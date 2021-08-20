拒绝“偷量” 博睿数据为短信服务成功送达保驾护航

从2019年开始，短信营销和短信验证码业务开始上升，每年增速在10%以上，国内整体营收已达300多亿。因此随着技术的发展，已经赋予了短信服务新的使命。

说起短信，不禁让人既熟悉又陌生，熟悉是因为曾几何时我们手机除了打电话，就属短信发的最多。而陌生是因为随着科技的不断发展，尤其是微信等即时聊天应用的出现，几乎完全替代了短信的沟通方式，甚至通话功能都被逐渐替代了。不夸张的说，目前短信服务已经完全淡出了人们日常沟通方式的服务领域。

那么，短信服务难道完全退出了历史舞台吗？其实，并非如此，甚至在某些场景中，对短信服务的质量要求比以往更加严苛了。

300亿的短信服务市场

随着微信等即时通讯方式的出现，短信应用并没有完全消失，而是转为了其他的服务形式。博睿数据架构师张冲表示，“现在对于短信服务来说主要包括两类：一类是验证码，也就是我们所说的登录或者一些操作所需的短信验证服务。另一类是营销短信，目前营销方式非常多，包括短信推送也是整个营销当中很重要的一个组成部分。”

而不被大家看重的短信服务市场其实也非常可观，据张冲表示，“从2019年开始，短信营销和验证码业务开始上升，每年增速在10%以上，整个国内营收已达到300多亿。所以随着技术的发展，赋予了短信服务新的使命。”

2013-2020年中国企业短信行业市场规模及预测

张冲认为，之所以会产生如此规模的市场，主要是由于短信验证码服务对企业来说，不仅可以防止恶意注册，保证用户质量，同时验证码还提高了用户本身的安全性和使用的便捷性，特别是针对如电子商务、网上银行这类应用场景可谓是一种刚需。

另外，张冲也指出，目前金融机构非常看重如掌上银行和在线支付等新型离柜型业务的拓展，而短信服务的质量高低将直接关系到银行客户的存留，比如当用户通过手机App在某银行应用中办理相关业务时，会频繁的使用到短信认证等服务，这时候如果认证短信总是反馈很慢，甚至因为用户所处位置信号质量等问题迟迟收不到短信认证信息，那么这势必会极大影响用户体验，甚至带来客户的直接流失。因此，这些与业务的相关利害关系直接推动了短信服务市场近些年的不断增长。

“偷量”已成普遍现象

“偷量”这个词很多人或许比较陌生，其实这是短信服务行业中一种被“公认”的现象，换句话说就是当短信供应商/运营商告知用户已经送达多少条短信，但实际送达数并未达到（行业内称这种现象为“偷量”）。

这种现象本身看似是正常的，因为在各种因素的影响下实际送达数多少都会有些出入，但问题是目前短信服务行业竞争十分激烈，为了成本考虑，有些供应商似乎把“偷量”做为了降低成本的一种有效手段，比如供应商告知用户送达了1亿条短信，但用户自己并不知晓实际送达数量，只能认可这个数据，这就造成了极大的信息不对称，供应商便可利用“偷量”来降低成本。而对用户而言，经年累月被“偷量”显然对业务发展十分不利。

博睿数据产品高级总监孙丽指出，“当前在整个短信市场占有率中，有49%的市场份额是直接跟运营商采购的，剩下51%的市场份额全部是由渠道商在运营商的基础上来提供自己的短信服务产品，而这一部分的渠道商众多。首先来自于非常激烈的市场竞争，导致在价格上带来的压力越来越大。其次，目前市场中缺乏一种比较客观的第三方衡量标准。这两个原因导致了‘偷量’已经变成行业内一种非常普遍的现象。”

基于10000+手机真机的短信监测方式

目前，短信质量已经成为很多企业的重要诉求，特别是企业在推广、营销业务当中都非常关心短信的服务质量问题。

企业短信行业客户着重点调查

张冲指出，目前企业在短信服务中主要会考虑几个方面：

第一，对于企业来说，当市场中有如此之多的供应商时，企业要如何去选型。

第二，企业如何知道供应商真实的服务质量，每年在短信服务上花的钱到底值不值，如何监督服务质量。

第三，当短信通道被封后，如何快速做出感知，并尽快采取相应措施，减少对业务的影响。

第四，当短信发出后，用户端是否能顺利接收，如何避免出现“偷量”，另外何种原因导致了无法接收。

基于这四点，博睿数据在全国部署了超过10000多个稳定的真机（真实手机）短信的监测点，分布在各个城市、各个运营商，目的就是要通过预先感知+实时监测的方式来监测用户的真实体验，并通过监测告知企业所购买短信服务的真实质量。

短信监控原理

博睿数据对短信服务质量的监测能力将通过以下几个指标来体现：

第一，整体性能。就是从准备发一条短信到真正收到这条短信，整个过程耗时多少，这段整体的性能可以真实的反映用户在接收到短信时的真实体验情况，会体现出整条链路的总体情况。

第二，网关处理耗时。短信网关的处理也非常重要，因为在整个短信流经的过程中，短信网关的质量非常重要，这中间有有三方的网关，也有运营商的网关，博睿数据能够检测到整个短信网关内处理的快慢和整个服务的质量。

第三，短信送达耗时。从用户的网关发出到最终用户的接收，博睿数据把短信服务分为两段，第一是短信发出到网关，第二是网关发出到用户，博睿数据在这两段都能够有相应的指标和展现，把相关质量监测出来。

第四，短信到达率。就是短信发出后到底有多少条能够最终到达用户，这也是目前应对“偷量”的主要方法，因此很多企业对种能力非常看重。

Bonree Net短信网关两大核心技术

博睿数据的短信网关产品Bonree Net中，采用了智能化任务调度和深度数据识别采集两项核心技术，在终端用户侧能够为企业提供真实、可靠的网关处理耗时、短信送达耗时、短信到达率等实时数据监控能力，帮助企业预先感知+实时监测短信服务的真实质量。

孙丽表示，“博睿数据的Bonree Net产品，在创建任务时除了能够像传统互联网的PC页面和移动页面去做测试一样，还能够选择短信监测的页面。整个串联起来的任务是比较简单的，比如输入一个要测试的名称，再输入短信网关的地址就完成了基本的配置。一般来讲，主流的短信服务厂商都会提供API接口，只需填写网关地址，接下来选择要从哪些手机来对短信任务进行监测即可。”

另外，孙丽还指出，“对于短信服务的数据采集能力，源于博睿数据多年来在主动式拨测方面的积累，这样才能很好保证数据样本的质量。同时，领先的全局任务调度算法也保证了短信测试任务的下发和监测。”

此外，Bonree Net平台还支持从地区、城市、运营商等多个维度组合分析，快速定位问题及受影响的范围，拥有完备的短信服务质量指标体系。

总之，博睿数据通过遍布全国各省市的10000+分布式的手机真机监测能力，以及Bonree Net短信网关监测产品所具备的智能化任务调度和深度数据识别采集两项核心技术，首次为业界提供了较为中立、客观、有效的评估短信服务质量与用户真实体验的解决方案与产品，为企业轻松掌控短信服务质量与用户体验提供了可能，也将有效遏制“偷量”等不良现象的进一步泛滥。