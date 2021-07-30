中国信通院-绿盟科技 5G安全联合实验室成立

7月30日，TechWorld2021绿盟科技技术嘉年华在北京顺利召开。会上，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）与绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“绿盟科技”）5G安全联合实验室战略合作签约仪式同期举行。中国信息通信研究院安全研究所副所长林美玉、绿盟科技集团运营商事业部总经理汤旭出席签约仪式。

5G作为新基建数字底座，将加速千行百业数字化，构筑万物互联的智能世界，因其业务多样性、云网架构和能力开放等特点，也面临着更多的网络安全风险和挑战，5G安全日益受到各界关注。中国信通院与绿盟科技携手共建“中国信通院-绿盟科技 5G安全联合实验室”，以期推进5G安全研究、技术攻关和成果转化，培育5G安全产业生态，促进5G安全创新发展，双方将在5G安全关键技术研究及测试验证、5G安全解决方案制定与产品研发、5G安全标准制定等方面展开深入合作，充分发挥各自在新技术新业务领域的技术、平台、人才、研究能力等资源优势，为5G安全赋能，为5G产业护航。

中国信通院是工业和信息化部直属科研事业单位，在4G/5G、工业互联网、智能制造、移动互联网、物联网、车联网、未来网络、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实/增强现实（VR/AR）、智能硬件、网络与信息安全等方面进行了深入研究与前瞻布局，为我国通信业跨越式发展和信息技术产业创新壮大起到了重要推动作用。

绿盟科技集团在国内设有50余个分支机构，为政府、金融、运营商、能源、交通、教育、医疗以及企业等行业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。绿盟科技高度重视安全研究和技术创新，在数据安全、云安全、工业互联网、物联网安全、5G安全领域进行积极的探索，为绿盟科技的核心竞争力和持续创新能力提供了有力的保障。

本次中国信通院-绿盟科技5G安全联合实验室的战略合作签约，是持续推进政产学研用深度融合发展的重要实践。未来，双方将共同探索网络安全新技术在提升5G网络安全保障能力中的应用，推广成熟的安全产品和解决方案落地部署，促进5G安全创新发展，推动5G安全成果形成行业共识，共同为5G安全建设贡献力量！