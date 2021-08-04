博睿数据App 3.0开启无侵入的真实应用监测体验

随着5G、移动化和物联网化时代的到来，出现了大量的设备和终端，以至于在各种终端上又相应出现了海量的应用（APP）。而如何对这些APP、小程序的用户体验去做监测成为了重要的需求。

今年，博睿数据提出了从“应用可用”到“服务可达”的全新产品理念，在这种理念体系下，用户的体验将变的非常重要。而博睿数据最新发布的Bonree App 3.0就是一款可以帮助客户提升用户体验的管理和监控产品。博睿数据产品高级总监孙丽表示，“博睿数据从很早就开始对Bonree App进行开发了，最新发布的Bonree App 3.0已经是经过三次技术迭代后的版本。”



博睿数据产品高级总监 孙丽

Bonree App 3.0的由来

随着5G、移动化和物联网化时代的到来，出现了大量的设备和终端，以至于在各种终端上又相应出现了海量的应用（APP）。而如何对这些APP、小程序的用户体验去做监测成为了重要的需求。

孙丽讲到，“我们经常会遇到运维后端各项指标的可用性都达到了SLA标准，但前端的用户体验就是不好的情况。而博睿数据从最早对主机网络的监控，到后来能够对后台的应用和服务进行监控，再到今天对监控和用户体验、业务之间的关联分析，Bonree App 3.0就是定位在解决这样的问题而产生的。”

从Gartner对APM的定义来看，将数字化用户体验分为了模拟用户体验监测STM（Synthetic transaction monitor）和真实用户体验监测RUM（Real user monitor），而后者要真实的去发现用户体验中的问题，第一是需要在终端上嵌入监测代码，第二是就是通过真实的用户产生问题后去分析问题原因。

对此，孙丽表示，“Bonree App 3.0在技术方面，采用了目前一种比较先进的RPA技术，通过模拟用户体验监测，可以把终端用户的行为通过应用程序下发到真实的手机设备上，再去执行相关的业务流程，从而抽取出不同应用行为所对应的用户体验数据评价信息。”

整体上数字化的用户体验，主要涵盖以下几种监测对象：

第一，用户体验。主要监测用户的用户体验情况，有没有遇到崩溃、卡顿、业务流程被中断，或者业务流程执行缓慢等问题。

第二，业务流程。以银行为例，同样是转账的业务，不同银行用户的体验是不同的，用户体验好坏是否与银行业务流程存在一定关联，就需要去做相应监测。

第三，应用性能。主要针对App是否存在卡顿等问题，耗电量是否很高，开销是否比较大等等问题都可以通过对应用性能进行监测。

Bonree App 3.0产品优势

孙丽指出，Bonree App 3.0最大的优势在于其是一种无侵入的监测方式，对用户系统不会造成任何负面影响，更不会对业务性能带来任何负担。

其优势主要表现在以下几个方面：

第一，Bonree App 3.0采用的是真实的手机设备云，通过真实的手机、真实的网络，并且分布在全国不同运营商IDC和Last mile的节点去做监测，这也是博睿数据一直以来的优势，包括最早的PC互联网时代的Bonree Net产品到移动互联网时代的产品，能够在终端Last mile的角度最大程度的去真实评价用户访问的质量。

第二，STM的优势，就是无侵入式体验感知。Bonree App 3.0无需嵌入SDK，由于嵌入SDK对一些用户来说有一定门槛，尤其是当一些公司在安全性上有特殊要求时，嵌入SDK的方式就很难实现。所以博睿数据通过可视化任务配置，就可以快速地获得一些体验感知的数据。

第三，智能RPA模拟用户。Bonree App 3.0的核心的技术是RPA模拟，能够让程序、机器去模拟人的行为，去进行App上的一些操作，这是通过自动化框架与人工智能的技术去提升对模拟的准确率，从而提升程序自流程的精确性。

第四，体验洞察与优化见解。而通过模拟以后能够获取到App在运行过程中产生的各种数据，这主要是依赖于博睿数据对操作系统底层近十年的研究成果，只有通过操作系统底层的能力和数据的能力才能够收集到很多相关的数据。基于这些数据，再去定义基于运维、用户体验等角度的策略，这也就是能够提升和优化用户体验的途径。

此外，孙丽强调到，博睿数据在200多个城市有超过15000部的真实手机终端能够最大限度的去模拟真实用户的应用在地域分布和不同网络中的实际性能情况。尤其是针对弱网情况下的应用体验都可以通过这种方式进行测试。而在终端覆盖方面，包括IOS、安卓和鸿蒙等设备都能够支持。同时博睿数据还支持海外节点的测试能力。



博睿数据客户成功部总经理 杨雪松

除了Bonree App 3.0的软件产品，后续还将发布搭载App 3.0的硬件产品。博睿数据客户成功部总经理杨雪松补充到，Bonree Box 3.0是搭载了App 3.0的硬件产品，从外观上是个“盒子”，里面有很多不同品牌和型号的真实手机，就像一个“船坞。”

另外，Bonree Box 3.0的盒子可以通过内置的机械臂去替代人工点击手机的一些操作过程，这样就解决了不同手机，不同系统在实际测试中的一些特定操作需要。

而在自动化方面，包括RPA的基础本身就是自动化的技术，而博睿数据可以通过NLP、OCR和图像识别的能力，让程序更加智能的去兼容各种应用情况，从而提升业务流程的通过率，使得自流程的属性得到不断提升。

最后，孙丽表示，“通过Bonree App 3.0首先能够实现无侵入的对应用体验的分析。同时，能够对照业务流程进行关联分析。其次，还可对App发版进行验证，通过对不同应用版本之间性能的比对与分析，能够发现很多共性和个性问题，可以大大减少应用发布后出现问题的机率。”