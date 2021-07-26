WICC 2021 全“新”亮相! 聚合产学研力量为通信云未来导航

7 月 24 日，第三届全球互联网通信云大会（WICC 2021）以“新视界·连未来”为主题，在北京柏悦酒店隆重召开。全球互联网通信云领先厂商“融云”作为主办方，设置了上午的高峰论坛和下午三场技术分论坛。

7 月 24 日，第三届全球互联网通信云大会（WICC 2021）以“新视界·连未来”为主题，在北京柏悦酒店隆重召开。

全球互联网通信云领先厂商“融云”作为主办方，设置了上午的高峰论坛和下午三场技术分论坛。大会吸引了产业链各界精英的加盟，通过聚焦 AR、VR、MR、AI 和边缘计算等热点领域下的通信云尖端技术和应用，为通信云行业的未来发展提供了“实景导航”。

本次会议亮点主要集中在三个方面：第一，为促进产学研用的深度融合，构建了成效显著的交流互动平台；第二，为更好地建设开发者服务生态，提供了有益的解决方案；第三，分享音视频技术在在线教育、社交泛娱乐等多个垂直场景的最佳实践和思考，为开发者带来了新技术和新视野。

数千名开发者聆听技术大咖前沿分享

新平台·产学研用深度融合

本届 WICC 云集了支流科技、Akamai、Telstra、商汤科技、荔枝、获得场景视频等众多产业界的技术领袖，以及清华、北大、天津大学、中科院等多个高等学府和科研院所的专家学者。他们和前来参加盛会的数千名开发者一道，构建了产学研用完整的产业生态交流平台。

强化学术界元素是 WICC 2021 的突出特点。大会邀请了清华大学计算机科学与技术系的长聘教授孙立峰，北京大学副教授张行功博士，天津大学智能与计算学部教授王晓飞，中国科学院声学研究所研究员、博士生导师李晓东等。四位教授立足于各自领域的尖端学术成就，为大会分别带来了《互联网音视频服务：从 AI 赋能到智慧内生》、《16K沉浸式视频技术》、《5G 时代的边缘智能与云边协同》和《通信声学新进展》的技术分享，这些技术实现将为 5G 下通信云的产业发展释放无限潜能，让未来的通信场景变得无处不在。

四位教授皆认为，融云主办 WICC 意义非凡。这里产业界精英荟萃，为学术界了解产业发展中的瓶颈问题、实现技术落地，提供了良好的沟通和交流渠道；同时也为产业界寻求以尖端技术赋能更多应用架起了桥梁，是促进通信云行业产学研深度融合的最佳平台。

除了高等学府和科研院所的专家教授外，大会还邀请了艾瑞研究院副总经理徐樊磊进行了《场景驱动——云上通讯服务发展洞察》的演讲，他认为音视频于各行各业不仅是简单升级，更会带来核心模式的变化，进而带来产业格局的变化。这些观察，将有助于开发者从中探寻新的商业机会，进行产业落地。

新生态·开发服务聚力共赢

近年来，开发者服务生态建设的热度持续上升。汇聚通信云的产业智慧，共同为开发者提供上升空间，是引领产业发展的重要途径，也是本次 WICC 的重要使命。

在开发者服务生态方面，融云联合创始人兼 CTO 杨攀在高峰论坛上发表了《以通信为核心的开发者服务生态探索》主题演讲，为开发者分享了融云关于开发者服务生态的思考。演讲中，杨攀围绕国内开发者服务产业现状、开发者需求分析、融云开发者服务体系建设等多方面展开解析。他指出：中国的开发者服务产业尚处于早期阶段，随着市场竞争的日趋激烈，人力成本将持续走高，企业要想优化成本结构，提升效率，就需要寻求与第三方 to B 厂商合作来进行工作替代，因此，开发者服务行业迟早会迎来爆发阶段。

杨攀重点从融云的开发者服务生态实践入手，换位思考至下游开发者视角，阐述了在产业分工趋于精细化的背景下，开发者对于像融云一样，具备全球化、合规化、全栈化、场景化、模块化、集成化等“综合能力”的通信云服务厂商的需求。

融云联合创始人&CTO 杨攀演讲

在开发者服务生态建设方面，大会专门以《开发者生态》为主题展开了高峰对话，“对话”由蒋涛老师主持，由融云联合创始人兼 CTO 杨攀、DCloud CTO 崔红保、以及支流科技联合创始人温铭三位业界顶级大咖出任对话嘉宾。

“对话”围绕中国开发者生态演变进程的回顾与展望，通过三位 Top 级开发者嘉宾对于自己开发历程的分享和互动，在开发者如何驱动行业创新方面贡献了真知灼见。其中，最为一致的观点是：新技术背后的高水平开发者供不应求，中国开发者需要创新生态建设。开发者要不断跟随技术崛起的脚步，多渠道获取进阶技能。“对话”带来的全新思考和借鉴经验，将有益于打造技术与开发者生态对接的平台，进而推动产业应用的发展。

嘉宾围绕“开发者生态”进行高峰对话

新视野·场景应用破界创新

在服务开发者的具体实践方面，本次大会围绕音视频技术及其场景化的解决方案，设立了三场技术分论坛，即：“网络传输与系统架构”、“RTC 新技术与应用”以及“场景化赋能与创新”。讲师们从不同技术领域、不同维度和不同场景带来了自有核心技术和最佳实践的分享。

在“网络传输与系统架构”中，支流科技联合创始人温铭的《Apache APISIX：如何做到七层网络流量的统一技术方案》，融云首席架构师李淼的《融云构建全球一体化网络的设计解析》，Akamai 中国区资深技术顾问程希的《全球 API 加速网络构建》，Telstra 资深解决方案顾问徐艳涛的《SDN 全球一体化人工智能网络——为您的实时数据传输保驾护航》，都是为了承载高可靠、高质量、高并发和低延迟的音视频通信体验而来。

在“RTC 新技术与应用”中，除了中国科学院声学研究所研究员李晓东、北京大学副教授张行功博士的演讲分享外，亮亮视野产品负责人张昊阳分享了 RTC 技术在 AR 智能可穿戴设备行业的落地应用；商汤科技技术总监赵代平介绍了AI图像分割技术及种类，还带来了许多AI产品的展示；融云视频算法专家黄震坤则带来了基于人工智能的 ROI 视频编码的技术分享，重点介绍了在弱网环境下用人工智能中的目标检测和背景建模对视频压缩进行优化的方案。

在“场景化赋能与创新”中，荔枝高级音频工程师马朋飞、融云高级架构师臧其龙、好未来直播中台产品负责人冯权成、获得场景视频商业产品总经理任哲、依图科技语音架构师王芳，分别通过直播场景下高音质优化、语聊房场景化 SDK 设计、实时音视频在教育场景的应用实践、面向企业及教育机构的高质量音视频通信以及语音技术在内容安全方面的实践与趋势，分享了核心技术和最佳实践。

三场技术分论坛，场场精彩，讲师们精辟入理的讲解获得了开发者的高度认可，台上台下互动频繁。此外，大会的签到小问答、游戏、午宴等开发者互动环节也吸引了开发者大量驻足参与。会后，开发者与讲师们认真、深度地交流，真正凸显了大会的平台价值。

开发者展区·游戏区互动

结语·展望

第三届WICC在主办方、嘉宾和开发者的共同见证中成功落下帷幕。WICC已然成为通信云产业的年度技术盛会，关键在于每届大会都能够紧扣时代脉搏，就业界最为关注的话题展开研讨，从中把握技术方向和发展趋势，提供切实可行的解决方案。也正因如此，大会已被视为产业发展的风向标，不断引领行业进步。