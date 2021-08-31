Check Point收购云电子邮件安全初创公司Avanan

网络安全巨头Check Point昨天宣布收购云电子邮件安全初创公司Avanan，金额未对外公布。据知情人士称，这次收购的价格在2.5亿至3亿美元之间。

网络安全巨头Check Point昨天宣布收购云电子邮件安全初创公司Avanan，金额未对外公布。据知情人士称，这次收购的价格在2.5亿至3亿美元之间。

Avanan成立于2014年，在美国纽约和以色列特拉维夫设有办事处，主要提供云电子邮件和协作安全平台。该公司的平台使用先进的人工智能来保护收件箱，只需单击按钮即可在最复杂的网络钓鱼攻击到达收件箱之前将其阻止。

Avanan把该平台定位为“引领电子邮件安全革命”，并关于服务做出了多项声明。Avanan表示，Avanan是首家能够保护整个协作套件的电子邮件安全公司，提供基于应用编程接口的解决方案，可以在线阻止电子邮件并为微软Teams实施安全保护。

该平台会在默认安全功能、Secure Email Gateways和Advanced Threat Protection之后扫描电子邮件，并通过对未被检出的攻击行为进行学习，阻止那些可能逃避了传统扫描功能的攻击行为。Avanan还可以从员工关系、历史电子邮件和通信模式中进行学习，构建自定义的威胁配置文件，阻止针对每个组织的攻击。

Avanan的平台还支持一系列服务，包括Office 365、G Suite、Gmail、Slack、Outlook、Dropbox、Box、ShareFile、One Drive和Google Drive。

Avanan平台将被集成到Check Point Infinity整合架构中。Check Point方面表示，利用Avanan针对云电子邮件环境开发的技术，将让整合之后的产品成为中唯一的统一解决方案，可以保护远程员工免受电子邮件、协作套件、Web、网络和端点之间恶意的文件、URL和网络钓鱼的侵害。

“随着越来越多的企业转向云电子邮件平台，电子邮件成为发起毁灭性网络攻击的主要渠道，此次收购说明这个市场存在巨大潜力，因为企业组织正在寻找一种新的电子邮件和协作套件安全方法，”Check Point公司首席产品官Dorit Dor博士在一份声明中说。“通过将Avanan集成到Check Point Infinity中，企业组织将能够通过电子邮件安全即服务实现传统解决方案的现代化，并保护云电子邮件和协作套件免受最复杂的攻击。”

根据Crunchbase的数据显示，此前Avanan已经筹集了4140万美元的风投资金，其中包括2016年5月融资了1490万美元，投资方包括Magma Venture Partners、Greenfield Partners、StageOne Ventures和TPG Growth。