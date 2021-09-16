ZDNS完成B轮融资，加速下一代域名系统升级 

日前，互联网域名系统国家地方联合工程研究中心（以下简称“ZDNS”）宣布完成亿元B轮融资，本轮融资由深创投领投，老股东盈富泰克等跟投。

本轮募集的资金将主要用于下一代域名系统（NG-DNS，Next Generation Domain Name System）技术的研究和开发，以及面向政府、金融、教育、企业等垂直行业的场景化落地。以下一代域名系统升级为契机，把握全球互联网基础技术变革，重塑网络根基。

ZDNS完成B轮融资

ZDNS 是一家2013年由中科院孵化而成立的高新技术企业。ZDNS服务国家战略，专注于互联网域名服务体系和IP地址服务体系等基础技术的研究和创新，同时立足商业市场，开展互联网基础技术的创新和应用推广。

ZDNS运行着互联网关键基础设施，经工业和信息化部批复成为全球互联网域名根服务器运行机构；构建了亚洲最大的新顶级域名服务平台；拥有互联网基础资源服务领域核心技术，主导制定多项IETF国际标准，十余项国内行业标准，近百项专利；创新研发互联网基础软硬件系统，提供一站式域名系统全链路解决方案，为企业构筑安全稳定的核心业务控制枢纽，为企业数字化建设提供坚实的基础网络支撑。

我国域名系统迎来升级最好契机

回溯传统的互联网技术产业格局，从互联网诞生之初就确立了“三层架构”，即：物理设施层、基础资源层、应用层。物理设施层是由计算、存储、网络构建的有线和无线网络，好比信息高速公路；应用层是金融、政务、购物、娱乐、搜索、社交等基于互联网的各种应用，就像跑在高速公路上的汽车。中国的汽车在中国的公路上行驶，为什么还会有断网的危险？因为两层中间还有一层基础资源层，由域名系统和IP地址组成的寻址解析系统好比导航系统，导航一旦失效就会断网。由于根服务器、顶级域名等关键基础设施就在这一层，也把这一层比做『网络根基』。

互联网三层架构

与蓬勃发展的互联网应用和逐步走向国产化替代的物理设施的状况完全不同，中国仍然面临网络根基“断根”的风险。以域名系统为例，包括根、顶级域在内的互联网核心基础资源的自主率极低，承担基础服务的DNS域名解析设备98%使用的是国外软件。

而从技术发展趋势和用户需求来看，域名系统技术也到了升级的临界点，其主要的升级驱动力包括：

第一，新基建驱动。国家以5G、工业互联网、大数据中心、人工智能等为代表的新基建支持产业升级、创新。物理设施层升级以后，必然带来基础资源层的升级。域名系统是互联网服务的入口，海量边缘和移动端设备需要创新寻址解析架构，传统中心化域名系统架构需要向去中心化、轻量化架构发展。

第二、互联网应用驱动。互联网业务应用需要通过域名系统获得相关资源地址后进行数据通信和互联互通，使各项业务得以开展和实现。海量连接互动的背后，域名解析量呈几何级爆发式增长，互联网基础软件在性能、安全、扩展、可靠性性等各个方面需要前面升级。

第三，技术变革驱动。过去数十年，计算、存储和网络传输能力在不断的升级、融合、叠加，为智能经济提供了高经济性、高可用性、高可靠性的智能技术底座。域名系统同样需要从基础解析寻址向“全面感知、可靠传输、智能处理、精准决策”的新模式升级。

第四，互联网核心资源再分配驱动。目前，全球互联网核心资源包括顶级域名（TLD）和互联网地址空间（从IPv4到IPv6的过渡），正处于新一轮的分配和关键部署阶段，域名系统的重构，关系到我国在未来全球互联网基础技术领域的话语权，至关重要。

下一代域名系统，未来已来

域名系统的定义早已超越了简单的“寻址解析”的范畴，而是涉及到互联网治理、网络资源和软硬件系统的全面升级。现在的DNS，可以从Domain、Name、System三个层面解读。

1. Domain，『域』代表了网络空间：互联网有着今天的繁荣，是国际互联网社群共享、共建的结果。域名系统是全球网络互连互通的关键，是全球最重要的公共基础设施之一。需要在标准建设、治理规范、技术革新等层面有参与、有担当、有作为，为构建网络空间命运共同体贡献力量。

2.Name，『名 』是指资源：过去用户只能申请二级域名注册，新顶级域名的启动，开启了全球互联网空间资源发展的新契机。企业和机构可以申请运行类似.com这样的顶级域名。这是全球核心资源的再分配。要在规则制定、平台建设、技术标准等方面做好充足准备，为数字经济的发展、新基建的建设储备优质资源。

3.System，『系统』涵盖软硬件技术及解决方案：对企业而言，域名系统早已不只是简单解析，而是重要的核心业务控制枢纽，是支撑企业网络安全稳定运行的关键基础设施，一旦出现故障，将影响基于网络的所有服务。

ZDNS着力打造的“下一代域名系统”硬核科技，以新体系、新技术、新产业为切入点，涵盖从Domain、Name再到System的完整体系。

下一代域名系统

ZDNS总经理邢志杰说：“当前， 中国互联网从需求方遇到的挑战，是很多国家还未曾遇到的。为此，我们从新体系、新技术、新产业三个维度打造下一代域名系统：新体系，以互联网根基、顶级域和企业级的全栈技术，参与全球互联网体系治理；新技术，以自主可控技术支撑云/边/端，满足对海量解析和智能调度的需求；新产业，以数字化转型和新基建为契机，推动传统域名行业的产业升级。需求牵引研发，把中国的网络问题解决了，就能够引领国际，自然能够为国际互联网大家庭作出贡献。”

将域名系统这件事情做到极致

为什么是ZDNS？

从成立之初ZDNS便将互联网域名服务体系和IP地址服务体系等互联网底层技术研究和创新作为长期聚焦的领域，ZDNS要将DNS这件事情做到极致。

（1）全球互联网根基治理有为才有位

全球互联网根基技术从可用向可信演进既是国际互联网社群共同努力的方向，也是技术变革的历史趋势，这一过程有为才能有位。在IP根（RPKI互联网码号资源公钥基础设施）领域，ZDNS牵头起草了多项IP根（RPKI）相关IETF国际标准，从数据威胁模型的设计、数据验证、平台实现等方面提供了系统化的方案，为解决全球互联网中“伪基站”问题做出了中国贡献。

ZDNS运行全球互联网域名根服务器，积极开展根治理研究，参与起草了多份ICANN（互联网名称与数字地址分配机构）根服务器治理报告，规范了根服务器的命名、根服务器运行机构的行为等。ZDNS在根区技术领域长期投入，自主研发的域名系统软件，在根的解析性能、根扩展演进等方面实现了重要突破。在网络根基治理领域，中国力量正变得不可或缺，不可忽视，不可限量。

（2）自研“红枫”系统，抢占技术高地

经过近十年打磨，ZDNS已经推出了自主研发的域名系统基础软件“红枫(Maple DNS)”。“红枫”采用全新架构设计，在高性能解析、多线路智能调度、快速数据更新、扩展性等多方面实现了大幅领先，可实现百万级查询能力，相比国外同类软件获得数十倍性能提升，为抢占全球互联网基础软件市场，提升在国际互联网治理上的话语权奠定了坚实基础。同时，“红枫”全面适配国产CPU和操作系统，实现了信创生态在域名领域的关键应用。

依托红枫系统，ZDNS打造了亚洲第一大（注册量）新顶级域服务平台，托管运行全球50多个顶级域名，为全球网民提供高效、便捷的互联网基础服务；研发了DDI（DNS、DHCP、IPAM）核心网络设备，覆盖金融、政府、教育、大型企业、广电、互联网等全球上千家企业，支撑企业构建核心网络控制枢纽，连续多年排名国内市场份额第一，在门槛最高的金融行业的市场占有率更是超过50%。

ZDNS还走出国门，对外输出域名领域的“中国方案”，比如承接的埃塞俄比亚国家顶级域名建设项目于2019年正式投入使用。域名服务系统还销售到哥伦比亚、沙特、波黑、智利、厄瓜多尔、哈萨克斯坦等多个国家，成为5G网络建设中的关键组件。

（3）科学家创业，推动技术成果转化

技术创新要求创业团队有长时间的技术积累。从中国互联网诞生地中科院计算机网络信息中心孵化而来的ZDNS，自带技术基因，是科学家创业的典型代表。

ZDNS专家委主任、中科院研究员钱华林是当年NCFC（中国国家计算机与网络设施）项目的主要负责人。在他的推动下，1994年4月中国全功能接入国际互联网。随后一个月.CN域名服务器从德国迁回国内，钱华林主持建立了我国的域名体系。中国开启了互联网时代。

ZDNS董事长、创始人毛伟，当年作为钱华林的研究生参与其中，成为中国最早参与域名技术研发的科研人员之一。1997年，毛伟在中科院计算机网络信息中心工作，筹建了中国互联网络信息中心（CNNIC）并担任第一任主任，推动国家CN域名崛起成为主流域名，在基础资源层面支撑了中国互联网的快速发展。2013年，为实现科研成果的有效转化，毛伟创建互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司（ZDNS）。2014年，毛伟入选中国互联网协会“纪念中国全功能接入互联网20年名人堂”。

ZDNS联合创始人、总经理邢志杰，早年一直从事信息系统和装备创新研发，曾承担国家信息安全专项等重要项目。在他的带领下，ZDNS研发了全球性能领先的域名系统软件“红枫”，将国产核心网络设备大规模推向市场，实现了DDI核心网络设备连续多年中国市场份额第一的成绩（根据IDC报告《中国DDI市场份额》）。

三代人的技术传承，持续专注域名系统领域27年，成就了今天的ZDNS。

深创投领投，深耕下一代域名系统赛道

ZDNS得益于在市场、技术、行业布局、人才队伍等多方位的领先优势，吸引了资本的关注。

本轮融资领投方深创投是国内领先的创投机构，1999年由深圳市政府出资并引导社会资本出资设立，现已发展成为以创业投资为核心的综合性投资集团，现注册资本100亿元，管理各类资金总规模约4213亿元。截至2021年7月31日，深创投投资企业数量、投资企业上市数量均居国内创投行业第一位。近五年（2016-2020年），在清科中国创业投资机构年度评选中，深创投均为本土创投机构第一名。

深创投投资总监王博表示：“ZDNS有着非常好的基本面，并且难能可贵的是对互联网底层关键核心技术保持长期主义，有耐心有决心，比肩国际一流技术水平，这也符合我们一贯的投资理念，我们希望和ZDNS共同成长，为我国的互联网根基筑造贡献一份力量。”

另一家跟投的老股东盈富泰克成立于2000年，致力于战略新兴产业领域的核心技术投资，管理电子发展基金、国家产业研发基金等各类基金，总规模超过170亿元。盈富泰克成功投资并且已经上市的项目包括：中星微电子、华天科技、科大讯飞、软通动力、北京君正、格林美、东方通、兆易创新、圣邦微、卓胜微、沪硅产业等一批高科技企业。

盈富泰克总经理周宁说，我们已经是第二次投资ZDNS，公司坚持互联网基础资源层的技术创新，几年来取得的市场成绩令人赞叹。鉴于未来可见的持续市场“扩容”，以及企业出于法规遵从和对顶级域名服务的需求，ZDNS将发挥域名系统全链路优势，取得更大的成功。

随着各路顶级资本的加持，无疑将为ZDNS提供充足的“子弹”，在现有的优势市场构建更加牢固的“护城河”，并保持对未来的持续投资。

ZDNS董事长毛伟说：“作为一名科研人员，我们科技报国的初心未改，在域名领域守土有责。新时期国家对专精特新的需求，给我们机会。中国市场广阔，现在又有了新基建升级改造的需要。未来ZDNS将继续深耕互联网基础资源这一赛道，并以下一代域名系统升级为契机，重塑互联网基础技术，构筑更安全、更高效、更智能的网络根基。”