APM领域国产化先锋！博睿数据与麒麟、统信、中科方德完成兼容性认证
近日，北京博睿宏远数据科技股份有限公司全系产品与国产主流操作系统完成兼容性适配：银河麒麟高级服务器操作系统V10（ARM+X86架构）、统信服务器操作系统V20（ARM+X86架构）、中科方德操作系统V4.0完美兼容，系统运行稳定，性能卓越。
此次博睿数据旗下软件完成国产主流操作系统兼容性适配认证，不仅是基于产品功能和性能的测评认证，更代表了博睿数据在推动国产IT运维产业实现自主可控、安全可靠，为企业级用户提供稳定可靠、广泛兼容解决方案的持续努力。
博睿数据深耕IT运维13年提出“服务可达”的数据链DNA，旨在打通从代码到用户（Code to Customer）访问的全过程，全数据链探知路径、性能和服务品质，形成一种创新的业务体验管理模型。可以满足企业客户对应用可用性、应用体验的高要求，在稳定可靠和灵捷快速之间取得相对平衡, 从而加快国产数字化转型的速度。博睿数据持续对IT运维监控技术的专注，使得公司的解决方案覆盖了IT运维监控管理所有分支领域（DEM、APM、ITIM、NPM和智能运维管理），并被广泛应用于互联网、金融、制造业、电信相关服务、电商等多个领域，客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、华为、国泰君安证券、中信银行、中国南方航空等行业巨头，覆盖IT运维人员、开发人员、技术支持人员、前端业务人员等多种职业角色。
未来，博睿数据将持续专注技术和服务的打磨，一如既往的加强与产业链上下游企业合作，与国产软硬件合作伙伴共同打造完善的生态环境，为企业提供创新性的APM解决方案，构建国产化系统生态圈，驱动企业数字化转型的高质量发展！
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