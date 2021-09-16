中移资本领投 紫光云完成6亿元融资 发力政企行业市场

9月15日，紫光股份旗下紫光云技术有限公司宣布完成6亿元人民币融资。由中移资本控股有限责任公司参与的本次融资，将有助于满足紫光云在云计算和云服务相关的技术研发、市场拓展、节点建设等方面的资金需求。

9月15日，紫光股份旗下紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）宣布完成6亿元人民币融资。由中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）参与的本次融资，将有助于满足紫光云在云计算和云服务相关的技术研发、市场拓展、节点建设等方面的资金需求，扩大业务规模，提升运营实力，增强市场竞争力，促进紫光云健康快速发展，进而成为国内政企领域云服务的领军企业。

紫光股份董事长、新华三集团总裁兼首席执行官、紫光云董事长于英涛表示，“长期以来，中国移动与新华三、紫光云一直保持着良好的业务合作关系。中国移动目前是全球网络规模最大、客户数量最多、品牌价值和市值排名位居前列的电信运营企业；在运营商体系内，中国移动实力雄厚，拥有完善的有线、无线网络和丰富的数据中心资源；此外，中国移动强大的品牌效应，以及触角覆盖到全国县乡镇一级强大的销售与服务网络，也是紫光云和新华三非常看重的资源。双方将会进一步优势互补，借助中国移动在数据中心、带宽等方面的资源积累，完善双方的基础设施建设，进一步优化节点布局；同时，基于混合云架构，丰富双方的服务产品类别，提升云服务能力。通过此次融资，中国移动作为战略投资者，不仅仅是对我们的信任和技术的认可，也能够为紫光云带来业务协同，标志着紫光云迎来了一个新的里程碑。”

中移资本表示，中移动近年大力发展自身的云业务，并加强对生态合作伙伴的布局。紫光云在云服务领域具备先进技术优势和解决方案实力，尤其是专注于政企行业领域，与中移动政企业务具有良好的协同前景。希望双方在云服务技术合作及政企行业市场、智慧城市业务等方面优势互补，共同开拓市场。

紫光云成立以来，产品技术逐步完善，业务模式逐渐成熟，经营发展进入快车道。全新升级的紫光云3.0，以一套技术架构提供公有云、私有云、混合云、行业云、边缘云等全域覆盖能力。由紫鸾平台和绿洲平台构建的紫光云3.0，实现了混合云架构的统一和用户应用数据的统一，保持了应用的一致体验，为客户打造持续运营、持续使用、体验极佳的云服务交付模式。全新自主研发的混合云平台“紫鸾”，提供16大类，超过300种的云服务，符合主流技术发展趋势，使得用户上云更加直观、便捷、顺畅，真正服务百行百业。

在运营能力上，紫光云持续推进全国节点建设和布局，业已总体建设四个大区、25个云节点，积累核心知识产权和相关重要资质。在政务云领域，紫光云已累计为17个国家部委级、25个省级、300多个地市区县级政务云提供全面的数字化产品和云服务运营，在云计算领域服务超过 10000 多家客户，拥有安全等级保护三级备案证书、国家云测评证书6项、国家相关机构销售许可、可信云开源解决方案认证，助力郑州、成都、杭州、天津、连云港、沈阳等全国数十个智慧城市的顶层规划、全流程部署、交付和运营管理，拥有深厚的行业积淀。在2020政务云服务运营市场，紫光云首进前五。此外，在智慧城市领域，紫光云携手新华三，在全国65个市县布局智慧城市，并累计服务175个智慧城市的建设和运营；在2021年上半年的智慧城市供应商中标排行中位居全国前二。在产业互联网领域，紫光云围绕自身优势，结合对产业的理解和数字化能力，持续在芯片云、建筑云、工业云的产业创新能力上实现突破。截至2021年8月，紫光股份2021年半年度报告显示，紫光云上半年实现营业收入3.92亿元，同比增长73.42%，成绩亮眼。

本次融资成功，对紫光云来说是具有战略性意义的一步。未来，紫光云将持续推进紫光股份“芯-云-网-边-端”产业链的完善，在“云智原生”战略的指导下，增强在云计算领域的核心竞争力，更好地支持云计算产业链的全面发展。