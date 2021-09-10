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APM领域国产化先锋！博睿数据与麒麟、统信、中科方德完成兼容性认证

来源：至顶网网络与安全频道    2021-09-10 13:55:48

关键字： 中科方德 统信 麒麟 博睿数据

近日，北京博睿宏远数据科技股份有限公司全系产品与国产主流操作系统完成兼容性适配：银河麒麟高级服务器操作系统V10（ARM+X86架构）、统信服务器操作系统V20（ARM+X86架构）、中科方德操作系统V4.0完美兼容，系统运行稳定，性能卓越。

近日，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“博睿数据”）全系产品与国产主流操作系统完成兼容性适配：银河麒麟高级服务器操作系统V10（ARM+X86架构）、统信服务器操作系统V20（ARM+X86架构）、中科方德操作系统V4.0完美兼容，系统运行稳定，性能卓越，能够满足企业客户联络的关键性应用需求。全面助力新基建和国产化核心技术的高质量发展，为企业向数字化、智能化转型赋能。

APM领域国产化先锋！博睿数据与麒麟、统信、中科方德完成兼容性认证

近年来，在日益复杂的国际形势下，国家大力推动政府、国防、军工、金融、交通等领域的信息产品国产化进程。“十四五”规划中，更是明确提出实施“科技自强自立”以及“国家安全”战略。操作系统作为网络安全的底层架构，在国产化布局中扮演着非常重要的作用。操作系统作为最重要最根本的基础软件，是所有应用软件和数据处理场景的基础和平台，直接关系到信息安全。如果无法在操作系统方面实现安全可控，整个信息安全就无从谈起。随着IT技术的不断发展，信创环境下的应用场景国产操作系统从“可用”阶段逐步过度到“好用”。

此次博睿数据旗下软件完成国产主流操作系统兼容性适配认证，不仅是基于产品功能和性能的测评认证，更代表了博睿数据在推动国产IT运维产业实现自主可控、安全可靠，为企业级用户提供稳定可靠、广泛兼容解决方案的持续努力。

博睿数据深耕IT运维13年提出“服务可达”的数据链DNA，旨在打通从代码到用户（Code to Customer）访问的全过程，全数据链探知路径、性能和服务品质，形成一种创新的业务体验管理模型。可以满足企业客户对应用可用性、应用体验的高要求，在稳定可靠和灵捷快速之间取得相对平衡, 从而加快国产数字化转型的速度。博睿数据持续对IT运维监控技术的专注，使得公司的解决方案覆盖了IT运维监控管理所有分支领域（DEM、APM、ITIM、NPM和智能运维管理），并被广泛应用于互联网、金融、制造业、电信相关服务、电商等多个领域，客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、华为、国泰君安证券、中信银行、中国南方航空等行业巨头，覆盖IT运维人员、开发人员、技术支持人员、前端业务人员等多种职业角色。


未来，博睿数据将持续专注技术和服务的打磨，一如既往的加强与产业链上下游企业合作，与国产软硬件合作伙伴共同打造完善的生态环境，为企业提供创新性的APM解决方案，构建国产化系统生态圈，驱动企业数字化转型的高质量发展！

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