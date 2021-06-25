年中盘点：2021年最炙手可热的10家物联网公司

新冠疫情导致很多企业组织的项目有所放缓，在这之后市场对物联网技术的需求预计将再次增长，这也意味着，那些给市场带来全新解决方案的初创公司将大有机会。

新冠疫情导致很多企业组织的项目有所放缓，在这之后市场对物联网技术的需求预计将再次增长，这也意味着，那些给市场带来全新解决方案的初创公司将大有机会。

根据IDC的预测，2020年全球物联网支出预计放缓至8.2%，然后在未来四年内加速到11.3%的年复合增长率。而作为一家主要的物联网芯片供应商，英特尔证明这一趋势正在带来影响：英格尔的物联网业务部门在经历了前几个季度的收入下滑后，在第一季度恢复了增长。

英特尔物联网销售负责人Brad Haczynski今年早些时候接受采访时表示：“最重要的是，运营技术转型或物联网项目在疫情期间的不确定性让2020年业务有所放缓，但没有放缓的是现在大家都在谈论的主题——底层创新的步伐正在加速，我么已经看到市场对边缘技术的需求有显著增长。”

下面就让我们来看看这些热门的10家物联网初创公司，他们通过创新的物联网分析解决方案、物联网平台和其他技术来满足数字化转型项目不断变化的新需求，并将推动物联网市场的持续增长。

Armis



高管：Yevgeny Dibrov，首席执行官

Armis正在打造他们的团队，以扩大无代理设备安全平台的垂直覆盖范围，并在全球范围寻找新机会。Armis总部位于美国加州帕洛阿尔托，今年2月获得了来自投资方的1.25亿美元，其中包括Brookfield Asset Management公司的投资部门Brookfield Technology Partners，使得Armis能够接触到Armis遍布全球的100多家Brookfield自有公司。现在Armis的估值已经达到20亿美元，计划最终会上市。为了进一步扩展业务，Armis公司聘请了几位在医疗、运营技术和工业控制系统方面具有专业知识的高管，并宣布Crowdstrike总裁Michael Carpenter加入董事会。

Cognite



高管：John Markus Lervik，首席执行官

Cognite 希望通过一个平台重新定义现代工业数据管理，该平台可以将底层IT和运营技术来源的数据置于上下文中，以做出更好的运营决策。Cognite总部位于美国德克萨斯州奥斯汀，在今年5月由成长型股权公司TCV领投的融资中获得了1.5亿美元，估值达到16亿美元。该公司拥有BP、沙特阿美和三菱等资产密集型行业的众多客户，致力于提供用于预测性维护和产品优化的应用。

Cron AI



高管：Tushar Chhabra，首席执行官

Cron AI通过其3D数据感知平台让机器能够感知周围环境。今年5月，这家总部位于印度班加罗尔的初创公司宣布，已经融资了400万美元，将全球扩张，从欧洲开始一直到北美。Cron AI的软件和硬件平台可以在边缘执行深度学习推理，支持从自动驾驶汽车和机器人、到智能交通基础设施和安全的各种应用。最近Cron AI宣布将采用Innoviz Technologies的固态LiDAR技术来改进对象检测和追

Claroty

高管：Yaniv Vardi，首席执行官

Claroty雄心勃勃地希望成为面向工业物联网和运营技术环境的网络安全软件提供商，并计划最终上市。Claroty公司位于纽约，在今年6月进行了D轮融资，资金将用于“显着”扩展到新的垂直行业和地区，并表示，该轮融资可能是申请首次公开募股之前的最后一轮融资。此前Claroty已经扩展到了运输、食品和饮料等新的垂直行业，并推出了新的Secure Remote Access产品，可以关闭那些通过远程对话发生的攻击。

Datanomix

高管：John Joseph，首席执行官

Datanomix推出了号称“业界首个全自动、即插即用的生产和运营监控解决方案”，帮助制造商实现工厂现代化。这家位于美国新罕布什尔州纳舒厄的初创公司在今年5月进行的A轮融资中获得了600万美元，资金将用于扩大销售、营销、客户成功和工程团队。Datanomix公司的Datanomix Fusion解决方案可以获取来自制造设备的数据，并以简单的方式提供工厂和工作绩效洞察，客户包括三菱电机、MT Connect、发那科和DMG Mori。

Fracttal

高管：Christian Struve，首席执行官

Fractal希望通过基于云的、移动优先的资产管理解决方案帮助企业轻松优化维护操作。这家总部位于智利圣地亚哥的初创公司在今年6月宣布筹资530万美元，将用于扩大在西班牙和拉丁美洲的业务，并扩展到欧洲和美国。Fracttal的客户包括联合利华和联邦快递等公司，其Fractal One解决方案可以管理车辆、机器和设备等任何类型资产的维护操作，此外还有一个名为Predictto的AI预测性维护工具，可以预测设备故障。

MachineMetrics

高管：Bill Bither，首席执行官

MachineMetrics希望用于制造运营的数据收集和分析解决方案为未来工厂奠定基础。这家位于美国马萨诸塞州北安普敦的初创公司，在今年6月由工业自动化和机器人解决方案供应商Teradyne领投的B轮融资中获得2000万美元。MachineMetrics表示，其工业数据平台已被数百家客户使用，从小型合同制造商到大型OEM，都在使用MachineMetrics的平台来实现远程可见性，以进行预测性维护、机器监控和流程优化。

Nexxiot

高管：Stefan Kalmund，首席执行官

Nexxiot正在通过硬件和软件解决方案将物联网引入铁路货运，该解决方案将非动力货物运输实现资产数字化，从而提高效率并减少因空运和低效路线造成的浪费。这家总部位于瑞士苏黎世的初创公司在今年6月宣布已经融资2500万美元，用于扩大在北美的业务，并加强研发力度。Nexxiot表示，它现在是全球“最大的铁路货运和罐式集装箱物联网供应商”之一，客户遍及160多个国家和地区。

RoamBee

高管：Sanjay Sharma，首席执行官

RoamBee致力于通过按需商品和资产监控解决方案帮助企业实现供应链和物流运营的自动化。这家总部位于美国加州圣克拉拉的初创公司在今年3月的B1轮融资中获得1800多万美元，用于在计划第二季度启动的C轮融资之前加大技术、服务和上市力度。为了提供更好的大规模供应链可见性，RoamBee在过去两个月进行了两次收购：一是收购了云分析服务公司Arnekt，二是专注于制药行业最后一英里交付的冷链监控提供商Modum。

Seeq

高管：Steve Sliwa，首席执行官

Seeq致力于通过高级分析平台帮助流程制造商的工程师和数据科学家发现新的洞察。Seeq总部位于美国华盛顿州西雅图，在今年4月的C轮融资中获得5000万美元，该轮融资由私募股权公司Insight Partners领投，Cisco Investments和其他来自石油天然气领域投资者也参与其中，包括Chevron Technology Ventures和Saudi Aramco Energy Ventures。Seeq公司表示，他们的客户来自石油和天然气、制药、化工、能源、采矿、食品和饮料等领域，并依靠全球系统集成商网络在25多个国家和地区进行销售。