APM领域国产化先锋！博睿数据与麒麟、统信、中科方德完成兼容性认证

近日，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“博睿数据”）全系产品与国产主流操作系统完成兼容性适配：银河麒麟高级服务器操作系统V10（ARM+X86架构）、统信服务器操作系统V20（ARM+X86架构）、中科方德操作系统V4.0完美兼容，系统运行稳定，性能卓越，能够满足企业客户联络的关键性应用需求。全面助力新基建和国产化核心技术的高质量发展，为企业向数字化、智能化转型赋能。

近年来，在日益复杂的国际形势下，国家大力推动政府、国防、军工、金融、交通等领域的信息产品国产化进程。“十四五”规划中，更是明确提出实施“科技自强自立”以及“国家安全”战略。操作系统作为网络安全的底层架构，在国产化布局中扮演着非常重要的作用。操作系统作为最重要最根本的基础软件，是所有应用软件和数据处理场景的基础和平台，直接关系到信息安全。如果无法在操作系统方面实现安全可控，整个信息安全就无从谈起。随着IT技术的不断发展，信创环境下的应用场景国产操作系统从“可用”阶段逐步过度到“好用”。



此次博睿数据旗下软件完成国产主流操作系统兼容性适配认证，不仅是基于产品功能和性能的测评认证，更代表了博睿数据在推动国产IT运维产业实现自主可控、安全可靠，为企业级用户提供稳定可靠、广泛兼容解决方案的持续努力。