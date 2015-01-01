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华为分布式云监控保障春城出行安全

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火车站、地铁站、客运站、公交站，作为城市公共交通的枢纽，属于人员密集、管理难度大的地方，部署再多的警力，往往都是收效甚微；一旦发生暴力事件，只能凭借公安干警的应急调度完成治安管理工作，但及时性又无法保证。

来源：至顶网网络频道 2018年1月15日

关键字： 华为 分布式云监控

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火车站、地铁站、客运站、公交站，作为城市公共交通的枢纽，属于人员密集、管理难度大的地方，部署再多的警力，往往都是收效甚微；一旦发生暴力事件，只能凭借公安干警的应急调度完成治安管理工作，但及时性又无法保证。

华为分布式云监控保障春城出行安全

作为旅游城市，昆明发展迅速，城市公共交通更是大力建设，昆明已规划至2019年，开通6条地铁线路；其中地铁3号线于2010年启动建设，于2017年8月30日正式开通，开通三天日均客流即达到10万人/天，为了应对如此大的客流量，昆明地铁3号线采用了“全覆盖”视频监控，结合合理的警力部署，大大提升了3号线管理效率。

昆明3号线采用了华为轨道交通云监控解决方案，从IPC到交换机，再到平台、存储，华为为昆明3号线提供了端到端的轨道交通监控解决方案；而且考虑到地铁应用环境的特殊性，华为轨道交通云监控解决方案在系统稳定性方面，提出了“三重云化”的概念，极大的提升了整个视频监控系统的稳定性及安全性。

昆明地铁3号线CCTV云监控方案设计

昆明地铁3号线闭路电视监控系统的设计主要由车站、车辆段/停车场、线网控制中心、放马桥临时控制中心组成。系统整体架构采用分布式云监控进行分层设计，即控制中心（包含临时控制中心）——车站/停车场/车辆段两层部署结构。车站/停车场/车辆段为下级域，可以独立运行，自主管理本地视频监控资源；控制中心/备用控制中心为上级域，可以随意任意浏览、调阅、控制车站/停车场/车辆段等下级域的视频监控资源。通过分布式云化部署，在车站/停车场/车辆段的摄像机只需要接入到本站的云监控资源池，媒体流由云监控资源池实现转发及存储实现可云化弹性部署。其整体结构图如下：

华为地铁分布式云监控解决方案

华为轨道交通云监控解决方案基于IP网络和视频监控业务特性，推出VCN3000系列视频云节点设备。该设备作为云监控的基本单元，通过云计算、云存储技术应用，将网络中多台节点设备高度紧密组合构成单一、专门用于海量视频监控数据存储的视频云系统，通过云化调度算法实现视频云的三重云化特性，打造业界最高的安全可靠性（99.999%），真正实现监控业务端到端云化管理，为轨道交通行业提供高可靠、高可用性、高伸缩、易扩展的端到端视频云解决方案。

云一：设备之间云化

多个视频云节点之间实现动态负载均衡，任何一台设备出故障，其承载业务将自动并发迁移至其它所有服务正常的视频云节点，保证视频监控全业务不间断（与传统监控平台的N+1集群和N+M备份机制相比核心优势为：无需增加备机，业务迁移为并发机制，效率为N+1集群机制的N倍，云化调度实现了视频业务、计算资源和存储资源的资源池化统一调度，所有业务指令的处理效率都大大提升）。

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云二：硬盘RAID组之间云化

单个视频云节点内部多个RAID组之间可以实现动态负载均衡，任何一个RAID组出现故障，其承载业务将自动迁移至其它健康的RAID组，保证视频全业务不间断（传统监控平台无法实现视频业务在RAID组间动态迁移）。

云三：RAID组内多块硬盘的云化

通过Safevideo专利实现底层数据管理，每个RAID组内硬盘之间可以实现云化，同时损坏多块硬盘导致RAID组失效后，视频录像仍然可读，最大程度的满足录像数据安全（传统RAID技术，RAID5可以实现1块硬盘损坏后，数据可读，多块硬盘损坏后整个RAID组的硬盘数据全部丢失）。

华为分布式云监控保障春城出行安全

随着地铁视频监控迈向高清化时代，存储架构也向更加容易维护的分布式云监控模式转变；云监控不仅支持在线扩容，而且基于良好的平台开放性，能够保障系统互联互通，共享视频与图像数据。截止目前，华为轨道交通云监控解决方案服务于全国18条地铁线路，为多个城市公共交通安全保驾护航，实现24小时无死角全方位监控。

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