IDC：2021年第二季度全球企业级WLAN市场强劲增长 收入同比上升22.4%至17亿美元

来源：至顶网网络与安全频道 2021-09-09 10:49:15

根据IDC全球WLAN市场季度追踪报告显示，2021年第二季度（2Q21）企业无线局域网（WLAN）市场保持强劲增长，总收入同比增长22.4%至17亿美元。其中，消费级WLAN市场收入同比下滑5.7%至23亿美元，企业级和消费级WLAN市场总体同比增长4.6%。

根据IDC全球WLAN市场季度追踪报告显示，2021年第二季度（2Q21）企业无线局域网（WLAN）市场保持强劲增长，总收入同比增长22.4%至17亿美元。其中，消费级WLAN市场收入同比下滑5.7%至23亿美元，企业级和消费级WLAN市场总体同比增长4.6%。

企业级WLAN市场的增长是建立在2021年第一季度强劲增长基础之上的，当时收入同比增长了24.6%。2021年上半年，该市场较2020年前两季度增长23.5%，与2019年第二季度相比，该季度收入增长10.8%，表明市场对企业WLAN需求是很强劲的。

企业级WLAN市场的增长继续受到最新Wi-Fi标准（即Wi-Fi 6或802.11ax）的推动。Wi-Fi 6接入点占从属接入点（AP）收入的56.7%，出货量占比为45.0%。Wi-Fi 5接入点（也称为802.11ac）占据剩余份额。

另一方面，消费级WLAN市场同比下滑5.7%。在新冠疫情期间，因为消费者在家中升级了无线连接，从而推动消费级WLAN市场实现了强劲增长。与2019年第二季度相比增幅为10.1%，这表明市场基本面依然是强劲的。Wi-Fi 6产品在消费市场继续保持增长，占消费级市场总收入的24.5%，高于2021年第一季度的20.3%。Wi-Fi 5仍然占据收入和出货量的大多数，份额分别为64.1%和64.0%。

IDC网络基础设施研究经理Brandon Butler表示：“2021年第二季度企业级WLAN市场表现出强劲的增长。从宏观层面来看，随着新冠疫苗的推出，全球经济持续复苏，这促使企业组织重新考虑他们的企业网络连接需求。WLAN仍然是企业提供无缝连接、企业级安全、管理和保证的最重要技术之一。”

从地域角度来看，全球所有地区的企业级WLAN市场都呈现增长态势，其中亚洲市场增长尤为强劲：中国同比增长57.9%，日本增长21.9%，整个亚太地区（不包括日本和中国）增长11.1%，澳大利亚增长19.6%。美洲增长也很强劲，其中美国增长14.3%，加拿大增长18.0%，拉丁美洲增长19.1%。

在西欧，整体市场同比增长21.0%，其中德国增长26.0%。中欧和东欧同比增长18.7%，中东和非洲市场同比增长18.6%。

IDC全球网络追踪报告研究主管Petr Jirovsky表示：“2021年第二季度全球个地区普遍呈现增长态势。虽然2021年第二季度的同比情况与2020年新冠疫情高峰期的情况相吻合，但与2019年第二季度相比，很多厂商的环比增长情况以及与2019年第二季度相比较的增长情况都表明，未来企业级WLAN市场增长趋势是积极向好的。”

重要企业级WLAN厂商市场表现：

2021年第二季度思科的企业级WLAN收入同比增长6.1%，并以38.4%的市场份额领跑，不过这一份额低于2020年第二季度的44.3%。

HPE-Aruba该季度同比增长了16.5%，市场份额为12.2%，低于去年同期的12.8%。

Ubiquiti该季度的企业级WLAN收入同比增长49.7%，市场份额也从2020年第二季度的7.1%增长到8.7%。

华为该季度的企业级WLAN收入同比增长72.6%，市场份额从去年同期的6.1%增长到8.6%。

新华三该季度的企业级WLAN收入同比增长16.2%，市场份额为4.8%。

康普（原Ruckus）该季度收入增长了18.8%，市场份额为4.8%，与去年的4.9%持平。