2021全球IPv6下一代互联网峰会8月广州开幕

IPv6下一代互联网是全球数字化升级的核心和底层基础。后疫情时代，数字经济的作用更加凸显，基于IPv6下一代互联网的新型基础设施建设愈加重要。谷歌最新统计数据显示，其全球IPv6用户访问比例已超过35%。我国对下一代互联网发展更是高度重视。今年3月，我国“十四五”规划中明确指出，全面推进互联网协议第六版（IPv6）商用部署。2021年7月，工业和信息化部联合中央网信办印发《IPv6 流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》，明确了未来三年的重点发展任务，标志着我国IPv6发展经过网络就绪、端到端贯通等关键阶段后，正式步入“流量提升”时代。

在此背景下，由全球IPv6论坛（IPv6 Forum）发起，下一代互联网国家工程中心共同举办的下一代互联网产业盛会——“2021全球IPv6下一代互联网峰会”（IPv6.conference.cn）将于2021年8月12日-13日广州举办。全球产业精英将通过线上线下的方式齐聚一堂，共研下一代互联网新技术，共议全球下一代互联网新生态，共同全面推进我国IPv6商用部署，推动全球下一代互联网产业蓬勃发展。

近年来，数字经济在全球范围内强势崛起，更是在中国表现出强劲的发展势头，基于IPv6的下一互联网大规模商用部署，为互联网体系结构的创新带来难得的历史机遇，将加速人工智能、5G、卫星互联网、云计算、数据中心等为代表的新型数字基础设施建设，对于提升全球互联网承载能力和服务水平，助力经济社会数字化转型，促进全球经济繁荣发展具有重要意义。

本届峰会上，将有包括互联网之父、TCP/IP发明人温顿·瑟夫（Vint Cerf），中国工程院院士、推进IPv6规模部署专家委员会主任邬贺铨，伊丽莎白工程奖获得者、“法国互联网之父”路易斯·普赞（Louis Pouzin），全球IPv6论坛（IPv6 Forum）主席拉提夫·拉蒂德（Latif Ladid），互联网名人堂入选者保罗·维克西（Paul Vixie），国际电信联盟电信发展部（ITU-D）IP秘书长德西雷·卡里亚布维特（Désiré KARYABWITE），下一代互联网国家工程中心主任、IEEE标准协会董事刘东以及来自IETF、APNIC等全球组织机构的专家，和来自中国电信、中国移动、中国联通、谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等单位的代表通过线上线下结合的方式莅临IPv6峰会现场并做重要演讲，分享产业最新动态。

据了解，全球IPv6下一代互联网峰会（Global IPv6 Summit）是全球最具影响力的下一代互联网产业盛会，由全球IPv6论坛（IPv6 Forum）发起，每年在全球各地举办，全球信息产业领域的一流专家和重要人士，以及业界最领先的行业企业共聚一堂，全面展示IPv6的建设和应用，深度交流和探讨，全球协作推进下一代互联网发展。2021全球IPv6下一代互联网峰会势必将在推进下一代互联网技术发展、国际合作交流、应用部署等方面体现出巨大的推动作用，成为全球范围内备受关注的IPv6年度盛会。

目前大会报名已经全面开启，访问大会官网IPv6.conference.cn即可报名参会。让我们共同参与、共同期待、共同加速IPv6时代的到来！