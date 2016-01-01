IT转型路 用创新的服务迎接“最好的时代”

面对每日生成的海量数据，产生企业业务价值的同时也带来了对于数据进行解读、人才短缺、技术缺陷、问题预测能力不足等一系列问题，面对用户的困扰，此前似乎一直还没有任何一个厂商能够给出全面的解决办法。

人工智能的到来，对于企业来说，这是最好的时代，也是最坏的时代。

面对每日生成的海量数据，产生企业业务价值的同时也带来了对于数据进行解读、人才短缺、技术缺陷、问题预测能力不足等一系列问题，面对用户的困扰，此前似乎一直还没有任何一个厂商能够给出全面的解决办法。

的确，现在的企业用户在面临自己IT问题困扰的时候已经达到了对于人才和技术专业需求的临界点，对于企业用户来说，如果要想在行业内时刻保持竞争力，对于技术的创新、业务的安全性和连续性以及对于人才的需求就变得尤为重要。

我们先来看一组数字，这是一组来自IDC对于全球数字化领导者的调查结果，根据调查，有69%的受访者表示自身的企业或组织当中缺少能够实现转型所需要的合适人才和技术、知识。有41%的CIO在面向未来的企业业务层面预计将在数据科学、商业智能以及数据分析等方面急需要技术和人才的输送，同时三成以上的用户表示希望能够有厂商为他们提供在安全和风险发生之前的预警以及风险管理方面的资源和服务。

对于厂商来说，这就是为什么笔者之前说的，这是最好的时代，也是最坏的时代，企业级用户在面临上述问题和困扰的同时，需要的就是厂商所提供的基于技术创新、风险预测、人才培养及输送、以及安全的“一条龙”式的服务，这也是企业级厂商在服务层面的发展机遇。

数字化转型，服务走进“新时代”

我们都知道，思科在前段时间推出了基于人工智能技术的全新预测服务模式，一直以来，思科基于咨询服务、实施服务、优化服务、托管服务、技术服务以及培训服务这六大服务能力，为国内外的企业用户提供了从产品端到运维端的全方位保障，在思科看来，正是基于这六大服务能力，企业通过基于人工智能技术的深入应用，对自身业务以及人才、自动化等方面的不断关注，能够给企业带来运营支出的大幅度减少、促进增长和创新、快速推动企业的IT转型等等一系列好处，基于此，思科的两大服务体系（关键业务服务、高价值服务）应运而生。

两大并行的服务体系

我们先来简单介绍一下思科的两大全新服务体系，在笔者看来，虽然这两大服务模式在思科内部是不同的团队和管理者在运行着，但是在面临用户基于转型、网络安全、预测降低风险等等诉求的时候，两大服务是并行的关系，也就是说，不管用户面临的是任何一类网络服务的困扰，思科都是基于自身强大的网络技术、人才优势以及人工智能网络分析平台、特征库等优势技术去帮助用户解决在IT转型过程当中的一系列问题。

思科关键业务服务，为用户提供分析、自动化、规范与修复、安全四大方面的问题。通过分析网络基础架构平台当中的大量数据，为用户提供更加有效有价值的信息，从而帮助用户快速做出正确的业务决策，这背后依靠就是思科大数据分析平台，对存在于用户关键业务当中的异常提供预警，凭借人工智能和机器学习技术，系统进行自我学习、自我调整，从而在网络架构当中形成一个有效的预警机制。

正如前文我们所说的那样现在很多企业用户都在面临人才短缺的困扰，那么自动化就是解决这一问题的最佳解决方式，首先，自动化能够节省人力成本，让企业IT人员解放出来，去花更多的时间帮助企业研究战略、推动创新以及与业务部门的合作上面。同时，随着网络和系统复杂程度的提升，自动化可以保障企业IT服务的可靠性和持续性。

基于思科的大数据以及人工智能平台对于风险的预警和评估之后，思科关键业务服务就开始为企业业务的合规性方面保驾护航了，通过增强网络的技术创新，保证了用户技术平台的持续可用性，大大减少了系统的宕机时间，从而确保了系统的合规操作。

对于用户的安全问题，过去都是通过被动的方式解决，企业用户雇佣安全专家，在问题发生之后才去采取措施，这样一来往往延误了解决网络安全风险的时机和效果，基于思科的关键业务服务，能够帮助企业用户去更加细化的预防安全问题，通过基于思科自身的大数据分析技术优势预测任何风险发生之前的态势，从而帮助用户提前布置安全防护，找到解决数据安全问题的最佳方式。

随着企业转型步伐的加快，用户对于软件、解决方案和网络的重要性开始凸显出来，很多用户都希望能够基于网络技术去实现运营时间的最大化，从而通过持续改善运营去不断的释放价值。思科的高价值服务通过软件级服务、解决方案级服务、网络级服务三个维度全方位的帮助用户解决在转型过程当中的价值释放问题。

思科的软件级服务通过支持思科软件当中的多级服务选项、增强服务和高级服务等优势，来帮助用户实现自身软件业务的成熟性。我们都知道，近些年企业用户对于SaaS应用层面的软件服务开始多起来，尤其是对于防火墙、入侵检测、协作应用等方面的应用诉求大幅度提升，其中软件占据了重要的位置，企业业务对于软件的依赖性相较以前也大幅度增强。思科基于自身的人工智能分析以及大数据智能平台，更有前瞻性的帮助企业用户提前发现网络和系统应用当中的问题，并且提出最佳的解决方案，从而帮助用户解决问题。

高价值服务为思科硬件、软件和第三方合作伙伴解决方案提供了从首次致电到问题解决的集中支持，思科主动求变，顺应客户网络的实际应用需求，在数据中心、ACI、超融合在网络层和应用层的全面应用，大大解决了以往因为来自不同的解决方案商所导致的第三方增值业务的“扯皮”现象，来自不同的解决方案商跨平台统一接受思科的专业技术培训，通过以整个解决方案全局角度去帮助用户解决问题，数据显示，通过此种服务方式，解决问题的速度加快了43%，中断事件减少了70%之多，帮助用更好的实现了业务的推进，更好的了解软件使用功能，同时大大缩短了硬件系统上线时间。

在网络级服务层面，思科通过提供尊享的技术服务以及网络级支持，帮助用户提前预测问题，制定一个具有前瞻性和可定制性的解决方案，从而保证用户的网络环境不中断并获得前瞻性的升级，使网络环境与多厂商服务相匹配。

深入挖掘用户价值点

众所周知，当今的企业级用户，尤其是国内的用户往往对于自身的IT建设以及管理较为封闭，他们更希望厂商的技术服务人员能够亲临现场，去对自身的业务进行升级、切割等等服务的操作，同时用户对于数据的安全性以及问题的预判要求较高。思科基于自身的技术实力，不管是用户系统上线之前和上线之后，都会有来自思科不同团队的技术专家为用户的系统及网络保驾护航。思科所提供的关键业务服务，通过定义的151个交付功能针对网络当中运行的软硬件、配置进行详细分析，并且给出相对应建议，相比之前，不但给出建议思科的技术专家还会帮助用户进行修正，最大限度的帮助用户预测问题、解决问题，实现企业价值最大化。

笔者看来，对于企业服务来说，其核心无外乎是人、工具、流程再加以技术创新的融合体，思科所提供的服务正是机遇这样的思考，每年在思科大中华区所产生的大大小小的实际应用案例，帮助思科形成了一个庞大的专属知识库和特征库，这是相比业界友商思科的核心竞争力。同时加以人工智能、大数据分析的体系工具，客户把自己网络运行参数以安全的方式回传到思科人工智能网络分析平台，通过比对特征库，历史发生过的事件征兆，让用户解决网络问题更具前瞻性。

对于思科来说，故障处理更加主动、智能、迅速；通过数据库、特征库、AI手段把其他地方发现的潜在风险进行前瞻性的解决，最大化的帮助企业用户挖掘价值，实现价值最大化。

谈到企业价值最大化这个话题，在笔者看来，实现服务的自动化是首要的最佳方式，服务商如何最大限度地提高投资回报和效率是当今的用户所关注的重点问题，通过网络的自动化编排，实现运营效率对于KPI管理、升级工程支持的全面升级；不断改善用户软件生命周期的管理以及解决方案的集成支持，加快采用和集成NSO等方式帮助客户实现提高投资回报率，这是思科所提供的关键业务服务的最大价值点所在。

写在最后

就像前文我们提到的那样，这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代，对于企业来说，怎样抓住时代的发展机遇，准确把握用户的根本诉求，用服务和技术创新去帮助和影响用户实现IT管理的创新和增值，是重要的。

对于思科来说，从建立伊始到现在，一直扎根于网络建设和技术创新，并且我们可以看到，在网络安全性方面思科也一直不遗余力的加大投入，思科所倡导并引领的技术演进和提升，已经帮助了来自众多行业的企业用户实现了价值最大化挖掘。

通过加以思科全球强大的售后服务数据库以及智能挖掘、人工智能平台技术的深入融合应用，在帮助企业用户实现改善人才技能短缺、企业转型风险预估和判断、IT服务一站式解决等几大关键重点问题时显得游刃有余，这是企业用户的“福音”，同时也是思科技术和服务不断创新的骄傲。