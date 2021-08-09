人工智能和机器学习正在加速IT转型

随着云计算、5G、人工智能（AI）等新兴技术的出现，尤其是人工智能技术不断成熟，并在人们工作和生活的各个方面变得无处不在，这些都给原有的网络世界带来了更多可能性，同时也带来了前所未有的复杂性。

随着云计算、5G、人工智能（AI）等新兴技术的出现，尤其是人工智能技术不断成熟，并在人们工作和生活的各个方面变得无处不在，这些都给原有的网络世界带来了更多可能性，同时也带来了前所未有的复杂性。AI的出现可谓是打开了一扇 “未来之门”，各行各业无不积极拥抱AI和机器学习等最前沿技术，以寻求提升业务性能的最佳途径。

而无论哪种技术，其本身都是一把双刃剑，AI也不例外。一方面，技术发展、创新服务、行业进步将越来越依赖于人工智能、机器学习、深度学习以及IT软件和服务等技术领域的创新和发展，因此工程师们正努力挖掘和充分利用人工智能和机器学习所带来的技术优势，以便让IT与业务之间实现更加紧密的融合。而另一方面，人工智能和机器学习的出现，也在不断冲击着传统IT架构的壁垒，让IT的未来不得不更多考虑如何重构，并与其融合发展的更多可能性。在我们看来，人工智能和机器学习带给未来IT和网络的将更多是惊喜，也将不断加速IT向更加智能、高效、灵活、安全的方向演进。

那么，人工智能和机器学习将给未来的IT和网络带来哪些方面的助力呢？

AI驱动，让网络更加智能

设备、数据和人员的激增使IT基础架构的管理比以往任何时候都更加复杂，因此网络的自动化、智能化将成为应对复杂业务环境的关键保障，而当客户对网络智能管理及运维的需求越来越多时，人工智能和机器学习就自然而然成为实现网络智能化的重要技术手段。

而目前，在AI与网络的结合中，最主流的方式是通过AIOps自动执行关键任务、在问题出现之前主动加以解决，以及深入洞悉用户、设备和应用行为，来降低IT网络不断增长的复杂性。

作为AIOps领域公认的领导者之一，瞻博网络提供了由Mist AI统一管理的包括有线、无线接入和 SD-WAN等在内的一整套解决方案。能够通过AIops解决方案简化端到端的故障排除、自我驱动型网络运维，以及端到云端的客户体验及洞察。

此外，瞻博网络Marvis VNA作为业内首款人工智能驱动型虚拟网络助手，可以针对复杂问题提供简单明了的建议。所有这些工具都将由Mist AI统一进行驱动，最大限度地发挥了网络基础架构的智能化价值，并通过人工智能驱动型洞察、自动化技术和至简运维提供了更好的客户体验，最终实现人工智能驱动的网络。

高可扩展，让网络更加灵活

当前网络需要更加开放、灵活，并具备更高的可扩展性，以便能够更好的应对未来快速多变的业务场景。而人工智能（AI）的引入刚好能够使业务在运营中获得更大的灵活性、可视性，并将进一步帮助打造未来云网一体的IT架构。

其中机器学习、机器视觉和高级分析等技术在IT网络中的应用，将会给现有IT带来更多创新功能在运营技术上的突破。因此，随着人工智能技术的不断成熟，未来必将更为广泛的与IT基础设施实现融合部署。

例如，瞻博网络QFX系列交换机就为灵活、高性能且基于标准的交换矩阵和路由奠定了坚实的底层基础，这些更加智能和灵活的网络设备及架构，为用户提供了基于多供应商的、开放的IBN（Intent-based Network）即意图驱动网络服务，可以实现数据中心网络从架构设计、建设到运维的全流程的人工智能驱动的网络自动化。

至简运维，让网络更加高效

疫情期间，全球众多企业的工作模式都被迫发生了改变，线下+线上的办公模式将成为未来企业办公的常态。而这给IT及网络性能提出了更高的挑战，很多企业都因网络状态不佳或传统IT架构的局限无法在疫情期间顺利实现这种转变。

为此，当前网络提供商都在想方设法帮助客户实现远程办公能力，如通过Zoom等会议软件进行有效的团队沟通，以及通过远程服务帮助在线课堂上课的学生等，而能够保障这种远程服务的质量和高效，也与人工智能的引入密不可分。

目前，几乎所有的远程办公性能的提升都源自于对软件的创新。其中，最为典型的例子就是瞻博网络从Junos到Apstra及Paragon的创新，以及Mist AI的推出，都是在利用软件优化的方式在不断超越对网络可预测性、可编程性、自动化和洞察能力的极限。这些能力无不体现出AI的基因，最终才能构建出超越客户预期的敏捷网络体验。

安全为基，为体验至上保驾护航

当前，安全性无疑成为了网络中最重要的话题之一，没有安全作为保障，任何业务的运转都将暴露在一种不可控的风险当中，随时都有系统崩溃的可能，尤其是在数据和隐私安全越来越被重视的今天，一旦发生数据泄露或被恶意攻击，将给企业带来“灭顶之灾”。

为此，人工智能的引入给安全提供了更加多元化的防护手段，同时也为被动防御向主动防御的转变提供了可能。而人工智能和机器学习也正是瞻博网络在网络及安全领域中的重要技术体现。通过这些技术的应用，可实现诸多关键性功能，譬如网络健康诊断以及纠正措施（例如 Paragon Insights）、基于意图的网络和闭环保证（Apstra），以及用于威胁防御和防护的实时可操作智能安全（Connected Security）。

另外，通过AI技术的不断渗透，借助瞻博网络新一代物理、虚拟和容器化防火墙，SRX系列服务网关能够为客户提供强大的网络边缘、数据中心和云应用的安全保障。

瞻博网络始终认为，云时代的网络可能很复杂，但最重要的是让网络更加简单、灵活、高效且安全。这就必须借助瞻博网络的人工智能驱动型洞察和自动化技术，来改进IT团队和最终用户体验。

同时，瞻博网络认为借助人工智能和机器学习等技术，可以通过创新的自动化方法来实现未来IT基础架构、运维和服务的整体转型。而融入AI基因的瞻博网络解决方案将作为企业实现数字化转型及服务体验提升的最有力支撑，将始终帮助企业在快速变化的业务环境中保持IT架构的灵活、高效、智能与安全。

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