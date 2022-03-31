IDC：2021年第四季度和全年以太网交换机和路由器均实现强劲增长 原创

根据IDC全球以太网交换机和路由器季度追踪报告显示，2021年第四季度全球以太网交换机市场收入达到85亿美元，同比增长11.8%。全球企业和服务提供商(SP)路由器市场收入达到46亿美元，同比增长7%。从全年来看，路由器市场收入为159亿美元，相比2020年增长6.5%

根据IDC全球以太网交换机和路由器季度追踪报告显示，2021年第四季度全球以太网交换机市场收入达到85亿美元，同比增长11.8%。从2021年全年来看，该市场收入增长9.7%，达到307亿美元。与此同时，该季度全球企业和服务提供商(SP)路由器市场收入达到46亿美元，同比增长7%。从全年来看，路由器市场收入为159亿美元，相比2020年增长6.5%。

以太网交换机市场亮点

从地区来看，2021年第四季度和全年大部分地区都实现了增长。在美国，以太网交换机市场收入第四季度同比增长12.2%，全年增长7.0%。拉丁美洲第四季度同比增长3.4%，全年增长7.7%。加拿大第四季度同比增长7.0%，全年下降1.0%。

亚太地区（不包括日本和中国）第四季度同比增长24.9%，全年增长15.0%。中国市场第四季度同比增长21.1%，全年增长17.5%。日本第四季度下滑14.3%，全年下滑0.8%。

在西欧，以太网交换机市场第四季度同比增长14.7%，全年增长17.7%。在中欧和东欧，第四季度同比增长3.7%，全年增长0.3%。在中东和非洲，第四季度下滑9.9%，全年下滑5.4%。

IDC数据中心和多云网络研究副总裁Brad Casemore表示：“全球各种规模的组织都将连接作为他们数字基础设施战略的一个关键组成部分，这就是为什么我们会看到以太网交换机市场稳健增长的原因。2022年以太网交换机市场面临挑战，最明显的挑战来自于影响供应链的组件短缺问题，以及与地缘政治冲突相关的经济不确定性，而未来几个季度超大规模数据中心及其他主要云提供商对高速数据中心网络容量的持续建设，将在一定程度上抵消这些不利因素。

2021年第四季度整体端口出货量增长了13.0%，全年增长16.2%，以太网交换机市场的非数据中心和数据中心部分均实现增长。第四季度，非数据中心以太网交换机收入同比增长12.1%，端口出货量增长14.6%。全年来看，非数据中心交换机收入增长10.5%，端口出货量增长18.5%。并且，非数据中心以太网交换机第四季度的端口出货量份额和市场收入份额分别为88.3%和57.3%，市场数据中心部分的收入和端口出货量则保持平衡。在数据中心部分，第四季度收入增长11.5%，全年增长8.5%，端口出货量季度增长1.7%，全年增长2.0%。

在超大规模数据中心企业和云提供商的推动下，以太网交换机市场高速部分继续保持显著增长。第四季度200/400GbE交换机市场收入环比增长了40.4%，端口出货量环比增长了22.9%。该季度100GbE交换机市场收入同比增长17.2%，端口出货量增长17.3%。100GbE目前占市场总收入的不到四分之一(24.7%)，25/50GbE该季度同比增长21.8%，端口出货量增长2.6%。

低速交换机是市场中较为成熟的一部分，结果喜忧参半。1GbE收入季度同比增长6.2%，端口出货量增长12.8%，占市场总收入约三分之一(33.4%)。10GbE收入季度同比减少5.5%，端口出货量小幅增长0.9%，占市场总收入的22.4%。2.5/5GbE收入季度环比增长23.5%，端口出货量环比增长21.6%。

路由器市场亮点

2021年第四季度，全球企业和服务提供商路由器市场收入同比增长7.0%，其中服务提供商细分市场（包括通信服务提供商和云服务提供商在内）的收入份额为77.4%，同比增长10.1%。企业细分市场季度下滑2.6%。从全年来看，服务提供商路由器收入增长7.9%，企业部门路由器收入增长2.0%。

从地区来看，该季度亚太地区（不包括日本和中国）的服务提供商和企业路由器综合市场增长了19.4%。日本市场同比减少11.1%，中国市场同比增长5.5%。西欧同比增长3.1%，中欧和东欧同比下滑16.0%，中东和非洲下滑11.8%。美国的企业细分市场收入下滑18.5%，服务提供商收入增长37.8%，综合市场同比增长22.9%。拉丁美洲季度同比增长4.8%，加拿大同比增长6.1%。

厂商要点

2021年第四季度思科以太网交换机收入同比增长7.5%，全年增长3.4%，市场份额为45.3%。思科的服务提供商和企业路由器综合收入季度增长了17.9%，全年增长12%，市场份额合计为34.6%。

华为以太网交换机收入第四季度增长14.4%，全年增长8.3%，全年市场份额为10.2%。服务提供商和企业路由器综合收入季度同比增长0.5%，全年减少1.2%，市场份额为30.5%。

Arista Networks以太网交换机收入第四季度增长28.2%，全年增长27.7%，全年市场份额为7.6%。

H3C以太网交换机收入第四季度增长21.1%，全年增长17.9%，全年市场份额为6.1%。服务提供商和企业路由器综合市场季度收入增长22.8%，全年增长33.7 %，全年市场份额为2.2%。

HPE以太网交换机收入季度下滑0.6%，全年增长16.7%，全年市场份额为6.1%。

IDC网络追踪报告研究总监Petr Jirovsky指出：“2021年第四季度以太网交换机市场的增长推动了全年的强劲增长，在全球范围内取得了普遍的积极结果。各种因素继续推动以太网交换机市场的发展，包括在数据中心领域采用400 GbE，以及多GbE交换机在园区和分支机构等细分领域的持续增长。”