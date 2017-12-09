华为助力北理工打造精细化运营网络

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北京理工大学是中华人民共和国工业和信息化部直属的一所以理工科为主干，工、理、管、文协调发展的全国重点大学，是国家“211工程”、“985工程”首批重点建设高校。学校有全日制在校生近3万人。
北京理工大学有两个校区，中关村校区和良乡校区，早期园区网络由于园区核心的控制与转发能力无法匹配所有终端接入的带宽能力要求，且网络层级不可避免，因此园区网络往往以三层架构进行组网。对用户而言三层网关至少需要到汇聚一层，在这样的网络架构下整个网络需要部署动态路由，且用户接入控制与网关需采用分布式部署模型，因此对运维、规划、扩容以及兼容异构都带来的较高的复杂性。此次网络改造主要是对良乡南北两个校区整网进行扁平化大二层方案改造。
项目需求
后期运维排错定位复杂，工作量大。
方案特点
结合上述现状，华为配合学校在良乡校区出口直连部署华为ME60多业务控制网关，替代原有的两台友商86核心设备，通过40KM光纤与中关村校区核心思科6509三层互联；现网有线设备更替后，良乡有线全网通过QINQ技术实现逻辑大二层架构，ME60作为DHCP Server为不同楼宇分配不同的IP地址，但不作为宿舍区流量的认证点，流量经过40KM光纤到达本部深澜出口服务器后，采用触发认证的方式进行Portal认证；
本次扁平化整体方案优势如下：
客户价值
华为扁平化园区的设计理念在校园网络改造中得到极用户的极大认可，主要体现在如下几点：
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