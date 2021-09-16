芯路由，智联接 新华三发布CR16000-M智擎云业务路由器

9月15日，紫光股份旗下新华三集团发布首款搭载自研智擎660芯片的路由器CR16000-M智擎云业务路由器，其具备丰富云业务承载特性、电信级高可靠性、多业务叠加转发性能强劲等特点，为各行业客户骨干网/纵向网、城域网专线、数据中心出口等应用场景提供有力支持。

9月15日，紫光股份旗下新华三集团发布首款搭载自研智擎660芯片的路由器——CR16000-M智擎云业务路由器，其具备丰富云业务承载特性、电信级高可靠性、多业务叠加转发性能强劲等特点，为各行业客户骨干网/纵向网、城域网专线、数据中心出口等应用场景提供有力支持。

新华三集团路由器产品线首席架构师 程臻

云计算、5G、IoT等新技术蓬勃发展，让万物互联从想像变成可预见的未来，对网络连接也提出更高要求，亟需有保障、更精确、更快捷、更智能的联接。实现从连接到智能联接的转变，是迈向云时代过程中必须解决的问题，亦是新华三集团路由器产品线一直积极探索的方向。

芯路由：首款搭载智擎芯片汇聚路由器

站在网络变革关口，高端路由器作为组网的关键基础设施，是保障“智能联接”的重要一环。本次发布的CR16000-M采用新华三集团自研的智擎660芯片和Comware网络操作系统，具备电信级路由器的高性能、高可靠、全业务、智能化四大特征，为云时代客户提供快速业务开通、智能网络调度以及AI加持运维体验。

H3C CR16000-M智擎云业务路由器

新华三集团路由器产品线总经理兼首席产品经理曾富贵表示，“CR16000-M是首款搭载新华三自研NP智擎系列芯片的设备，它的发布标志着新华三已具备商用高端路由器从系统、芯片到设备的自主研发能力，且处于业界领先地位。”

新华三集团路由器产品线首席架构师程臻亦指出，“智能联接的实现最终落到软件和硬件层面，新华三自主创新的智擎芯片和Comware网络操作系统，是帮助新华三路由器持续保持智能联接创新优势的核心竞争力。”

智联接：全方位功能设计，为云而生

01

多级别网络分片——有保障

网络切片技术日新月异，如果完全依赖硬件，将导致一次技术升级就需要全网升级硬件的窘境。新华三集团创造性在物理层硬切片的基础上扩展出SRv6子切片功能，利用SRv6可编程特性，将应用对于切片的要求体现在每一个数据报文中。

CR16000-M智擎云业务路由器通过FlexE、子接口切片、Flex-Algo等多级别的网络分片方式，为用户在一套网络上提供多个专网服务，办公、视频、生产业务在不同的专网中，不同业务相互之间不受影响，让联接变得更加有保障。

02

SRv6一跳入云——更快捷

如今，云计算的使用已同水电一样渗入我们的日常生活中。以医院为例，医生需要在公有云中调阅病人的病理信息，在行业专属云中做医疗费用结算和病例归档。企业或政务上云，往往需要将现有网络进行跨域部署，技术难度大且维护复杂。

CR16000-M智擎云业务路由器采用SRv6一跳入云方案，中间网络支持IPv6转发即可，能简化跨域配置，大幅降低端到端业务开通难度，实现业务分钟级开通，让联接变得更加快捷。

03

随流检测+Telemetry——更精确

伴随视频会议、安防、机器视觉等视频业务的快速发展，面对瞬时的突发性视频流量，精准定位和排除故障成为一道难题。传统的检测技术仅能覆盖链路或者隧道的状态信息，而不是业务的信息，无法真实反馈业务的路径和丢包情况。

CR16000-M智擎云业务路由器通过随流检测+Telemetry的方式，将业务真实状态信息快速上报至控制器，时延/抖动检测可达纳秒级，为网络智能运维提供良好基础，让联接变得更加精确。

04

故障预演、业务仿真——更智能

当广域网设备、链路出现故障时，现网业务往往会重新规划，并且无法提前掌握网络状态变更情况，导致运维管理难度巨增。同时，网络拓扑复杂，新业务的叠加对现网影响常无法有效评估，会导致业务上线回退等问题。

CR16000-M智擎云业务路由器通过AD-WAN解决方案可以实现故障预演、业务仿真，可对链路割接、配置变更等进行仿真预演，提前感知网络变化对业务的影响，让联接变得更加智能。

05

设备功耗降低20%～30%——更节能

整机设计层面，CR16000-M智擎云业务路由器采用前后直通式风道设计，12个独立风扇构筑直通风墙，风量增加40%，让整板均温比传统模式低5 ℃。其精确的防回流设计，保障风道散热更加稳定，散热效率提高30%。

自研芯片层面，基于智擎660的绿色节能设计，结合低功耗高速SerDes和低功耗DDR控制器，支持按需激活处理器和主频，可以物理实现PPA极致优化。与上一代NP相比，智擎660芯片在同等性能下功耗降低41%。

新华三集团二十余载持续积累路由器核心技术，已经形成了从路由器核心芯片、网络操作系统，到整体设备架构，再到软件定义网络等完整的承载网核心技术体系。未来，新华三将基于“云智原生”战略和“数字大脑2021”，践行“智能联接”理念，携手政产学研用各领域合作伙伴，加速云、网、安一体化进程，赋能百行百业数字化转型。