统语音调度系统无可比拟的信息直观性和准确度，让调度指令的传达如同面对面般直接、有效。该系统可广泛应用于政府、公安、交通、水利、铁路、气象、工业厂矿、军队等领域。

华为融合指挥解决方案业务结构示意图

华为融合指挥解决方案由录播服务器、多媒体控制单元、视讯会场、可视化调度台、监控融合网关、监控平台、eLTE平台组成。

华为融合指挥解决方案着眼于企业信息化业务需求，为企业客户提供端到端的整体解决方案，与企业内部已有应用系统有机融合，全方位的帮助企业实现各种通讯及协作办公需求，帮助客户降低信息化建设及维护成本，提升工作效率。华为融合指挥解决方案具有如下特性优势：

可视化指挥：融合互通，监控视频作为一个会议方视频流可以加入到融合视讯会议，供各部门与领导清晰全面了解现场情况，提升协同与决策效率。警力、物质资源、交通状况在全景智真大屏上统一显示，方便决策。

多业务融合：视频会议和视频监控系统、警务办公系统、智能交通系统、大情报系统、无线手持终端系统等多业务融合，在全景智真大屏上统一展现，加快应急响应速度，多系统融合，减少运维人员，节约维护成本。

简单易用：可视化调度台安装在PAD上，领导可以随时随地指挥，一键将各区域范围内所有设备加入应急指挥系统，调动警力so easy。

华为通过二十多年对视音频业务的积累创新，积极构建适合公安行业客户需求的融合指挥解决方案。目前融合指挥解决方案已服务于北京市、上海市和深圳市等地区的应急指挥中心，华为将一如既往的积极推动公安行业信息化建设，保障社会的长治久安。