博睿数据通过CMMI5级评估，国内APM领域首家

近日，博睿数据通过了代表软件能力成熟度最高等级的CMMI5级评估认证，并获得了美国 CMMI（Capability Maturity Model Integration）研究院颁发的CMMI5级证书。

近日，博睿数据通过了代表软件能力成熟度最高等级的CMMI5级评估认证，并获得了美国 CMMI（Capability Maturity Model Integration）研究院颁发的CMMI5级证书。

博睿数据CTO孟曦东作为评估发起人发言，并与SEI主任评估师Mira Culley就CMMI5级认证和改进进行了充分沟通

CMMI全称Capability Maturity Model Integration，即“软件能力成熟度模型集成”，是国际公认的衡量软件开发过程成熟度和过程规范性评估标准，由美国卡内基梅隆大学的软件工程研究所（SEI）创立。在过去的十几年中，对全球的软件产业产生了非常深远的影响。CMMI共有五个等级，分别标志着软件企业能力成熟度的五个层次。从低到高，软件开发生产计划精度逐级升高，单位工程生产周期逐级缩短，单位工程成本逐级降低。据SEI统计，通过评估的软件公司对项目的估计与控制能力约提升40%到50%；生产率提高10%到20%，软件产品出错率下降超过1/3。

对一个软件企业来说，达到CMMI2就基本上进入了规模开发，具备了一个现代化软件企业的基本架构和方法，具备了承接外包项目的能力。CMMI3评估则需要对大软件集成的把握，包括整体架构的整合。一般来说，通过CMMI认证的级别越高，其越容易获得用户的信任，在国际、国内市场上的竞争力也就越强。因此，是否能够通过CMMI认证也成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。CMMI5级是当今世界软件能力成熟度难度最大、等级最高的评估，通过该评估即代表软件企业的软件能力成熟度达到了最高级别。

CMMI5的评估认证通过，标志着博睿数据在软件能力成熟度模型中已达到最高级，在软件研发水平和管理质量跻身全球软件业先进水平，与国内外超一流科技企业站在同一起跑线。

博睿数据一直遵循CMMI模型的软件研发管理理念，将通过CMMI最高等级认证作为努力的方向。博睿数据于2018年通过CMMI3级认证后，便正式启动CMMI5的导入工作。公司领导层高度重视过程改进工作，从相关部门选拔骨干人员成立了EPG（工程过程组），为软件能力的改进打下了更为坚实的基础。经过4年不断的投入资源，以及各部门同事共同努力，博睿数据形成了一系列正式的规范，涵盖公司产品研发、质量管控、人力资源管理等多项工作内容，并在Bonree Server、Bonree Browser、Bonree DataView、Bonree SDK APP等多个项目的试点中取得了预期的效果，建立了一套符合公司研发特点的过程管理体系。

未来，博睿数据将继续发挥自身的技术优势，把CMMI5评估认证的相关标准应用到每个项目中，在高成熟度的体系框架下，不断提升产品创新与开发能力，构建系统化服务能力，为客户提供更成熟更优质的行业解决方案和服务，赋予行业发展新的动能。