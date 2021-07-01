做云智原生世界的“推动器”，新华三解决方案生态体系全新升级

为百行百业客户提供满足核心需求的解决方案、助其实现“数字化转型”是数字经济时代赋予科技企业的共同使命。6月29日，由紫光股份旗下新华三集团主办的“智同行 共见远 新华三解决方案生态研讨会”在线上召开。

基于多年深耕数字化产业经验及对产业发展态势的前瞻思考，新华三集团充分认识到“对客户业务的深度理解”正是实现行业数字化转型方案跃升的最关键因素。为此，新华三围绕“云智原生”战略，基于“数字大脑2021”全面升级的云与智能平台，携手合作伙伴共建“无界生态”，赋能客户迈入数字化应用的新阶段。

新华三集团副总裁、解决方案部总裁李立表示，作为“数字大脑2021”的关键一环，新华三将以“智+”理念，致力于数字化解决方案创新，在智能数字技术进化与行业数字化转型之间搭建起一座稳固的桥梁。他指出，“通过提供具有竞争力的激励政策和完善的组织保障，新华三愿做‘云智原生’世界的‘推动器’，助力合作伙伴在数字化转型市场全面布局。

数智加力，解锁更多可能

作为构建无界生态的基础，新华三以智能数字平台赋能行业、赋能方案，让行业方案更智能，引入三级伙伴体系及全方位合作伙伴支持计划，携手合作伙伴全面构建解决方案能力集，以达到“躬身入局、赋能行业”的效果。

体系加码，实施全方位合作伙伴支持计划

在合作过程中，新华三集团始终坚持“无界生态”战略，围绕市场营销、市场覆盖、方案提升、技术提升、品牌效应五大维度为合作伙伴提供丰富的支持资源。例如，依托紫光集团“从芯到云”的技术战略与全产业链优势，为合作伙伴员工提供综合性技术与管理培训，并针对具体项目提供线上、线下相结合的专家技术支持，持续提升合作伙伴技术能力。

基于“无界生态”战略，新华三集团还根据合作深度的不同，将解决方案合作伙伴分为认证级、精英级，领航级三个级别，并提供不同力度的极具竞争力的激励政策与组织保障。通过总计一亿人民币的激励基金投入，对符合要求的合作伙伴提供联合认证基金、营销拓展基金、销售激励和赋能激励四种激励模式。

场景化加速，驱动行业数字化转型方案跃升

新华三集团解决方案规划部总经理邢继臣指出，“解决方案的落地过程，就是战略咨询、顶层设计、数字化基础底座、智慧场景应用、运营交付等工作闭环落地的过程，新华三迫切需要规划设计、方案创新、运营交付等类型合作伙伴的支持，与我们形成优势互补。”通过与各合作伙伴的密切合作，共建360°业务能力中心，打造最优解决方案，让解决方案看得见摸得着。新华三与合作伙伴不断完善全场景解决方案的诸多能力要求，满足百行百业客户的多样性诉求。