“数字中国 2021技术年会”云上开幕 聚焦云原生、数字原生、金融科技

8月12日，由神州控股、神州信息、神州数码集团联合主办的“科技自强、数据融通、场景创新——TECH数字中国 2021技术年会”云上盛大启幕。北京航空航天大学校长助理、研究生院常务副院长、计算机学院院长吕卫峰；中央财经大学教授、博士生导师、区块链技术与应用研究院院长朱建明；天津大学智能与计算机学部主任，教授、博士生导师,国家杰出青年基金获得者，国家“万人计划”科技创新领军人才李克秋；腾讯云副总裁胡利明；华为中国政企金融业务部副总经理刘维明；神州控股董事局主席、神州信息董事长、神州数码集团董事长兼总裁郭为等齐聚云上，围绕云原生、数字原生、金融科技等技术话题发表精彩演讲。

神州控股董事局主席、神州信息董事长、神州数码集团董事长兼总裁 郭为

郭为以“数据，颠覆与创新”为主题，围绕数智时代的三个颠覆式创新即云颠覆创新、大数据认知的创新以及场景创新做主题演讲。他谈到：“我们将生活在一个数字的世界，数据科学将颠覆人类的传统认知和认知方法。数字时代颠覆性的底层逻辑是第一性原理，云原生、数字原生就是基于第一性原理的一种颠覆。数字原生企业将面临从数学到数据科学的认知颠覆；数据资产共享与开放、社交化、网络化、智能化、数据驱动的无边界企业的经济颠覆；及以云原生为核心的技术范式颠覆。进入云原生、数字原生时代，企业数字化转型是要重新颠覆对整个企业的认知，包括四个方面：核心资产的数字化、内部管理智能化、组织社交网络化、整个组织的无边界化。在数字中国道路上，神州数码一定要秉持理念创新、技术领先和实践领先，今天我们在这里正式发布神州信创云就是一个很好的开始，不追求大而全，专、精、特、新，是我们的方向。在整个全球的产业链里，一是帮助中国弥补空白、解决卡脖子问题；二是成为不可或缺的创新者、不可或缺的一环，这才是我们的价值所在。”

北京航空航天大学校长助理、计算机学院院长 吕卫锋

北京航空航天大学校长助理、计算机学院院长吕卫锋在以“构建软件产业高质量发展的新生态”的主旨演讲中表示：“软件正成为人类社会基础设施，软件能力的建立与持续技术创新是国家核心竞争力。未来新兴软件的发展正在探索软硬一体化设计、从云计算到云原生、云边端融合、AI增强、高安全、高效率、分布式转型等，基于开源的新兴软件生态体系建设需采取“参与融入、蓄势引领”的开源策略，构建开源为核心的驱动引擎和辐射体系。要把握政策红利，在人才培养、知识产权、成果应用、国际合作、制度标准等方面形成良好生态环境，共推软件产业高质量发展。”

中央财经大学区块链技术与应用研究院院长 朱建明

中央财经大学区块链技术与应用研究院院长朱建明教授介绍了区块链与数字货币的发展现状和挑战。他认为区块链是数字经济的基石，数字货币是区块链最典型的应用。区块链是一项综合性的技术，区块链将与物联网、大数据、人工智能融合发展；创新是区块链技术的核心，区块链技术不仅能解决现有业务中的痛点问题，更多的是要创新业务模式、开拓新的应用领域。

天津大学 李克秋

天津大学李克秋教授在“未来空间：通信、交互与智能”主题分享中谈道“以先进网络、大数据和人工智能为代表的技术发展，驱动着以人为核心的生存/生态空间革新。从数字孪生，到数字原生，再到虚实相生的元宇宙，未来空间将开放包容人、物、服务等诸多要素，以各要素间的互联和协调为基础，为目标提供沉浸式自动化的服务，无限放大空间效能。

腾讯云副总裁 胡利明

作为神州信息重要战略合作伙伴，腾讯云副总裁胡利明围绕“新基建与新连接，引领金融新未来”分享了腾讯金融云在金融数字化转型方面的实践及思考。他表示，后疫情时代，金融机构普遍面临基础设施、组织结构以及业务连接等挑战，同时消费端、产业端变革驱动金融业务演进。未来金融的核心要点是‘金融新基建’‘数字新连接’。新基建强调打造自主可控的基础底座、从智能试点实现全局数据智能、巨系统替换为基于分布式的瘦核心微服务系统；新连接强调帮助金融企业实现线上新体验、自建优质私域流量、服务嵌入全场景、提升互联网运营能力。目前，神州信息分布式技术平台、分布式核心实现与腾讯云的深度融合，助力金融企业构建全栈国产化能力。

神州信息与华为携手发布分布式新核心联合解决方案

神州信息与华为长期以来互为深度战略合作伙伴关系，技术年会上，双方瞄准金融行业技术架构分布式转型趋势，携手发布“分布式新核心联合解决方案”，实现华为最懂“云数网”、神州信息最懂“核心应用”的强强联合。该方案基于华为混合云底座包括鲲鹏服务器、高斯分布式数据库等，提供可靠和高效的平台；神州信息提供核心账务服务包括存款、贷款、支付、网贷、商城等各种互联网业务，以及定价工厂、产品工厂等基础组件，并且通过开放API帮助客户高效便捷的连接全场景。整套方案采用了大量业界领先的分布式技术，相比于同配置的传统架构，整体性能提高30%，批处理时间缩短20%。在实验室环境下，核心综合业务可以轻松到几千TPS，并且性能随节点线性增长。华为中国政企金融业务部副总经理刘维明表示，双方有共同的价值观，都致力于以先进的技术加速金融数字化转型，目前已在核心领域、云平台、信创咨询规划、集成等领域展开全面合作，并在多家金融机构结出丰硕果实。

当天，神州控股、神州信息、神州数码集团联合重磅发布“神州信创云”。“神州信创云”为企业数字化转型打造全栈自主可控底座、提供整体信创云规划及建设服务能力，助力企业实现数字化变革和价值创造。神州信创云整体能力框架由能力底座、能力杠铃、能力中枢和能力市场四层组成，将持续整合数据化资源，扩展更多的生态和创新。