博睿数据分布式手机真机监测+两大核心技术，轻松掌控短信服务质量与用户体验

2021年8月10日，博睿数据首次在业界倡导构建中立、客观、有效评估企业短信服务质量与用户体验体系的构想。通过Bonree Net短信网关监测产品，基于博睿数据的WAP会员能力，提供遍布全国各省市的10000+稳定在线的真机短信监测节点。

2021年8月10日，博睿数据首次在业界倡导构建中立、客观、有效评估企业短信服务质量与用户体验体系的构想。通过Bonree Net短信网关监测产品，基于博睿数据的WAP会员能力，提供遍布全国各省市的10000+稳定在线的真机短信监测节点，以及智能化任务调度和深度数据识别采集两项核心技术，助力企业轻松掌控短信服务质量与用户体验。

短信服务市场仍保持高速增长

虽然短信已经是人们最为熟悉的通信媒介，但相关数据显示，从2019年开始短信市场每年的增速超10%，国内营收超过300亿。随着技术的发展，短信被赋予了新的功能及使命，其中最突出的两大功能为：接收验证码以及营销内容的短信触达。

短信验证码市场在2019年之后增速保持17%以上，2020年达到80多亿的市场规模，被广泛的应用在App登陆验证、支付身份验证等场景中，与每个人都密不可分。短信验证码的重要性主要体现在两方面：对企业来说，可以通过短信验证码防止恶意网站的注册，最大程度上保证用户质量；对于个人用户来说，验证码能够提高个人信息的安全性以及使用的便捷程度，特别是电子商务、网上银行等。

营销短信市场的增速也普遍保持在10%以上，营销内容的短信触达无疑是众多触达方式中，最精准的一个选择。

短信服务选型存在较大挑战

在移动互联网时代，企业短信凭借其投放精准、数量可控、互动便利、成本低廉等特点，成为众多企业开展精准营销、消息通知、活动推广、身份验证等业务的首选工具。

博睿数据架构师张冲表示，“市场上短信服务供应商众多，短信及时性不一、安全性各异、服务质量参差不齐，企业在做新供应商选型、评估现有供应商服务质量等方面存在着较大的挑战。”

那么，对于企业来说，怎样才能选到质量可靠的短信服务供应商？如何有效评估和核查所购买的短信服务是否已达到预期的服务质量与用户体验？怎样精准定位短信通信过程中的故障根因？如何建立持久的、量化的短信服务质量评价体系？

分布式真机监测+两大核心技术

博睿数据凭借多年的积累，拥有成熟稳定的数字体验监测能力，Bonree Net短信网关监测基于博睿数据WAP会员能力，提供遍布全国各省市的10000+稳定在线的真机短信监测节点，分布在各个城市、覆盖各个运营商，能够帮助用户预先感知并实时监测短信服务质量，以达到监测用户的体验、监测企业购买短信服务的服务质量的目的。

同时，Bonree Net的短信监测采用了智能化任务调度和深度数据识别采集两项核心技术，在终端用户侧为企业提供真实、可靠的网关处理耗时、短信送达耗时、短信到达率等实时数据监控能力，帮助企业预先感知+实时监测短信服务质量，助力企业短信服务问题的解决方式从被动通知向主动感知转变。

博睿数据产品高级总监孙丽表示，“数据采集能力源于我们多年来在主动式拨测方面的积累，来保证数据样本的质量；同时，领先的全局任务调度算法来保证任务的下发和监测。”

此外，Bonree Net平台支持从地区、城市、运营商等多个维度组合分析，快速定位问题及受影响的范围，拥有完备的短信服务质量指标体系。

互联网、金融、支付平台，三大应用场景全解析

适用场景1：企业短信服务供应商选型

某超大型互联网公司日活用户数超过5亿，每年均在企业短信服务上花费数亿元用于消息通知和营销推广，为评估、核查备选短信服务供应商的服务能力，可使用Bonree Net短信监测，在同地区运营商条件下，对比各供应商的短信到达率、整体性能、送达耗时，从而依据最真实有力的数据结果，做出合理的短信服务选型决策。

适用场景2：预先感知企业短信服务质量

某金融科技公司日活用户数达到2000万，每年在企业短信服务上花费超过1200万用于营销推广和用户触达，为更高效的解决营销推广短信经常遇到的信道封禁等问题，可使用Bonree Net短信监测，设置周期性监测任务，定时监测目标地区运营商下的短信到达率和整体性能，预先感知短信服务质量，提前进行短信信道调度，提升营销效率。

适用场景3：提升企业终端用户短信服务体验

某电子支付平台业务安全性要求高，每年在企业短信服务上花费超过9000万用于支付业务的短信验证码发送，为彻底解决终端用户投诉“收不到验证码”、“验证码发送太慢”等问题，可使用Bonree Net的短信监测，针对重点地区运营商，设定高频监测任务，实时监测短信服务质量，先于投诉解决问题，提升用户体验，避免用户流失。

综上，博睿数据作为中国APM技术领导者，拥有覆盖全球、多运营商的真实终端监测网络，在应用性能管理领域实现有多项技术突破，具备较强的技术先进性，并与CNNIC、CFCA、IATA、中国互联网协会、数据中心联盟、中国金融产业科技发展联盟、华为等机构和企业达成了多元合作，是AIOps标准工作组、中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工委会等行业权威组织的会员单位，可以以中立角色提供真实、客观、有效的第三方监测数据，覆盖企业短信通信全过程，助力企业提前感知短信通道的通畅度与稳定性，及时调优短信策略，极大程度上保证精准量化企业短信的服务质量与用户体验。