IDC：2021年第二季度全球安全一体机市场表现强劲 UTM实现双位数增长
根据IDC全球安全一体机季度追踪报告显示，2021年第二季度（2Q21）整个安全一体机市场收入同比增长12.2%至47亿美元，比2020年第二季度高出5.05亿美元。该季度出货量同比增长15.0%至130万台。
根据IDC全球安全一体机季度追踪报告显示，2021年第二季度（2Q21）整个安全一体机市场收入同比增长12.2%至47亿美元，比2020年第二季度高出5.05亿美元。该季度出货量同比增长15.0%至130万台。
统一威胁管理（UTM）市场继续保持健康增长，同比增幅为17.1%，占该季度安全一体机厂商总收入的65%。所有其他安全子市场，如内容管理、入侵检测和防御（IDP）以及虚拟专用网络（VPN）都实现了个位数的同比增长，但传统防火墙略有下滑。
IDC企业追踪报告研究经理Carlo Dávila表示：“全球安全一体机市场在今年第二季度再一次表现出强劲增长，这凸显了旨在保护不同垂直行业混合生态系统的混合战略中，安全硬件是很重要的一个组成部分。”
区域市场亮点
从全球来看，该季度美洲市场总收入占比为48.2%，而亚太地区（包括日本）增长23.4%，中国表现突出，收入同比增长最快，为33.8%，其次是中东和非洲（MEA），增幅为14.9%。
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