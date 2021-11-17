McAfee被投资集团以140亿美金收购进行私有化

此次收购McAfee的投资集团包括Advent、Permira、Crosspoint Capital、CPP Investments、GIC和阿布扎比投资局的全资子公司，超过140亿美金的收购价格约合每股26美元，比此前有关交易正在进行中的报道公布时的股价最后收盘价溢价约22.6%。

今天，网络安全厂商McAfee宣布，公司正在被一个投资集团私有化，交易金额超过140亿美金。

此次收购McAfee的投资集团包括Advent、Permira、Crosspoint Capital、CPP Investments、GIC和阿布扎比投资局的全资子公司，超过140亿美金的收购价格约合每股26美元，比此前有关交易正在进行中的报道公布时的股价最后收盘价溢价约22.6%。

因此，McAfee在作为一家上市公司运营仅一年之后即进行私有化。去年10月，McAfee在美国纳斯达克上市，市值约80亿美金，比现在被收购的价格低了60亿美金。

就在纳斯达克上市一直到今天宣布出售计划的期间，McAfee对其业务战略进行了重大变革，将重点缩小至消费级网络安全市场。

就在今年年初之前，McAfee还同时销售消费级和企业级网络安全软件。2020年第四季度McAfee的企业级业务增长约5%，如今已经成为McAfee重点的消费级网络安全业务收入增长了23%。今年3月，McAfee决定将企业业务以40亿美元的价格，出售给私募股权公司Symphony Technology Group，从而完全专注于消费级市场。

McAfee表示，此次私有化将有助于推进其增长战略。McAfee称，收购McAfee的投资集团将提供“财务和运营方面的资源，进一步增强McAfee的消费级产品，抓住消费者对数字保护服务需求的快速增长”。

McAfee凭借用于个人计算机和智能手机恶意软件检测平台在消费者网络安全市场站稳脚跟，此外还提供了VPN功能和其他网络安全软件。

McAfee借助广泛的合作伙伴生态系统向消费者售卖自己的软件产品，包括个人计算机制造商、手机制造商、互联网服务提供商以及其他公司，为他们的客户提供McAfee软件，进一步扩大McAfee的市场覆盖面。

根据McAfee今天发布的财务业绩显示，由于消费者的需求不断增长，使得McAfee在截至9月25日的这一季度收入增长了24%，达到4.91亿美元。该季度McAfee的旗舰产品Core DTC净新增了64000个订阅用户，现在在全球范围内累计拥有2010万订阅用户，相比去年同期公布的1730万订阅用户有显著增长。

该季度McAfee的销售额高达140亿美元，这对私募股权公司TPG来说是一个重大的好消息，后者是McAfee最大的股东，截至今年6月份持有McAfee约40%的股份。几年前，TPG从英特尔公司手中收购了McAfee的多数股权，从而成为McAfee最大的股东，当时McAfee估值为42亿美元，比如今的售价低了近100亿美元。

TPG首席执行官Jon Winkelried表示：“今天这一公告对McAfee来说意味着持续的增长和机遇。在过去四年中，McAfee扩大了产品组合，加强了上市战略，并进行了战略并购，包括剥离企业业务等。”

此次McAfee出售给投资集团并非这家网络安全公司的第一次私有化。2011年，McAfee就以76.8亿美元的价格被英特尔私有化，而在此之前McAfee已经作为一家上市公司运营了十多年时间。