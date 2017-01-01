802.11ax浮出水面 它为无线带来什么？

2017年，博通、高通、Marvell等厂商均推出了802.11ax芯片，下游无线厂商也相继发布了支持802.11ax协议的实验型AP或无线路由产品。不出意外，2018年802.11ax将推向商用。

2017年，博通、高通、Marvell等厂商均推出了802.11ax芯片，下游无线厂商也相继发布了支持802.11ax协议的实验型AP或无线路由产品。不出意外，2018年802.11ax将推向商用。

其实，同5G推出的动力一样，WLAN也正在向高带宽、大连接、低延迟迈进。802.11ax如今就扮演了推动WLAN演进的角色，802.11协议族自从推出，经历了从b、a/g、n到ac的发展历程，数据传输速率不断提升，从最早的2Mbps到11Mbps、54Mbps、450Mbps，再到802.11ac wave1理论传输速率1.3Gbps，802.11ac wave2 80MHz频宽下速率则提升至1.73Gbps。

毫无疑问，802.11ax是WiFi技术的新军，是目前最新的802.11ac的下一代版本，虽然技术标准正在制定中，但在无线领域，却大多是产品先行。

802.11ax有何特点，它到底为无线会带来什么？

802.11ax让无线再提速，这是很多人想到的。的确，802.11ax带来了更高的传输速率。其引入了更高阶的调制编码方案1024QAM，较之802.11ac中最高的256QAM，编码调制效率更高，每条80M带宽空间流的关联速率从433Mbps提升到了600Mbps，理论最大关联速率（160M带宽，8条空间流）从6.9Gbps提升到9.6Gbps左右。

但“快”却不是802.11ax的核心，802.11ax的核心是OFDMA(正交频分多址)，其来源于LTE技术，让终端有了不依赖于MU-MIMO的更稳定可靠的多用户并发传输模式。和802.11a/g/n/ac技术采用正交频分复用（OFDM）调制方式不同，在高密度接入环境中，以往单一信道在同一时间内只能由唯一的用户使用，OFDMA机制可以同时为多个使用者提供较小（但专属）的子信道，进而改善每位用户的平均传输率。

用更容易的话来理解，802.11ax的核心是拥有更强大的并发能力。其设计场景初始关注的就是密集环境，换言之，其初始设计思想就会和传统的802.11存在一定的区别。目的是要提高拥挤网络空间中的数据吞吐量。因为802.11ac及以前的协议，在用户非常密集的环境中，能够提供的实际数据吞吐量就会显着降低。

802.11ax标准将能够提升多用户环境下（比如会展、高铁站、体育馆）的Wi-Fi性能，主要通过提升频谱效率、更好地管理串扰、增强PHY底层协议（介质访问控制数据通讯）来实现即使用户非常密集也能保持高吞吐量。

此外，802.11ax还引入了更多LTE领域的组网特性，例如空间复用（SR）技术。以往AP之间协调工作较差，并且相互之间还存在着“噪音”，802.11ax的组网特性让抗干扰性能有了大幅提升。

并且，802.11ax还具有良好的协议兼容性，它同时支持2.4G / 5G Hz两个频段，前导帧结构几乎不变，可向前兼容802.11a/b/g/n/ac，完全不用担心海量的存量Wi-Fi终端在802.11ax时代被淘汰。

升级802.11ax有何必要？

也许有人问，我目前用的802.11ac已经很快了，升级802.11ax有何必要？的确，回答这个问题要结合场景。如果在传统的企业办公环境中，802.11ac已经足够满足需求，除了新采购AP外，那么等设备迭代更新时再升级802.11ax即可。但是在比如会展、高铁站、体育馆等高密场景下，802.11ac确实会面临瓶颈，这却是802.11ax关注改善的问题。就像上面谈到OFDMA的技术就是为解决高密并发而来，所以，此类场景更宜关注802.11ax。

另外，随着应用场景的驱动，也许会让802.11ax的部署更快，例如AR/VR、4K视频等，这些应用要求更高的网络吞吐，它们的成熟与发展势必对802.11ax落地产生重大的影响。

802.11ax的产业链成熟和商用时间？

话说回来，虽然上游不断积极推动802.11ax，但它的商用还有另一方面的重要因素。也就是终端设备，包括笔记本、手机等。所以，这需要全产业链的成熟的和演进。从目前的信息来看，大家更担心的终端普及只是时间问题，2018年下半年预计第一批终端会上市。有业内人士做出预测，2019年至少30%以上的终端会支持802.11ax。

但“要致富先修路”，无线端升级和演进十分必要，因为随着Wi-Fi使用的大普及，现在场景中，大并发越来越多，短报文也越来越多。传统的Wi-Fi协议对于处理大并发和大量短报文没有什么优势，802.11ax针对性这些场景做的改进和优化将会支持更好的应用体验。

综合起来看，802.11ax的成熟和商用与5G的时间路径相近，虽然它们面向不用的应用场景，但却实实在在在某些领域产生重合。在技术上，两者虽互不相让在一定程度上也正产生融合。