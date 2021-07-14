因笔记本零部件短缺导致台式机销量反弹 同比增长13.2%

IDC发布2021年第二季度全球传统PC出货量报告，报告显示2021年第二季度因笔记本零部件短缺，台式机销量出现反弹。第二季度全球传统PC（包括台式机、笔记本电脑和工作站）出货量为8360万台，同比增长13.2%。

产业数据

IDC发布2021年第二季度全球传统PC出货量报告，报告显示2021年第二季度因笔记本零部件短缺，台式机销量出现反弹。第二季度全球传统PC（包括台式机、笔记本电脑和工作站）出货量为8360万台，同比增长13.2%。联想排名第一，出货量超过2000万台，同比增长14.90%，惠普排在第二，出货量1859万，但同比只增长2.70%。之后是戴尔的1397万台，苹果的615万台，宏碁的608万台。PC出货量的增长开始放缓，2020年第四季度的增长率为25.8%，而2021年第一季度增长55.9%。

IDC中国最新发布的《IDC中国PC显示器追踪报告，2021年第一季度》显示，2021年第一季度中国PC显示器市场整体出货量755万台，同比大幅增长48.6%。疫情过后中国居民的消费、办公习惯发生巨大改变，智能终端协同办公、娱乐、学习等扩大了显示器的应用场景，拉动中国显示器市场规模的增长。其中，商用市场需求增长尤其明显，一方面是行业需求顺延；另一方面经济恢复带来的新增需求。从而带动一季度显示器商用市场出货441万台，同比增长77.5%；消费市场出货314万台，同比增长20.9%。

Gartner的统计结果，2020年全球基础设施即服务（IaaS）市场达到643亿美元，相比2019年的457亿美元增长40.7%。2020年亚马逊仍在IaaS市场排名第一，其次分别是微软、阿里巴巴、谷歌和华为。

财务数据

根据Oracle第四季度财报显示，该季度Oracle在不计入股票补偿等特定成本的每股利润为1.54美元，收入为112亿美元，同比增长8%，净收入增长20%达到45亿美元，此前分析师预期的每股利润为1.31美元，收入为110.4亿美元。整个2021财年Oracle的利润增长了21%至每股4.67美元，收入增长4%至405亿美元。