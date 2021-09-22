F5 Networks收购云安全初创公司Threat Stack

F5 Networks近日宣布将以6800万美元收购云安全公司Threat Stack，这也将是该厂商在过去几年中进行的第四次重大收购。F5表示，希望将其应用安全软件和应用编程接口保护工具与Threat Stack的产品相结合，以“增强跨应用基础设施和工作负载的可见性”。

F5 Networks近日宣布将以6800万美元收购云安全公司Threat Stack，这也将是该厂商在过去几年中进行的第四次重大收购。

F5表示，希望将其应用安全软件和应用编程接口保护工具与Threat Stack的产品相结合，以“增强跨应用基础设施和工作负载的可见性”。

Threat Stack主要提供用于云基础设施和工作负载的实时威胁检测工具。与其他试图处理已发现安全漏洞的产品不同，Threat Stack的产品是主动防御的，会提醒用户注意已知漏洞并扫描基础设施以查找需要应对的其他漏洞。

Threat Stack的入侵检测平台适用于混合云、多云和容器环境，还可以与Slack集成以实时提醒DevOps团队注意任何安全问题，客户包括Glassdoor、Ping Identity和Proofpoint。

F5认为，将Threat Stack的云安全工具与其应用和API保护产品相集成，将让用户可以更轻松地在任意云平台上采用具有一致性的安全策略。

此次收购有助于F5在其传统网络硬件业务之上进行的持续转型。在首席执行官Francois Locoh-Donou的领导下，F5已经转型为一家软件和服务提供商，并且正在推动所谓“自适应应用”的愿景。

Constellation Research分析师Liz Miller表示：“这次收购的有趣之处在于，它让安全和云更加落地，因为统一的（基础设施）方案并不一定适合所有人。安全领域存在着一种挑战，那就是不仅要更快速地做出反映，而且要能够在统一面板中更快地看到。我希望看到更多此类‘缩小差距’的收购，将有助于解决安全和IT团队所面临的现实问题：即在面临威胁加速的情况下让基础设施变得更为完善。”

此前，F5为实现这一愿景而进行的收购包括2019年3月以6.7亿美元收购Nginx、2020年1月以10亿美元收购Shape Security，以及一年后以5亿美元收购Volterra。

F5表示，此次收购交易将于12月这个季度完成，Threat Stack首席执行官 Brian Ahern 将作为交易的一部分加入F5，更多细节将在交易完成后公布。